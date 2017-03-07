Златан распустил руки. Самые интересные события 27-го тура АПЛ

«Советский спорт» рассказывает обо всем самом интересном, что случилось в 27-м туре чемпионата Англии.

ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ?

Поражение от «Ливерпуля» - не просто очередная болезненная неудача «Арсенала» (к слову, «канониры» проиграли третий матч из последних четырех в премьер-лиге). После этой встречи стало ясно, что дни в команде Алексиса Санчеса, похоже, сочтены.

Напомним, главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер оставил чилийца в запасе, выпустив на поле сразу после перерыва при счете 0:2. Форвард активно включился в игру, отдал голевой пас Уэлбеку, и вообще, стал лучшим в составе лондонцев. После матча Венгер объяснил свое решение тактическими соображениями: мол, он выпустил в основе Уэлбека и Жиру, так как хотел быстрее доставлять мяч в атаку.

А уже после матча стало известно, что Санчес покинул предыгровую тренировку, не дожидаясь ее окончания. Как написал журналист ВВС Дэвид Орнштейн, когда остальные футболисты вернулись в раздевалку, между ними и чилийцем случился разговор на повышенных тонах. Кое-кого даже пришлось оттаскивать от нападающего.

Санчес – лучший бомбардир команды в премьер-лиге. На его счету 17 голов, плюс девять передач. То есть он напрямую был вовлечен в 26 мячей из 55, забитых «Арсеналом». Всю зиму чилиец и его агенты ведут тяжелые переговоры с клубом о продлении контракта, истекающего летом 2018 года. Форвард, по некоторым данным, хочет получать 290 тысяч фунтов в неделю – столько же, сколько и хавбек «Манчестер Юнайтед» Погба.

«Все это выглядит не очень хорошо. Думаю, что его агент уже звонит по телефону нужным людям. Вообще, такие вещи случаются. Но когда команда едина, они не просачиваются на публику. Грустно, потому что Санчес – лучший игрок «Арсенала» и команда в нем очень нуждается. Будь я на его месте, то, наверное, захотел бы уйти», - сказал экс-форвард «канониров» Иан Райт.

НЕ ДЕНЬ ЗЛАТАНА

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович наверняка не захочет вспоминать матч с «Борнмутом». Во-первых, он не реализовал пенальти. К слову, впервые с 2015 года.

А, во-вторых, его стычки с защитником «Борнмута» Мингсом могут дорого ему стоить. На 44-й минуте Мингс одним подкатом сбил и Ибрагимовича, и Руни, а потом еще и заехал шведу ногой по лицу. Через минуту «МЮ» подавал угловой, и Ибрагимович в борьбе за мяч локтем ударил Мингса в лицо. Рефери Кевин Френд никак не отреагировал на этот момент и назначил удар от ворот. Зато партнер Мингса Шурмен возмутился подобным поведением форварда и толкнул его в грудь, за что получил второе предупреждение и покинул поле.

Mings and Ibrahimovic going at it👀👀 pic.twitter.com/pgEjCeXqhK — Juan Direction (@JuanDirection58) 4 марта 2017 г.





«Вы все видели момент по ТВ, вы видели фотографии. Я высоко выпрыгнул, защищал себя, а Мингс просто врезался в мой локоть. Я не хотел никому нанести травму», - объяснял после матча Ибрагимович.

Поддержал своего игрока и главный тренер «МЮ» Жозе Моуриньо. «Златан – большой человек. Мы с ним из поколения уличного футбола, футбола больших парней. Мы не те, кто бежит к журналистам и начинает плакать и жаловаться. Главное – это результат. Все остальное для нас не важно», - сказал он.

В рапорте судьи Френда все эти события не отражены, поскольку он их не видел. Однако Футбольная ассоциация в Англии может возбуждать дисциплинарные дела на основании видеоповторов. Что и было сделано. Теперь Ибрагимовичу и Мингсу грозит до трех матчей дисквалификации.

ГРАБЛИ ДЛЯ МОУРИНЬО

Как-то осенью Моуриньо назвал свою команду самой невезучей в Англии. Но, думается, что дело не только в невезении – «МЮ» в очередной раз дома потерял очки в матче с командой, уступающей в классе, и это больше похоже на системную проблему.

Осенью «Юнайтед» сыграл вничью со «Сток Сити» (1:1), шедшим тогда в подвале турнирной таблице, пропустив гол в самой концовке. Не сумел победить «Бернли» (0:0), нанеся больше 30 ударов по воротам и подав 19 угловых. Долгое время для «бордовых» это было единственное очко, набранное на выезде, и лишь неделю назад они взяли второе, сыграв вничью с «Халлом». В январе «МЮ» не смог взломать оборону все того же «Халла» (0:0), владея мячом 62 процента времени. Можно вспомнить и матч с «Арсеналом» (1:1), когда форвард лондонцев Жиру сравнял счет на 89-й минуте.

Теперь вот «Борнмут». Хозяева владели мячом 69 процентов времени, нанесли 20 ударов, подали 15 угловых – и все без толку.

Если не брать в расчет матч с «Арсеналом», «МЮ» недосчитался таким образом вот уже восьми очков. Добавьте их – получится 57 баллов и твердое второе место.

НОВЫЙ ДОМ ДЛЯ «ЧЕЛСИ»

Хорошие новости для «Челси» пришли еще до матча с «Вест Хэмом». Мэрия Лондона одобрила проект строительства нового стадиона на месте «Стэмфорд Бридж», который клуб пытается реализовать на протяжении уже многих лет. Стоимость строительства оценивается в 500 миллионов фунтов (579 миллионов евро). Планируется, что вместимость увеличится с 41 600 до 60 000 зрителей. Над проектом работали те же архитекторы, что и над «Альянц Ареной» в Мюнхене и «Птичьим гнездом» в Пекине.

На радостях от этой новости «Челси» в гостях обыграл «Вест Хэм». Обыграл спокойно, уверенно и по делу. Строгая защита, быстрые атаки, блистательный Азар и невероятный Канте – в общем, классика жанра. Причем смотрелось все ни капельки не скучно.

КТО ОСТАНОВИТ КЕЙНА?

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн продолжает штамповать голы. В матче с «Эвертоном» он оформил дубль и вышел в лидеры гонки бомбардиров. У Кейна теперь 19 голов – на один больше, чем у Лукаку из «Эвертона». А если брать все турниры, то на счету нападающего 24 мяча – больше в Англии забил только Ибрагимович. Причем 14 из своих 24 голов Кейн провел в 2017 году, сделав за это время три хет-трика – два в премьер-лиге и один в Кубке Англии.

Если он продолжит забивать такими темпами, то вполне может побороться за «Золотую бутсу». Пока Кейн уступает в этом споре Месси, форварду «Торино» Белотти, Кавани, Обамеянгу, но уж очень впечатляет его нынешняя скорострельность .