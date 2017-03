Златан распустил руки. Самые интересные события 27-го тура АПЛ

«Советский спорт» рассказывает обо всем самом интересном, что случилось в 27-м туре чемпионата Англии.

Поражение от «Ливерпуля» - не просто очередная болезненная неудача «Арсенала» (к слову, «канониры» проиграли третий матч из последних четырех в премьер-лиге). После этой встречи стало ясно, что дни в команде Алексиса Санчеса, похоже, сочтены.

Напомним, главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер оставил чилийца в запасе, выпустив на поле сразу после перерыва при счете 0:2. Форвард активно включился в игру, отдал голевой пас Уэлбеку, и вообще, стал лучшим в составе лондонцев. После матча Венгер объяснил свое решение тактическими соображениями: мол, он выпустил в основе Уэлбека и Жиру, так как хотел быстрее доставлять мяч в атаку.

А уже после матча стало известно, что Санчес покинул предыгровую тренировку, не дожидаясь ее окончания. Как написал журналист ВВС Дэвид Орнштейн, когда остальные футболисты вернулись в раздевалку, между ними и чилийцем случился разговор на повышенных тонах. Кое-кого даже пришлось оттаскивать от нападающего.

Санчес – лучший бомбардир команды в премьер-лиге. На его счету 17 голов, плюс девять передач. То есть он напрямую был вовлечен в 26 мячей из 55, забитых «Арсеналом». Всю зиму чилиец и его агенты ведут тяжелые переговоры с клубом о продлении контракта, истекающего летом 2018 года. Форвард, по некоторым данным, хочет получать 290 тысяч фунтов в неделю – столько же, сколько и хавбек «Манчестер Юнайтед» Погба.

«Все это выглядит не очень хорошо. Думаю, что его агент уже звонит по телефону нужным людям. Вообще, такие вещи случаются. Но когда команда едина, они не просачиваются на публику. Грустно, потому что Санчес – лучший игрок «Арсенала» и команда в нем очень нуждается. Будь я на его месте, то, наверное, захотел бы уйти», - сказал экс-форвард «канониров» Иан Райт.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович наверняка не захочет вспоминать матч с «Борнмутом». Во-первых, он не реализовал пенальти. К слову, впервые с 2015 года.

А, во-вторых, его стычки с защитником «Борнмута» Мингсом могут дорого ему стоить. На 44-й минуте Мингс одним подкатом сбил и Ибрагимовича, и Руни, а потом еще и заехал шведу ногой по лицу. Через минуту «МЮ» подавал угловой, и Ибрагимович в борьбе за мяч локтем ударил Мингса в лицо. Рефери Кевин Френд никак не отреагировал на этот момент и назначил удар от ворот. Зато партнер Мингса Шурмен возмутился подобным поведением форварда и толкнул его в грудь, за что получил второе предупреждение и покинул поле.

Mings and Ibrahimovic going at it👀👀 pic.twitter.com/pgEjCeXqhK