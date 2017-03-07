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Ну и ну! Панарин в НХЛ извинился за то, что он не любит секс с негритянками

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ну и ну! Панарин в НХЛ извинился за то, что он не любит секс с негритянками
Источник: Getty Images

Дмитрий Пономаренко – о двойных стандартах в североамериканской лиге, от которых страдают российские игроки.

Я вот честно после таких очередных североамериканских «показательных порок» в отношении наших игроков даже не знаю – смеяться мне или плакать.

На днях в США публично нагнули россиянина Артемия Панарина, ныне форварда «Чикаго».

Нагнули публично, в весьма популярной на Среднем Западе газете «Чикаго трибюн».

Панарин был вынужден там извиняться за то, что однажды в шутку заявил, что «никогда не смог бы заняться сексом с негритянкой».

- В 2012 году я был гостем на российском телешоу и сказал необдуманные слова, о которых я глубоко сожалею, - цитирует чикагская газета Артемия. - Я понимаю, что они были оскорбительными и приношу свои извинения.

Это просто абзац какой-то.

Я не говорю о том, что американские репортеры не поленились раскопать запись пятилетней давности, которая была сделана вовсе не на центральном ТВ, а вышла «на экраны» на сайте подмосковного «Витязя», где Панарину и еще несколько в ту пору юным игрокам предложили похохмить на камеру, отвечая на вопросы болельщиков.

Ну вот Артемий, известный отлично развитым чувством юмора там и оторвался!

В перечне вопросов был и такой:

- Чего бы вы не смогли сделать никогда?

И Артемий тогда не задумываясь брякнул: «Заняться сексом с негритянкой».

Бог знает почему! Возможно, представил в этот момент Серену Уильямс и понял, что секса с ней не хочет. Да какая разница – почему…

Или может это расизм?

Я утешу Америку и на всякий случай Европу – у нас многие не против секса с темнокожими женщинами. Приезжайте!

Но почему Артемий должен извиняться за такие слова? В чем тут вообще оскорбление?

А если бы он тогда заявил, что ему не нравятся блондинки? Или там женщины старше 30? Или китаянки и тайки? Ему бы сейчас тоже в США извиняться пришлось?

Только не надо мне говорить, что другая страна – другие законы.

Я подчеркну одну важную вещь.

Артемий ведь не на улицах Чикаго и не на арене НХЛ навязывал людям свои антипатии.

Он это брякнул в шутку, в клубной предсезонной программе, много лет назад.

Никто бы об этом в США никогда не узнал. Да и какое американцам вообще дело, что мы в России говорим и как к чему относимся?

Но ведь раскопали.

Вытащили все это на свет божий.

Наверняка сперва представили российского форварда этаким расистом.

А потом заставили его публично каяться за это.

Типа вот, вправляем тебе мозги. Потому что ты теперь живешь и играешь в «нормальной и правильной» стране.

И вот честно я бы только улыбнулся такому трепетному отношению в США к людским правам. К уважительному отношению людей друг к другу. Этому желанию, чтоб даже сказанное когда-то давно и не здесь неосторожное слово никого вдруг не ранило…

Но только мне улыбку то очень легко сотрут. Вот этим вот хоровым «Ovi sucks!» в адрес другого российского форварда Александра Овечкина.

«Ови – отстой», «Ови – хрень»…

Хором на арене, толпой – на улицах городов. Вот посмотрите видео. Я не шучу и не придумываю.

И вот это можно. Это – не оскорбление. За это никто извиняться не собирается.

Наверное, потому что Овечкин – не негр…

В заключение, поздравляю всех и в первую очередь темнокожих женщин с праздником 8 марта!

Пожалуйста, не заставляйте нашего Артема делать с вами что-то насильно. Приезжайте лучше в Россию. Любовью обеспечим!

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