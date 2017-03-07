Ну и ну! Панарин в НХЛ извинился за то, что он не любит секс с негритянками
Дмитрий
Пономаренко
– о двойных
стандартах
в североамериканск
Я
вот честно
после таких
очередных
североамериканск
На днях в США публично нагнули россиянина Артемия Панарина, ныне форварда «Чикаго».
Нагнули публично, в весьма популярной на Среднем Западе газете «Чикаго трибюн».
Панарин был вынужден там извиняться за то, что однажды в шутку заявил, что «никогда не смог бы заняться сексом с негритянкой».
- В 2012 году я был гостем на российском телешоу и сказал необдуманные слова, о которых я глубоко сожалею, - цитирует чикагская газета Артемия. - Я понимаю, что они были оскорбительными и приношу свои извинения.
Это просто абзац какой-то.
Я не говорю о том, что американские репортеры не поленились раскопать запись пятилетней давности, которая была сделана вовсе не на центральном ТВ, а вышла «на экраны» на сайте подмосковного «Витязя», где Панарину и еще несколько в ту пору юным игрокам предложили похохмить на камеру, отвечая на вопросы болельщиков.
Ну вот Артемий, известный отлично развитым чувством юмора там и оторвался!
В перечне вопросов был и такой:
- Чего бы вы не смогли сделать никогда?
И Артемий тогда не задумываясь брякнул: «Заняться сексом с негритянкой».
Бог знает почему! Возможно, представил в этот момент Серену Уильямс и понял, что секса с ней не хочет. Да какая разница – почему…
Или может это расизм?
Я утешу Америку и на всякий случай Европу – у нас многие не против секса с темнокожими женщинами. Приезжайте!
Но почему Артемий должен извиняться за такие слова? В чем тут вообще оскорбление?
А если бы он тогда заявил, что ему не нравятся блондинки? Или там женщины старше 30? Или китаянки и тайки? Ему бы сейчас тоже в США извиняться пришлось?
Только не надо мне говорить, что другая страна – другие законы.
Я подчеркну одну важную вещь.
Артемий ведь не на улицах Чикаго и не на арене НХЛ навязывал людям свои антипатии.
Он это брякнул в шутку, в клубной предсезонной программе, много лет назад.
Никто бы об этом в США никогда не узнал. Да и какое американцам вообще дело, что мы в России говорим и как к чему относимся?
Но ведь раскопали.
Вытащили все это на свет божий.
Наверняка сперва представили российского форварда этаким расистом.
А потом заставили его публично каяться за это.
Типа вот, вправляем тебе мозги. Потому что ты теперь живешь и играешь в «нормальной и правильной» стране.
И вот честно я бы только улыбнулся такому трепетному отношению в США к людским правам. К уважительному отношению людей друг к другу. Этому желанию, чтоб даже сказанное когда-то давно и не здесь неосторожное слово никого вдруг не ранило…
Но только мне улыбку то очень легко сотрут. Вот этим вот хоровым «Ovi sucks!» в адрес другого российского форварда Александра Овечкина.
«Ови – отстой», «Ови – хрень»…
Хором на арене, толпой – на улицах городов. Вот посмотрите видео. Я не шучу и не придумываю.
И вот это можно. Это – не оскорбление. За это никто извиняться не собирается.
Наверное, потому что Овечкин – не негр…
В заключение, поздравляю всех и в первую очередь темнокожих женщин с праздником 8 марта!
Пожалуйста, не заставляйте нашего Артема делать с вами что-то насильно. Приезжайте лучше в Россию. Любовью обеспечим!