Удивительный старт в Китае: самая богатая лига провалила первый матч (видео)
То же самое, кстати, сделал Аксель Витсель, а Халка вдруг затмил другой бразилец. Только неприжившийся Тевес сразу начал отрабатывать мегазарплату.
С первым матчем сезона явно ошиблись
Китайский маркетинг пока слишком далеко от зарплат
на их рынке. Невероятно, что открывать сезон вдруг поставили игру «Гуйчжоу
Чжичэн» – «Ляонин Хувинь». На нее никто не пришел, и это было известно давным-давно!
«Гуйчжоу» наказали матчем без зрителей за то, что их болельщики выбежали на
поле праздновать выход команды в Суперлигу.
Мало того, что главная звезда на две эти команды – всего лишь хорват Никица Елавич, так еще и картинка с матча открытия сезона выглядела вот так:
А та самая главная звезда Елавич сравнял счет с пенальти, а потом запорол вот такой выход один на один.
Халк забил, но разгром устроил не он
«Шанхай СИПГ» забил в первом туре больше всех. С Халка
все началось: он тоже сравнял с пенальти. А потом включился другой бразилец
Элкесон. Он за 15 минут положил «Чанчунь Ятай», с которым на сборах два раза
играл «Зенит», три штуки. Оскар в чемпионате Китая дебютировал, но без голов –
с одной передачей и элегантным пропуском мяча на Элкесона, когда тот забивал
третий. Андре Виллаш-Боаш – сразу лидер чемпионата.
Витсель и Пато проиграли старт
Самый дерзкий и привередливый новичок Суперлиги «Тяньцзинь
Цюанцзянь», который отказывается от парней уровня Феллайни из-за неподходящего
стиля, с Витселем и Пато в составе ничего не забил и проиграл 0:2. А у «Гуанчжоу
Фули» бразилец забил – его зовут Ренатиньо.
Тевес отрабатывает супергонорар
После двух месяцев в Китае про игрока с самой большой зарплатой поползли слухи: уже недоволен китайским бытом, никак не может привыкнуть к местной еде. Может, конечно, Карлос Тевес и правда еще не в полном порядке, но на поле в первом матче у него кое-что получилось: два голевых паса и гол с пенальти. Его «Шанхай Шэньхуа» выиграл 4:0. «Цзянсу Сунин» с Алексом Тейшейрой – второе место прошлого сезона, участник Лиги чемпионов – провалился на старте похуже команды Витселя. Тейшейра на последних минутах еще и удалился.
У Сколари самый жесткий матч
Чемпионский «Гуанчжоу Эвергранд» Луиса Фелипе Сколари и «Бейцзин Гоань» заканчивали вообще 10 на 10. Удалялись китайцы, а забивали приезжие: дубль Паулиньо за Сколари, в ответ – гол Бурака Йилмаза.
Китайская Суперлига, первый тур
Гуанчжоу Эвергранд – Бэйцзин Гоань – 2:1
Шанхай Шэньхуа – Цзянсу Сунин – 4:0
Хэнань Цзянье – Хэбэй Чайна Форчун – 0:0
Чунцин Лифань – Яньбянь Фудэ – 0:0
Шанхай СИПГ – Чанчунь Ятай – 5:1
Шаньдун Лунэн – Тяньцзинь Тэда – 2:0
Гуанчжоу Фули – Тяньцзинь Цюанцзянь – 2:0
Гуйчжоу Чжичэн – Ляонин Хувинь – 1:1