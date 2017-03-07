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Удивительный старт в Китае: самая богатая лига провалила первый матч (видео)

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

То же самое, кстати, сделал Аксель Витсель, а Халка вдруг затмил другой бразилец. Только неприжившийся Тевес сразу начал отрабатывать мегазарплату.

С первым матчем сезона явно ошиблись

Китайский маркетинг пока слишком далеко от зарплат на их рынке. Невероятно, что открывать сезон вдруг поставили игру «Гуйчжоу Чжичэн» – «Ляонин Хувинь». На нее никто не пришел, и это было известно давным-давно! «Гуйчжоу» наказали матчем без зрителей за то, что их болельщики выбежали на поле праздновать выход команды в Суперлигу.

Мало того, что главная звезда на две эти команды – всего лишь хорват Никица Елавич, так еще и картинка с матча открытия сезона выглядела вот так:


А та самая главная звезда Елавич сравнял счет с пенальти, а потом запорол вот такой выход один на один. 

Халк забил, но разгром устроил не он

«Шанхай СИПГ» забил в первом туре больше всех. С Халка все началось: он тоже сравнял с пенальти. А потом включился другой бразилец Элкесон. Он за 15 минут положил «Чанчунь Ятай», с которым на сборах два раза играл «Зенит», три штуки. Оскар в чемпионате Китая дебютировал, но без голов – с одной передачей и элегантным пропуском мяча на Элкесона, когда тот забивал третий. Андре Виллаш-Боаш – сразу лидер чемпионата.


Витсель и Пато проиграли старт

Самый дерзкий и привередливый новичок Суперлиги «Тяньцзинь Цюанцзянь», который отказывается от парней уровня Феллайни из-за неподходящего стиля, с Витселем и Пато в составе ничего не забил и проиграл 0:2. А у «Гуанчжоу Фули» бразилец забил – его зовут Ренатиньо.


Тевес отрабатывает супергонорар

После двух месяцев в Китае про игрока с самой большой зарплатой поползли слухи: уже недоволен китайским бытом, никак не может привыкнуть к местной еде. Может, конечно, Карлос Тевес и правда еще не в полном порядке, но на поле в первом матче у него кое-что получилось: два голевых паса и гол с пенальти. Его «Шанхай Шэньхуа» выиграл 4:0. «Цзянсу Сунин» с Алексом Тейшейрой – второе место прошлого сезона, участник Лиги чемпионов – провалился на старте похуже команды Витселя. Тейшейра на последних минутах еще и удалился.

У Сколари самый жесткий матч

Чемпионский «Гуанчжоу Эвергранд» Луиса Фелипе Сколари и «Бейцзин Гоань» заканчивали вообще 10 на 10. Удалялись китайцы, а забивали приезжие: дубль Паулиньо за Сколари, в ответ – гол Бурака Йилмаза. 

Китайская Суперлига, первый тур

Гуанчжоу Эвергранд – Бэйцзин Гоань – 2:1

Шанхай Шэньхуа – Цзянсу Сунин – 4:0

Хэнань Цзянье – Хэбэй Чайна Форчун – 0:0

Чунцин Лифань – Яньбянь Фудэ – 0:0

Шанхай СИПГ – Чанчунь Ятай – 5:1

Шаньдун Лунэн – Тяньцзинь Тэда – 2:0

Гуанчжоу Фули – Тяньцзинь Цюанцзянь – 2:0

Гуйчжоу Чжичэн – Ляонин Хувинь – 1:1

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