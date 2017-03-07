Кто такой Дэнни Брофлекс, самый тупой качок в мире. И как не стать таким же

Он целует свои бицепсы и обнажается при любой возможности, чтобы показать торс. А еще – он носит дурацкую прическу-хвост и не расстается с налобной повязкой. По его словам, повязка делает его стильным.

Знакомьтесь – это Дэнни Брофлекс, самый тупой качок в мире. Кто он, откуда он взялся и как не стать похожим на него, объясняет «Советский спорт».

АЛЬТЕР ЭГО

Дэнни Брофлекс – герой мини-сериала, который делают и распространяют в соцсетях атлеты-кроссфитеры. Роль Дэнни, самого тупого в мире качка, играет Дэн Бейли – один из самых подготовленных людей в мире.

На протяжении шести лет Бейли не покидает первую десятку финалистов на Кроссфит Играх – соревнованиях, где на первых этапах в борьбу включаются более 300 тысяч людей по всему миру. Интернет-сайт boxlife.com, посвященный фитнесу, называет Бейли «идеальным генетическим животным». Бейли может полтора часа кряду делать круговой тренинг, который состоит из тяжелой становой тяги, жима и приседаний – такая сессия способна убить любого, но только не его. Кроме того, он – отличный спринтер, отличный пловец и может сделать за раз больше берпи, чем вы сделали за всю жизнь.





«Мы хотели повеселиться и показать все клише, связанные с атлетами – говорит Бейли в одном из интервью. - Так и появился Дэнни Брофлекс – парень, который готов убить за свой протеин».

БОГ СПОРТПИТА

So excited to have this great athlete back Публикация от Henry Neumann (@henrythenewman) Дек 17 2016 в 1:45 PST

Дэнни Брофлекс носит обтягивающие лосины и футболки - потому что так лучше видно его мускулатуру. Он готов демонстрировать кубики своего пресса любому – в особенности, если его об этом не просят.

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В первой серии Брофлекс приходит устраиваться тренером в спортивный зал. «И почему же я должен вас взять?» – спрашивает менеджер. «Потому что я имею чертовски красивое ухоженное тело!» - отвечает Дэнни.

В другой серии машину Дэнни останавливает полицейский для досмотра. «Вы пьяны?» - спрашивает полисмен, глядя как Дэнни, шатаясь, выбирается из салона. «Просто вчера был день ног, начальник!» - отвечает тот.

Кроме того, что Дэнни Брофлекс везде качает свой бицепс, он ненавидит хлеб. По его мнению, хлеб – коварный убийца кубиков пресса на животе. А вместе с бицепсом кубики пресса – это главное достоинство мужчины, полагает Дэнни. Вместо хлеба он ест ложками протеин: прямо так, всухомятку, не растворяя его в воде. «Белок, бро, нужен твоим мышцам», - не устает повторять он, целуя свой бицепс.

ПРИЧЕСКА КОРОЛЯ

I didn't think it was possible to adore @dan_bailey9 more...#dannybroflex Публикация от Katie Carroll (@katemcarroll) Дек 24 2016 в 8:31 PST

«Дэнни – это парень, который уверен, что он прав на 100%. Хотя на самом деле, он – самая дурная реклама фитнеса, какую только можно вообразить», - рассказывает о своем персонаже Дэн Бейли.

На соревнованиях по кроссфиту Брофлекс просит засчитать ему повтор. «Ты же мой бро, брат, так что засчитывай!» - клянчит он. Когда в его присутствии начинают приседать, Брофлекс ведет себя как дикий зверь: «Давай! – орет он. – Ты сможешь!!!», - хотя человек всего лишь взял пустой гриф, чтобы размяться.

Try Rrrreally hard not to laugh while @dan_bailey9 seductively strokes the back of your neck... ☑️ #TheAFrame #ItsTheReverseV #DannyBroflex @heber_cannon #crossfit Публикация от Ben Smith (@bsmit13) Дек 26 2016 в 10:29 PST

Образ самого тупого качка в мире венчает самая глупая прическа всех времен – «миллет»: челка спереди и хвост сзади. В 80-е прическа-миллет была популярна у бодибилдеров, но окончательную прописку получила в хоккее (где популярна до сих пор). Дэнни гордится своим хвостом волос не меньше, чем бицепсом.

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«Когда мы создавали Дэнни, мы хотели сказать людям: не будьте такими как он!», - говорит Дэн Бейли. «Хотя, следует признать, что Брофлекс – это полный отпад», - добавляет он.

ПРАВИЛА КАЧКОВ

Еще за полвека до появления на сцене Дэнни Брофлекса атлет Джон Маккаллум описал примерный свод правил для атлетов - чтобы не быть в глазах окружающих «тупым качком и не создавать плохой рекламы железному спорту».

В 50-х годах прошлого века Маккаллум был популярным автором колонок в атлетических журналах. Позже они составили отдельную книгу под названием «Ключи к успеху». Кроме того, Джон Маккаллум был человеком, который приседал с весом под 250 кг – для его времени это было невиданным успехом.

Его свод правил для атлетов выглядит так:

- не стоит картинно напрягать мышцы везде, где бы вы ни оказались. Внушительный атлет и без этого выглядит внушительно;

- носите вещи своего размера. Не нужно влезать в обтягивающую одежду, чтобы подчеркнуть свои мышцы;

- Бога ради, держитесь подальше от пляжей. А если не можете держаться, то, по крайней мере, ведите себя естественно. Не нужно все время на пляже проводить в позе «двойной бицепс спереди»;

- не говорите всегда только о мускулах и способах их накачки. Есть и другие темы для разговора;

- не нужно проводить много времени у зеркала, чтобы полюбоваться своими широчайшими. Вы не девочка;

- будьте скромнее. И тогда люди сами захотят узнать, как стать такими же красивыми как вы.

Маккаллум шутил, когда писал это. Однако прошло более полувека, а уровень правды в его шутке по-прежнему зашкаливает.