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Алексис Санчес. Ангел или демон?

Екатерина Ульченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Алексис Санчес. Ангел или демон?
Источник: Getty Images

62 гола в 129-х матчах, а сколько голевых передач, созданных моментов, финтов?! Какие могут быть вопросы? Он тащит «Арсенал», он не просто ангел, он святой! Наш обозреватель – об Алексисе Санчесе.

К сожалению, в современном футболе статистика вышла на главенствующие позиции при оценке игрока. Голы и голевые передачи покупают индульгенцию от критиков. А уж если футболист ещё и бегает активно, то статус героя ему обеспечен.

Примерно такая ситуация сейчас происходит в «Арсенале» с Алексисом Санчесом. В глазах многих фанатов и СМИ он исключительно герой, боец, самый амбициозный игрок клуба и т.д. и т.п. Но так ли всё однозначно?

Чем славен «Арсенал»? Оставлю вам место для глупых шуток про 4-е место, но нет, не этим. «Арсенал» славится тем, что играет в яркий атакующий футбол. Покупка Санчеса в данном контексте казалась идеальной, просто вишенкой на торте. Но что мы получили на деле? Вы помните голы Алексиса за «Арсенал» после ярких комбинаций в одно касание с тремя партнёрами? Такие, как легендарные голы «Норвичу», «Сандерленду», «Вест Хэму» (может, не самый грозный набор соперников, но эти голы – эталон командного взаимодействия)? Напомню, на счету Санчеса 62 гола, но мы вспоминаем удары со штрафных, дальние удары, отличные индивидуальные проходы. Хотя все мы мечтали увидеть схему, близкую к 4-4-2 с Жиру и Алексисом на острие, все эти стеночки-забегания (как бы не вызвать сейчас спартаковский дух). Что в итоге? Взаимодействие между этими игроками можно назвать близким к отсутствующему. Санчес чаще пытается играть с Жиру как просто с большим парнем в штрафной, Жиру пытается делать скидки, которые Санчес не понимает. В результате если на поле одновременно играют и Жиру и Санчес, то сильные стороны каждого если не сводятся на нет полностью, то прилично нейтрализуются. Грешным делом подумалось, что дело может быть в Жиру, или недостатке проведенного вместе времени на поле, но стоило увидеть, как новичку команды Лукасу Пересу потребовались считанные минуты, чтобы начать взаимодействовать с французом на интуитивном уровне, как сомнения отпали – дело в Санчесе. Текущий сезон разделил чилийца и француза на два разных состава. Венгер пожертвовал стилем ради раскрытия игрока и построения команды вокруг него. Кажется, именно так выглядел «Арсенал» с Робином ван Перси.

В чем разница? Поменялись игроки, поменялся подход. Арсен Венгер стал намного больше уделять времени тактике, больше подстраиваться под соперника, но это требует от игроков дисциплины. И дисциплины Санчесу порой очень и очень не хватает. В матче первого круга против «Манчестер Сити» Алексис активно бегал прессинговать соперника, призывая товарищей следовать его примеру. Моментально Санчес был возведен в ранг тех, кому не всё равно, а команда – в унылое сборище посредственностей. Но если у команды есть план на игру, установка держать плотность и компактно обороняться, а один игрок нарушает построения и открывает зоны, не демон ли именно этот игрок, а не его товарищи?

Но ведь прессинг чилийца часто приводит к перехватам, опасным моментам и, в конечном счёте, голам. Не поспоришь. Санчес много бегает без мяча. Статистика, правда, говорит, что он пробегает в среднем на 2 км за матч меньше, чем «ленивый» Озил, а показатель «defensivescore» у него отрицательный (да-да, отрицательный!), в отличие от того же «ленивца» Месута. Но бегает он старательно, иногда исправляя собственные же ошибки после обрезов в попытке обвести трёх соперников. Снова у медали появляется обратная сторона.

В ходе своего европейского турне Алексис Санчес не задерживался в клубах больше трёх лет, ровно три сезона с «Удинезе», ровно три сезона с «Барселоной». Текущий сезон – третий для чилийца в составе «канониров». И кажется, симптомы болезни начали проявляться. Мы всё чаще видим, как Санчес стал проявлять характер. Одни называют это «бойцовским духом», другие – «капризами ребёнка», но факт остаётся фактом, на поле стало больше нервов, больше обид в адрес партнёров, больше страданий в исполнении лидера атаки. Такие поступки только больше разобщают коллектив.

Так ангел Санчес или демон? На этот вопрос каждый ответит для себя сам в зависимости от того, что ему важнее – индивидуальные голы или командная игра, один лидер и подносчики снарядов или коллектив равных по уровню игроков, статистика или зрелище. В идеале хочется всё и сразу, но когда совместить не получается, приходится выбирать. Хотя лучше не оценивать игроков с позиции «чёрное/белое», равно как и не верить экспертам и фанатам, которые отзываются о Санчесе исключительно в превосходных тонах.

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