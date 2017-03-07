Алексис Санчес. Ангел или демон?
62 гола в 129-х матчах, а сколько голевых передач, созданных моментов, финтов?! Какие могут быть вопросы? Он тащит «Арсенал», он не просто ангел, он святой! Наш обозреватель – об Алексисе Санчесе.
К сожалению, в современном футболе статистика вышла на главенствующие позиции при оценке игрока. Голы и голевые передачи покупают индульгенцию от критиков. А уж если футболист ещё и бегает активно, то статус героя ему обеспечен.
Примерно такая ситуация сейчас происходит в «Арсенале» с Алексисом Санчесом. В глазах многих фанатов и СМИ он исключительно герой, боец, самый амбициозный игрок клуба и т.д. и т.п. Но так ли всё однозначно?
Чем
славен «Арсенал»?
Оставлю вам
место для глупых
шуток про 4-е
место, но нет,
не этим. «Арсенал»
славится тем,
что играет в
яркий атакующий
футбол. Покупка
Санчеса в данном
контексте
казалась идеальной,
просто вишенкой
на торте. Но
что мы получили
на деле? Вы помните
голы Алексиса
за «Арсенал»
после ярких
комбинаций
в одно касание
с тремя партнёрами?
Такие, как
легендарные
голы «Норвичу»,
«Сандерленду»,
«Вест Хэму»
(может, не самый
грозный набор
соперников,
но эти голы –
эталон командного
взаимодействия)?
Напомню, на
счету Санчеса
62 гола, но мы
вспоминаем
удары со штрафных,
дальние удары,
отличные
индивидуальные
проходы. Хотя
все мы мечтали
увидеть схему,
близкую к 4-4-2 с
Жиру и Алексисом
на острие, все
эти стеночки-забеган
В
чем разница?
Поменялись
игроки, поменялся
подход. Арсен
Венгер стал
намного больше
уделять времени
тактике, больше
подстраиваться
под соперника,
но это требует
от игроков
дисциплины.
И дисциплины
Санчесу порой
очень и очень
не хватает. В
матче первого
круга против
«Манчестер
Сити» Алексис
активно бегал
прессинговать
соперника,
призывая товарищей
следовать его
примеру. Моментально
Санчес был
возведен в ранг
тех, кому не
всё равно, а
команда – в
унылое сборище
посредственносте
Но ведь прессинг чилийца часто приводит к перехватам, опасным моментам и, в конечном счёте, голам. Не поспоришь. Санчес много бегает без мяча. Статистика, правда, говорит, что он пробегает в среднем на 2 км за матч меньше, чем «ленивый» Озил, а показатель «defensivescore» у него отрицательный (да-да, отрицательный!), в отличие от того же «ленивца» Месута. Но бегает он старательно, иногда исправляя собственные же ошибки после обрезов в попытке обвести трёх соперников. Снова у медали появляется обратная сторона.
В ходе своего европейского турне Алексис Санчес не задерживался в клубах больше трёх лет, ровно три сезона с «Удинезе», ровно три сезона с «Барселоной». Текущий сезон – третий для чилийца в составе «канониров». И кажется, симптомы болезни начали проявляться. Мы всё чаще видим, как Санчес стал проявлять характер. Одни называют это «бойцовским духом», другие – «капризами ребёнка», но факт остаётся фактом, на поле стало больше нервов, больше обид в адрес партнёров, больше страданий в исполнении лидера атаки. Такие поступки только больше разобщают коллектив.
Так ангел Санчес или демон? На этот вопрос каждый ответит для себя сам в зависимости от того, что ему важнее – индивидуальные голы или командная игра, один лидер и подносчики снарядов или коллектив равных по уровню игроков, статистика или зрелище. В идеале хочется всё и сразу, но когда совместить не получается, приходится выбирать. Хотя лучше не оценивать игроков с позиции «чёрное/белое», равно как и не верить экспертам и фанатам, которые отзываются о Санчесе исключительно в превосходных тонах.