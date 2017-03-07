ЦСКА победит «Локомотив» 4-2. Прогноз Андронова

ЦСКА – «Локомотив»

Игры в регулярном сезоне: 1:3 (г), 2:3 Б (д)

Дмитрий Квартальнов радикально поменял стратегию своей команды по сравнению с прежними плей-офф. Раньше ЦСКА менял игроков целыми блоками, теперь состав был стабилен, а Дмитрий Кугрышев (12+13 в регулярном чемпионате) - не появился на льду ни разу. На открытой тренировке в понедельник он, впрочем, занимался в первом звене, но это еще ничего не означает.

Трижды в противостоянии с «Йокеритом» ЦСКА пришлось играть овертайм, и каждый раз команда «дожимала» соперника. Это говорит и о готовности команды, и о ее психологическом состоянии. К слову, финнам ЦСКА проиграл в сезоне дважды - и ничего, никакого отношения к играм на вылет это не имело.

Именно в «Локомотиве» играет лучший бомбардир плей офф Брэндон Козун (1+9). Закономерно, что лидирует человек, игравший против минского «Динамо». Но будет удивительно, если в играх с ЦСКА он наберет хотя бы половину от имеющегося количества очков. Все же надежность действий у двух соперников «Локомотива» принципиально разная.

Огромное значение в этой паре будет иметь способность поддерживать высокий темп и интенсивность игры. И хотя у ЦСКА нет таких исполнителей, как у Знарка - «гонять по бортам» они умеют лучше «Локомотива». И способны делать это дольше.

В то же время, если будет везение - «Локомотив» вполне способен зацепить даже игру в Москве. У ярославской команды достаточно опасных игроков - главное, чтобы они верили в свой шанс, и были готовы к тяжелейшей работе на льду. На игры с Минском это не будет похоже совсем. Да и в воротах у ЦСКА - Илья Сорокин, признанный лучшим вратарем 1-го раунда.

Прогноз – 4-2. Судя по игре армейцев - в какой-то момент у них могут начаться проблемы и в равных составах и в большинстве. Это наблюдалось даже в серии с «Йокеритом». Но «запас хода» у ЦСКА больше. А пройти проверку трудностями накануне предполагаемой серии с СКА - будет даже полезно.