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Геннадий Величкин: Дрожи в коленках нет!

Игорь Полещук
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Геннадий Величкин: Дрожи в коленках нет!
Источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Накануне полуфинала Востока магнитогорский «Металлург» провел открытую тренировку, на которой ее участники вспомнили серию с «Куньлунем», а также поделились ожиданиями от «Барыса».

Чем запомнится противостояние «Металлурга» и «Куньлуня»? Первым голом китайца в плей-офф? Первой и пока единственной победой клуба из Поднебесной в Кубке Гагарина? События знаковые, но не эпохальные. А вот 1000 очков, которую выбил Сергей Мозякин в третьей игре четвертьфинала, – настоящая веха хоккея.

– Да, слава богу, это случилось, – улыбается на открытой тренировке репортерам вице-президент «Магнитки» Геннадий Величкин. – Перешагнули этот рубеж, и – забыли. Чествование Сергея состоится позже. То что, было на льду – маленький эпизод (Мозякина поздравили с рекордом и вручили памятную клюшку после окончания серии с «Куньлунем» – Прим. ред.), которым мы отметили этот рубеж. А настоящее чествование, поздравление, вручение призов Сергею будет вместе с вручением Кубка!

Находит положительные стороны Геннадий Иванович и в том, что «Магнитка» один матч в Китае проиграла: это опыт, который помог сконцентрироваться команде и разгромить «краснозвездных» в пятой встрече.

– «Барыс» – это команда поопытнее, не скажу, что серьезнее по составу, – продолжает Величкин. – Очень опытный коллектив. Мы знаем, что там есть супер-тройка, которая забивает основное количество голов. Все самоотверженно борются, играют. Хороший тренерский штаб. Ждем более напряженных и интересных для болельщиков игр. Мы не можем недооценивать «Барыс» – они практически каждый год в плей-офф. Готовимся. Дрожи в коленках нет никакой, а уверенность – есть.

– Даже если бы были травмы, мы бы вам о них не рассказали, – сходу отрубает лишние вопросы главный тренер Илья Воробьев. – Это же плей-офф!

Зато наставник развернуто объясняет, почему прибавил Ярослав Косов. Форвард буквально расцвел в этом сезоне. Вот и «Куньлуню» два гола забил. Причина метаморфоз в пересмотре ценностей, считают в тренерском штабе.

– Он начал играть в обе стороны, – объясняет Воробьев. – То, что он талантлив впереди, никто не сомневался. Ярослав добавил в работе, он бьется, держит удар, борется. Это – положительные качества, которые он приобрел на протяжении этого сезона.

– Чего стоит ждать от «Барыса»? – пытаются выведать тактические тайны журналисты.

– Первая тройка, она всегда была у них, – рассуждает наставник, оставляя козыри при себе. – Сейчас «Барыс» научился очень терпеливо играть, грамотно действовать в обороне. Они стараются максимально исключить свои ошибки. И это – качественный сдвиг вперед для них.
«Магнитка» готовится к следующему раунду в приподнятом настроении – атмосфера на тренировке отличная. А чего грустить? Семь дней паузы между четверть и полуфиналом конференции – уже хорошо. А некоторые хоккеисты испытывают и личные поводы для радости. Например, ОскарОсала во втором матче серии с «Куньлунем» впервые в карьере проделал трюк со шляпой. А в пятом матче защитник Крис Ли отдал аж пять результативных передач, пополнив персональную коллекцию достижений.

– Понимаю, что время летит, – пресса напоминает Евгению Бирюкову, что во время противостояния с «Куньлунем» он разменял полторы сотни матчей в плей-офф за «Металлург», и эта цифра доселе не покорялась ни одному защитнику «сталеваров». – Вроде только попал в команду, а уже столько матчей за плечами… Но это – хоккей. Никуда от этого не денешься. Надо работать и доказывать каждый год.

– По ходу «регулярки», в Астане, «Магнитка» провела непростой матч. Вы тогда почти спаслись со счета 0:4, но в итоге проиграли, – предостережение Евгению от репортеров.

– Чтобы этого не повторилось, важен определенный настрой – это плей-офф. Что касается того поражения, у него масса факторов. Перелеты, усталость, сезон длинный – всякое может случиться. С нашей стороны скажу, что будем готовиться. «Барыс» – хороший соперник. С ним нужно выходить с первых секунд при полной концентрации!

Матч

Металлург Мг - Барыс

Место и дата

09 марта 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция


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