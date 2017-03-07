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Алексей Ребко: Будут платить – будем играть, если нет, значит – нет

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Алексей Ребко: Будут платить – будем играть, если нет, значит – нет
Источник: ФК «Спартак»

Полузащитник «Луча-Энергии» Алексей Ребко – о ситуации с долгами в дальневосточной команде.

- Ситуация разрешилась?
- Нам отдали задолженности за 2016 год. Кроме премиальных. Ну и остались еще долги за январь, февраль этого года, - говорит Ребко.

- Этого достаточно, чтобы выйти на завтрашнюю игру против «Енисея»?
- Ребята считают, что да. Мы все вместе решаем это. Идем навстречу клубу, ищем компромисс. То есть не так, что сказали и как отрезали. Нет, мы готовы к диалогу. Главное, чтобы он был. Если дальше выплату пойдут, то мы готовы работать. Если опять будут задержки, то – нет. По факту.

- Команда не тренировалась последние дни?
- Неделю мы не тренировались с тренерским штабом. Но каждый из ребят поддерживал физические кондиции индивидуально. Естественно, одному тяжелее работать, чем в команде. Ну, как могли, так и поддерживали форму.

- Как обстоят дела с физической «базой», которую закладывают на сборах. Успели подготовиться к сезону?
- Мы провели два полноценных сбора, на которых закладывается база. Тренера провели хорошую работу, поэтому ребята должны быть в хороших кондициях. Не скажу за себя, потому что я присоединился к работе в общей группе со второго сбора. В общем, что планировали, то сделали. За исключением последней недели. Разобранными совсем уж не будем, но и фаворитами, естественно, не считаемся.

- Ранее вы говорили, что не можете выйти на связь с руководством «Луча». Теперь, я так понимаю, контакт восстановлен. Говорят ли, откуда появились деньги? Нашелся спонсор?
- Я так понимаю, пока это бюджетные деньги. Хотя точно не знаю. Это вообще не наш вопрос – спонсорские ли деньги или бюджетные. У клуба есть обязательства перед игроками, которые он должен выполнять. Вот и все.

- Болельщики что говорят?
- Знаю, что болельщики на нашей стороне. Дальневосточным ребятам звонят, пишут. Мне звонили ребята из Красноярска, болельщики «Енисея». Все понимают ситуацию, очень уважительно относятся к нашим проблемам. Вокруг слышим только поддержку.

- Варианты покинуть клуб были?
- Все думали о дальнейшем развитии событий. Но сейчас сложно куда-то уйти – трансферное окно закрылось. Пришлось бы два-три месяца самим поддерживать форму. Поэтому мы и идем на компромисс, хотим играть, быть при деле.

- Мы с вами говорили в сентябре 2016 года. Тогда вы сказали, что проблемы не только в основной команде, но и в школе «Луча». Как теперь?
- Нам говорят, что долги выплачиваются не только нам, но и всей школе, ее работникам. Надеюсь, это действительно так. Иначе – не дело. 300 детей занимаются, все хотят играть в футбол, живут этим. Все это время, знаю, что школа была на нашей стороны, они также бойкотировали работу из-за долгов.

- Игра с «Енисеем» завтра. Вылет уже запланирован?
- Да, сейчас пытаются купить билеты. Должны вылететь через несколько часов из Турции. Остальная часть команда присоединиться в Москве. А потом – в Красноярск.

- К «Енисею» успели подготовиться как-то?
- На втором сборе тренеры говорили об игре. Конечно, детального разбора не было, но в принципе мы играли с ними в первом круге. Посмотрим, все говорят, что команда играющая. 

Матч

Енисей - Луч-Энергия

Место и дата

08 марта 11:00, Центральный, Онлайн-трансляция

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