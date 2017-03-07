Облизал «ромбик». Луис Адриано и еще 5 скандальных поцелуев эмблемы клуба

Поцелуй эмблемы клуба для болельщиков – почти священное действо, сродни посвящению в рыцари. Целуя эмблему клуба, футболист как бы клянется в вечной верности команде, ее ценностям, ее фанатам. Отчасти поэтому с поцелуями эмблем и связаны многочисленные скандалы.

Один из них разгорелся после матча 18-го тура чемпионата России по футболу, в котором «Краснодар» на своем поле принимал московский «Спартак». Игра завершилась со счетом 2:2, а первый гол за красно-белый клуб забил купленный только этой зимой бразилец Луис Адриано – в первой же официальной игре в новой форме.



На радостях самый высокооплачиваемый футболист «Спартака» подбежал к трибуне с фанатами народной команды и принялся целовать эмблему клуба у себя на футболке – тот самый легендарный ромбик.

Многие в этом жесте усмотрели фальшь – ну не мог бразилец, до этого восемь лет отыгравший в украинском «Шахтере», настолько проникнуться духом «Спартака», чтобы целовать ромбик. Судя по всему для него это – способ найти короткую дорогу к сердцам фанатов. Но ведь и болельщики не первый день на свете живут. Понимают, что к чему.

Артем Дзюба

В отличие от Луиса Адриано Артем Дзюба, воспитанник «Спартака», имя которого болельщики сейчас даже полностью не пишут и стараются не произносить, пресловутый «ромбик» не целовал. Вот почему:

- По мне лучше так: лучше честно в лицо и куда-то уйти, чем сидеть под кем-то, лежать и, как преданный пёс, улыбаться, зато сидеть три-четыре года, кричать, бить себя в грудь, что я, там, великий спартаковец, зенитовец, динамовец – неважно – облизывать ромбики… - сказал как-то Артем в эфире телеканала НТВ.

Теперь он играет за «Зенит», но и «стрелку» целовать пока не собирается.

Владимир Быстров

Скандалы с поцелуями эмблем случались и раньше. Далеко ходить не надо – вспомним того же Владимира Быстрова, который, перейдя из «Зенита» в «Спартак», ради фанатской любви принялся целовать «ромбик». Тогда Быстров даже представить не мог, что в самом скором времени ему придется возвращаться в «Зенит». Болельщики устроили своему бывшему кумиру настоящий ад. Они ненавидели футболиста даже не за игру в «Спартаке», а именно за лобызание чужого символа.

Виктор Онопко

Некогда капитан сборной России и один из самых опытных игроков в нашей стране Виктор Онопко теперь трудится тренером в стане столичного ЦСКА. Однако игровая карьера его сложилась таким образом, что едва ли не лучшие свои матчи он провел за московский «Спартак». Помня об этом, болельщики, когда им представляли нового тренера, попросили его поцеловать эмблему ЦСКА. Онопко долго не думал – взял и поцеловал. Представляете, как на это отреагировали фанаты «Спартака», долгое время считавшие Онопко своим.

Тарас Степаненко

Едва не закончился трагедией поцелуй с эмблемой донецкого «Шахтера» для украинского футболиста Тараса Степаненко. Таким образом он решил отметить гол в ворота киевского «Динамо», когда соперник проигрывал со счетом 0:3. Он подбежал к киевской трибуне и принялся целовать эмблему. Для болельщиков это было настоящим оскорблением. Футболисты же «Динамо» устроили грандиозную драку. Они посчитали поцелуй знаком неуважения к городу, который дал дом футболистам «Шахтера» на время военного конфликта в Донецке. После игры Тарасу начали поступать звонки с угрозами. Клубу даже пришлось нанять для своего подопечного охрану. Во Львове, где «Шахтер» проводит домашние матчи, фанаты также угрожают расправой, если кто-нибудь из «горняков» вдруг решит поцеловать герб команды.





Себастьян Абреу



Экс- игрок сборной Уругвая и бразильского клуба «Фигейренсе» Себастьян Абреу за поцелуй ромбика и вовсе был удален с поля. Произошло это в матче с «Фламенго». А дело все в том, что, футболист прямо посреди матча принялся целовать не эмблему своего нынешнего клуба, а герб бывшей команды – «Ботафого», злейших врагов для «Фламенго». Специально для этого он надел футболку черно-белых под свою игровую форму. Этого поступка не поняли ни свои, ни чужие. Чтобы Абреу не стало хуже, судья решил остудить пыл и показать провокатору желтую карточку. Кстати, Абреу, целовавший эмблему «Ботафого», - рекордсмен по количеству клубов, за которые он выступал. К 40 годам он успел поиграть за 23 разные команды, в некоторых выступая по несколько раз.





