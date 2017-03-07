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Гога Шаматава: На Хабибе нет вины за отмену боя с Фергюсоном

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион Европы, победитель Гран-при «PRIME Selection» Гога Шаматава 18 марта проведет первую защиту титула чемпиона Европы против голландского бойца Митчалла Каду. Бой станет вторым главным событием бойцовского турнира «PRIME Selection-2017», который стартует 18 марта в Краснодаре. О подготовке к бою, о сопернике, а также о своих мыслях насчет главного «форсмажора» на UFC рассказал Шаматава накануне своего боя. 

- Вопрос о самом ожидаемом бое последних дней: была ли вина Нурмагомедова за его срыв. В день взвешивания Хабибу нужно было согнать около 3 кг, реально ли это сделать за один день?
- Я, как и все, испытал огромное чувство досады, узнав об отмене боя. Это очень нелегко даже для самого опытного спортсмена. Хабиб и его команда делали все правильно. Мне приходилось гонять за день 4,5 кг. Согнать 3 кг за день до боя – это, конечно, реально, но не каждый это может. На Хабибе нет вины за отмену боя, просто его организм не выдержал той нагрузки, которая происходит во время сгонки веса. 

- Как гоняешь вес, оказывался ли ты в такой ситуации, когда нужно было согнать в день взвешивания. Используешь ли спортивные добавки или витамины, тяжело ли дается сгонка?
- Чтобы «сделать вес» приходится прикладывать много сил, терпения, иметь огромную силу воли. Мне приходилось гонять за день 4,5 кг... Я смог это сделать, но это удар по организму. Сгонка веса никому не приносит удовольствия, это неприятный момент в подготовке. Я использую для восстановления определенные витамины и минералы, аминокислоты, - это необходимо для здоровья. Сгонка веса дается нелегко, но я, можно сказать, в этом преуспел. Были моменты, когда гонял по 5-6 кг за два дня. Это всегда тяжело, но такова наша профессия, мы сами делаем этот выбор, и с Божьей помощью это можем осилить.

- Что скажешь в Хабибе, за что его так любят, в чем феномен его как бойца?
- У Хабиба феноменальные бойцовские качества, которые всем нравятся, особенно в России. Это великолепная борьба и знаменитый «грандин паунд» - добивание. Плюс, конечно же, его нереальный рекордс – 24 боя и 24 победы. Мне кажется именно эти компоненты делают его таким интересным зрителям для всего мира. Он «сумасшедший» боец, который притягивает взоры фанатов по всему миру. 

- Традиционный вопрос что думаете о сопернике, голландском боеце Митчелле Каду, изучали ли его?
- Насчет соперника, думаю, что я уже сталкивался с подобными бойцами, – представителями школы грэпплинга. Я посмотрел его пару боев, - он не сильно меня впечатлил. В подготовке мы много времени уделили наработкам в защите от болевых и удушающих, а также самим этим приемам. Готовы сразиться на любых «фронтах», будь то стойка, ударная техника или партер. Тактически готовы на двести процентов к развитию поединка в любом «русле».

- Стратегия, значит, уже есть на бой с голландцем?
- Так как я базовый ударник, то полагаюсь в основном на бой в стойке. Если же придется работать в партере, то будем работать везде, где придется. Основной план атаковать там, где я чувствую себя увереннее, показывать все, что умею – это различные удары ногами и руками, и «фишки», как я их называю,удары «фаталити, - это мой арсенал». Так что это будет интересный поединок, не сомневайтесь.

- С чего начинаете утро, расскажите о своем распорядке дня? Как поднимаете настроение во время монотонного тренировочного процесса?
- Утро начинается с ведра холодной воды, которое закаляет тело и бодрит дух. Стараюсь не нарушать традицию, где бы я не находился. Проснулся, облился и в город! Распорядок дня? Это, прежде всего, здоровый сон 7-8 часов, потом пробуждение, подъем, утренняя тренировка. Потом снова отдых, вечерняя тренировка. Как и все профессионалы соблюдаю режим, стараюсь восстанавливаться между тренировками и выкладываться на них. Во свободное время, как и все, поднимаю настроение общением с хорошими людьми и друзьями, слежу за активностью в соцсетях, хожу в кино.

- Есть ли у тебя зависимость от поклонников, что ты будешь делать без Instagram?
- Никакой зависимости от поклонников нет, я получаю послания в соцсетях, это только меня мотивирует двигаться к своей цели. Я сам веду свой Instagram, это продвижение турниров с моим участием. Я люблю Instagram, не знаю, что без него делал бы.

- Какой твой жизненный девиз?
- Идти только вперед, придерживаюсь жизненных правил – вести здоровый образ жизни и мотивировать людей заниматься спортом.

- Какие качества неприемлемы в людях?
- Гордость и тщеславие. Будьте проще, и люди к вам потянутся!

- Как считаете кто выиграет Конар Макгрегор или Хабиб Нурмагомедов, если бой состоится?
- Если бой Макрегора и Хабиба состоится, то его надо будет смотреть, а не гадать, кто выиграет.

- О чем думаете когда стоите к сопернику «фейс-ту-фейс»?
- При дуэли взглядов стараюсь влезть сопернику в голову, представляю, о чем он думает, улавливаю его страхи, сомнение и волнение. 

- Как ты считаешь, в каком состоянии сейчас индустрия ММА?
- Индустрия ММА продолжает набирать бешеные обороты по всему миру. Могу с уверенностью сказать, что 21 век в спорте – это век ММА.

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