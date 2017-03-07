Удивительное превращение 76-летнего Джона Голдмана в регбиста

Фото: englandrugby.com

Пока в Кубке шести наций очередной перерыв, обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов рассказывает удивительную историю регбиста почтительного возраста, который начал играть, когда другие уже давно закончили.

Как там говорил французский писатель-романис т Поль Де Кок? «В восемнадцать лет мужчина обожает, в двадцать – любит, в тридцать – стремится обладать, а в сорок – размышляет». Что мужчина делает в 76? Играет в регби!

Как бы это странно ни звучало, но в пригороде Лондона живет и здравствует 76-летний форвард первой линии Джон Голдман. Возраст не стал помехой для бодрого старичка, и он продолжает свой большой путь в регби, не будучи профессиональным игроком.

В далеком 1991-м году жена Голдмана, изрядно утомившаяся от постоянных криков мужа во время регбийных матчей, старалась выдворить его в паб или на стадион местной команды в Хендоне. Приобщившись к поддержке Hendon RFC, Джон получил предложение от тренера прийти на тренировку. К слову, наш герой ни разу до этого не играл в регби на каком-либо уровне, кроме школьного.

Результаты эксперимента наставника команды превзошли все ожидания. Голдман получил шанс выйти на поле в составе третьей команды Hendon RFC. Целую неделю Джон провел не только в усиленных тренировках, но и в местной библиотеке. Именно там будущий игрок «Хендона» штудировал регбийную литературу в поиске информации, как же должен играть нападающий. Полезные советы пошли на пользу Голдману, его игра произвела отличное впечатление. На тот момент 50-летний игрок, впервые войдя в большой регби, понял, что ему жизненно необходимо играть как можно чаще и оставаться в игре. «Хендон» не мог дать Джону того, что он хотел. В итоге Голдман решил выступать за «Mill Hill Rugby Club» на постоянной основе. Сменив клуб, игрок сменил и позицию, перейдя в первую линию нападения.

К сожалению, бочка меда зачастую кроет в себе ложку дегтя. Спустя три года большого регбийного приключения у Голдмана диагностировали рак. Джон был в шоке, но решил бороться с недугом, чтобы вернуться на поле как можно скорее. Несколько серьезных операций привели к ампутации одной из почек. Голдман не сломался и, пройдя длительный курс реабилитации, вновь взял в руки овальный мяч. Но ненадолго. Болезнь появилась вновь. Джон продолжал бороться и в итоге одержал верх над коварным недугом.

Через некоторое время судьба вновь сыграла злую шутку с регбистом. Джон наслаждался велопрогулкой в Калифорнии в гостях у своего сына, когда почувствовал, что его сердце ведет себя странным образом. Вернувшись домой, он немедленно обратился к врачу. Вердиктом консилиума стала немедленная операция на сердце.

Когда Джон Голдман полностью встал на ноги, его было уже не остановить. 22 матча за 2-ю команду «Mill Hill Rugby Club», в большинстве которых он сыграл все 80 минут! Поразительный результат, учитывая, что в командах этого уровня преимущественно задействованы игроки 25-30 лет от роду.

Возможно, секрет успеха Голдмана хранится в его спартанских методах подготовки. Во время прогулок с собакой 76-летний регбист врезается в деревья, имитируя борьбу на поле. По словам Джона, такие упражнения делают его тело твердым и готовят к жесткой борьбе. Регбист не думает о том, как заносить попытки, ведь его главная задача – быть крепким стволом схватки родной команды.

Как тут не вспомнить слова Вашингтона Ирвинга, что «возраст – вопрос не лет, а ощущений». А Джон Голдман, похоже, в свои 76 чувствует себя не больше, чем на 25. Сезон пока не завершен и впереди еще много матчей, в которых зрители смогут насладиться игрой слегка чудаковатого старичка Голдмана, дважды победившего рак, борющегося с деревьями и отдающего себя любимой игре без остатка.