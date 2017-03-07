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Неженский день. 8 вещей, которые мы ждем от ФНЛ на 8 марта

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Неженский день. 8 вещей, которые мы ждем от ФНЛ на 8 марта
Источник: «Советский спорт»

Будто специально руководители российского футбола поставили старт первого весеннего тура в Футбольной национальной лиге на 8 Марта – Международный женский день.

Вот только непонятно, что хотели сделать. Поздравить девушек, подарив им незабываемое зрелище – весенний футбол во второй по силе российской лиге? Наказать мужчин, лишив их этого потрясающего зрелища – вряд ли женщины в этот день позволят мужьям измену с футболом? Оставить жен футболистов без внимания их суженных?

Шутки шутками, но рестарт ФНЛ – дело важно. Вот мы и решили подойти к нему со всей серьезностью – даже попытались определиться, чего ждать от первой лиги, ради чего нам ее все-таки смотреть.

Выход «Динамо» в премьер-лигу

Все мы этого ждем. Даже предвидим. Бело-голубые идут верным курсом, лидируя в турнирной таблице. С их возможностями это нетрудно. Интереснее увидеть обновленную, очищенную команду, с Шуниным и Панченко во главе, среди сильнейших. На что способен этот коллектив, когда вместо «Спартака» из Нальчика против него выходят Луис Адриано, Квинси Промес и, конечно, Кутепов.

Триумф Милевского

«Тосно» - симпатичный частный проект, который вот уже третий год рвется в когорту сильнейших клубов России. Широкая аудитория познакомилась с командой, когда скромный клуб из-под Питера выбил из розыгрыша Кубка России грозный «Спартак». Тогда же многие команду и полюбили. Дополнительная мотивация – Артем Милевский. Парень так давно мог оказаться в нашей премьер-лиге. Неужели мы наконец-то его увидим?

Генерал Тихонов

Раз уж прямые путевки «наверх» мы расписали, то «Енисею» хотелось бы ставить одно из мест, дающих право на переходные матчи. Вряд ли кто-то сомневался, что Андрей Тихонов станет хорошим тренером. Хочется, чтобы в первый же сезон работы в команде его старания не пропали даром – пусть хотя бы в стыковых матчах его клуб поборется за выход в премьер-лигу.

В дальний путь

Было бы очень интересно посмотреть на клубы премьер-лиги, когда им придется раз в год летать в Хабаровск – на выездные матчи. Между прочим, это вполне реально – местный «СКА-Хабаровск» очень даже обоснованно претендует на выход в премьер-лигу. Заодно у нас будет возможность узнать, каково это играть в футбол в Хабаровске в середине декабря и начале марта.

Спасение «Луча-Энергии»

Российский футбол без любимого клуба из Владивостока? Невозможно! Разве можно представить себе сезон без девятичасовых перелетов? Как мы будем обходиться без разницы во времени между столицей и Владивостоком в семь часов? «Луч-Энергия» – одна из самых самобытных команд нашего футбола. Она стоит на грани разорения. Даже на перелет футболистам приходится скидываться из своего кармана, не говоря уже о финансовой помощи со стороны болельщиков. А сколько месяцев не видели зарплату игроки? При этом клуб идет в середине таблицы! Как же хочется, чтобы команду спасли.

Падение «Кубани»

Плакать хочется, когда смотришь на некогда грозную «Кубань». Клуб стоит в одном шаге от зоны вылета и готов испустить дух. С одной стороны, жалко терять команду, с которой связано так много воспоминаний. С другой – хочется, чтобы бедные футболисты уже отмучались. Отличным решением был бы переезд в Сочи. Главное, чтобы больше никого из игроков не запирали в раздевалке и не избивали. А то всякое случалось…

Возрождение «Мордовии» и «Балтики»

Смотришь на список команд, стоящих в ФНЛ на вылет и диву даешься – среди них «Мордовия», не так давно ставившая перед собой задачи воспитывать молодых игроков для сборной России, а также славная «Балтика». И не то чтобы к этим клубам мы все испытывали какие-то особые чувства. Дело в другом – с 2018 года в Саранске и Калининграде откроют свои двери арены, построенные к чемпионату мира 2018 года. Согласитесь, будет обидно, если после ЧМ на них будут играть клубы из второй лиги.

«Спартак»-2 на выход!

Не толку ради, а юмора для… Показателем уровня нашего футбола стало бы место фарм-клуба московского «Спартака» в числе кманд, получающих возможность выйти в премьер-лигу. Понятно что в стыковые матчи тогда попадет пятая команда, и двух «Спартаков» в премьер-лиге нам не видать. Но сам факт стал бы тревожным звоночком. Как нам оценивать команды, выходящие в премьер-лигу, если они фарм-клубы побеждают в лучшем случае через раз?    

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