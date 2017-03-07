Неженский день. 8 вещей, которые мы ждем от ФНЛ на 8 марта
Будто специально руководители российского футбола поставили
старт первого весеннего тура в Футбольной национальной лиге на 8 Марта –
Международный женский день.
Вот только непонятно, что хотели сделать. Поздравить
девушек, подарив им незабываемое зрелище – весенний футбол во второй по силе
российской лиге? Наказать мужчин, лишив их этого потрясающего зрелища – вряд ли
женщины в этот день позволят мужьям измену с футболом? Оставить жен футболистов
без внимания их суженных?
Шутки шутками, но рестарт ФНЛ – дело важно. Вот мы и решили
подойти к нему со всей серьезностью – даже попытались определиться, чего ждать
от первой лиги, ради чего нам ее все-таки смотреть.
Выход «Динамо» в премьер-лигу
Все мы этого ждем. Даже предвидим. Бело-голубые идут верным
курсом, лидируя в турнирной таблице. С их возможностями это нетрудно. Интереснее
увидеть обновленную, очищенную команду, с Шуниным и Панченко во главе, среди
сильнейших. На что способен этот коллектив, когда вместо «Спартака» из Нальчика
против него выходят Луис Адриано, Квинси Промес и, конечно, Кутепов.
Триумф Милевского
«Тосно» - симпатичный частный проект, который вот уже третий
год рвется в когорту сильнейших клубов России. Широкая аудитория познакомилась
с командой, когда скромный клуб из-под Питера выбил из розыгрыша Кубка России
грозный «Спартак». Тогда же многие команду и полюбили. Дополнительная мотивация
– Артем Милевский. Парень так давно мог оказаться в нашей премьер-лиге. Неужели
мы наконец-то его увидим?
Генерал Тихонов
Раз уж прямые путевки «наверх» мы расписали, то «Енисею»
хотелось бы ставить одно из мест, дающих право на переходные матчи. Вряд ли
кто-то сомневался, что Андрей Тихонов станет хорошим тренером. Хочется, чтобы в
первый же сезон работы в команде его старания не пропали даром – пусть хотя бы
в стыковых матчах его клуб поборется за выход в премьер-лигу.
В дальний путь
Было бы очень интересно посмотреть на клубы премьер-лиги,
когда им придется раз в год летать в Хабаровск – на выездные матчи. Между
прочим, это вполне реально – местный «СКА-Хабаровск» очень даже обоснованно
претендует на выход в премьер-лигу. Заодно у нас будет возможность узнать,
каково это играть в футбол в Хабаровске в середине декабря и начале марта.
Спасение «Луча-Энергии»
Российский футбол без любимого клуба из Владивостока?
Невозможно! Разве можно представить себе сезон без девятичасовых перелетов? Как
мы будем обходиться без разницы во времени между столицей и Владивостоком в
семь часов? «Луч-Энергия» – одна из самых самобытных команд нашего футбола. Она
стоит на грани разорения. Даже на перелет футболистам приходится скидываться из
своего кармана, не говоря уже о финансовой помощи со стороны болельщиков. А
сколько месяцев не видели зарплату игроки? При этом клуб идет в середине
таблицы! Как же хочется, чтобы команду спасли.
Падение «Кубани»
Плакать хочется, когда смотришь на некогда грозную «Кубань».
Клуб стоит в одном шаге от зоны вылета и готов испустить дух. С одной стороны,
жалко терять команду, с которой связано так много воспоминаний. С другой –
хочется, чтобы бедные футболисты уже отмучались. Отличным решением был бы
переезд в Сочи. Главное, чтобы больше никого из игроков не запирали в
раздевалке и не избивали. А то всякое случалось…
Возрождение «Мордовии» и «Балтики»
Смотришь на список команд, стоящих в ФНЛ на вылет и диву
даешься – среди них «Мордовия», не так давно ставившая перед собой задачи
воспитывать молодых игроков для сборной России, а также славная «Балтика». И не
то чтобы к этим клубам мы все испытывали какие-то особые чувства. Дело в другом
– с 2018 года в Саранске и Калининграде откроют свои двери арены, построенные к
чемпионату мира 2018 года. Согласитесь, будет обидно, если после ЧМ на них
будут играть клубы из второй лиги.
«Спартак»-2 на выход!
Не толку ради, а юмора для… Показателем уровня нашего
футбола стало бы место фарм-клуба московского «Спартака» в числе кманд, получающих
возможность выйти в премьер-лигу. Понятно что в стыковые матчи тогда попадет
пятая команда, и двух «Спартаков» в премьер-лиге нам не видать. Но сам факт стал
бы тревожным звоночком. Как нам оценивать команды, выходящие в премьер-лигу,
если они фарм-клубы побеждают в лучшем случае через раз?