Почему сейчас в Кубке Гагарина нет ничего лучше серии СКА – «Динамо»

Армейское дерби – это прекрасно, но самая многогранная в КХЛ – это все же именно дуэль СКА и «Динамо».

Скандал

Знарок vs фанаты и Сафронов

В ноябре главный тренер СКА, а для бело-голубых – предатель, погнавшийся за деньгами, – впервые приехал к «Динамо» во главе самой ненавистной команды. На радушный прием было рассчитывать глупо, ожидать от фанатов только оскорбительных кричалок или уканья – тоже. Поэтому фанаты на трибуне растянули баннер, который не остался незамеченным тем, кому он был адресован:

«$нарок был волком, стал добычей», «Идея – ничто! Бабло – в$€! $нарок и Ко»



– Я видел эти баннеры, поаплодировал, – говорил Знарок после игры, завершившийся победой СКА в овертайме. – Я помню каждого игрока «Динамо», который был со мной, каждую победу, огромную поддержку болельщиков за те годы, которые здесь проработал. Им огромное спасибо.

– Но не знаю, может, они не в курсе, что я отсюда не уходил, а меня убрали? То, что там был доллар, я скажу, что сейчас получаю намного меньше, чем получал в «Динамо». Кто убрал? Я не хочу стирать грязное белье, живу по своим понятиям.

По каким именно – неизвестно, но от понятий Алексея Сафронова они отличаются кардинально.

– Я прочитал его заявление и могу сказать, что у нас с ним совершенно разные понятия о понятиях. Больше на эту тему говорить не хочу.

И сразу возникает два вопроса, ответы на которых мы наверняка получим: чего еще ждать от московских фанатов в адрес Знарка? действительно ли Сафронов по этому поводу не скажет ни слова?

Главные герои серии СКА – «Динамо» за минуту:



Взаимоотношения

Чемпионство СКА vs два чемпионства «Динамо»

Предстоящая серия этих команд будет пятой. В победных сезонах–2011/12 и 2012/13 побеждали динамовцы (4-0, 4-2), последние два года – армейцы (4-1, 4-2). Помимо выхода в финал Западной конференции, это противостояние определит сильнейшего как минимум на год. Еще важно, что трижды победитель серии становился обладателем Кубка Гагарина.

В прошлом сезоне Сергей Орешкин подхватил команду из рук Харийса Витолиньша, уволенного за два дня до Нового года.

– Не скажу, что приятно, но это жизнь, – комментировал латвиец свою отставку. – Естественно, это не может быть обоюдным решением, меня же никто не спрашивал, просто поставили перед фактом.

Выход в 1/2 финала – для «Динамо» не результат, но Орешкина не уволили: он все-таки пришел под конец регулярки, не готовил команду к сезону. Сейчас все иначе и эта серия будет судьбоносной для кого-то из тренеров. Поражение за два шага до финала от принципиальнейшего соперника сродни сильнейшему нокауту.

Состав

Команда Знарка vs звено Знарка

В нынешнем «Динамо» шесть хоккеистов, с которыми Знарок взял два Кубка Гагарина: голкипер Александр Еременко, защитники Максим Соловьев и Дмитрий Вишневский, нападающие Дмитрий Вишневский, Денис Кокарев и Константин Горовиков. Целая пятерка и вратарь, прекрасно знающие Олега Валерьевича, как и он их.

Еременко в свои 36 лет устанавливает рекорды: в феврале он вышел на первое место в истории чемпионатов страны по количеству сухарей, Кокарев за последние девять лет проводит самый результативный сезон, а Горовиков, который почти на пятом десятке, стабильно набирает очки. К тому же летом к бело-голубым присоединился экс-игрок СКА Андрей Кутейкин – еще один опытный боец. От этих игроков успех бело-голубых зависит чуть больше, чем от остальных.