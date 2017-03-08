Почему сейчас в Кубке Гагарина нет ничего лучше серии СКА – «Динамо»
Армейское дерби – это прекрасно, но самая многогранная
в КХЛ – это все же именно дуэль СКА и «Динамо».
Скандал
Знарок vs фанаты и Сафронов
В ноябре главный тренер
СКА, а для бело-голубых – предатель, погнавшийся за деньгами, – впервые приехал
к «Динамо» во главе самой ненавистной команды. На радушный прием было
рассчитывать глупо, ожидать от фанатов только оскорбительных кричалок или
уканья – тоже. Поэтому фанаты на трибуне растянули баннер, который не остался
незамеченным тем, кому он был адресован:
«$нарок был волком,
стал добычей», «Идея – ничто! Бабло – в$€! $нарок и Ко»
– Я видел эти баннеры, поаплодировал, – говорил Знарок после игры, завершившийся победой СКА в овертайме. – Я помню каждого игрока «Динамо», который был со мной, каждую победу, огромную поддержку болельщиков за те годы, которые здесь проработал. Им огромное спасибо.
– Но не знаю, может,
они не в курсе, что я отсюда не уходил, а меня убрали? То, что там был доллар,
я скажу, что сейчас получаю намного меньше, чем получал в «Динамо». Кто убрал?
Я не хочу стирать грязное белье, живу по своим понятиям.
По каким именно –
неизвестно, но от понятий Алексея Сафронова они отличаются кардинально.
– Я прочитал его заявление и могу
сказать, что у нас с ним совершенно разные понятия о понятиях. Больше на эту
тему говорить не хочу.
И сразу возникает два вопроса, ответы на которых мы наверняка получим: чего еще ждать от московских фанатов в адрес Знарка? действительно ли Сафронов по этому поводу не скажет ни слова?
Главные герои серии СКА – «Динамо» за минуту:
Взаимоотношения
Чемпионство СКА vs два чемпионства «Динамо»
Предстоящая серия этих
команд будет пятой. В победных сезонах–2011/12 и 2012/13 побеждали динамовцы
(4-0, 4-2), последние два года – армейцы (4-1, 4-2). Помимо выхода в финал Западной
конференции, это противостояние определит сильнейшего как минимум на год. Еще
важно, что трижды победитель серии становился обладателем Кубка Гагарина.
В прошлом сезоне Сергей
Орешкин подхватил команду из рук Харийса Витолиньша, уволенного за два дня до
Нового года.
– Не скажу, что
приятно, но это жизнь, – комментировал латвиец свою отставку. – Естественно,
это не может быть обоюдным решением, меня же никто не спрашивал, просто
поставили перед фактом.
Выход в 1/2 финала –
для «Динамо» не результат, но Орешкина не уволили: он все-таки пришел под конец
регулярки, не готовил команду к сезону. Сейчас все иначе и эта серия будет
судьбоносной для кого-то из тренеров. Поражение за два шага до финала от
принципиальнейшего соперника сродни сильнейшему нокауту.
Состав
Команда Знарка vs звено Знарка
В нынешнем «Динамо» шесть
хоккеистов, с которыми Знарок взял два Кубка Гагарина: голкипер Александр
Еременко, защитники Максим Соловьев и Дмитрий Вишневский, нападающие Дмитрий
Вишневский, Денис Кокарев и Константин Горовиков. Целая пятерка и вратарь,
прекрасно знающие Олега Валерьевича, как и он их.
Еременко в свои 36 лет
устанавливает рекорды: в феврале он вышел на первое место в истории чемпионатов
страны по количеству сухарей, Кокарев за последние девять лет проводит самый
результативный сезон, а Горовиков, который почти на пятом десятке, стабильно
набирает очки. К тому же летом к бело-голубым присоединился экс-игрок СКА
Андрей Кутейкин – еще один опытный боец. От этих игроков успех бело-голубых
зависит чуть больше, чем от остальных.