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Злая, голодная и в знойном платье. Мария Шарапова - год без тенниса

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Злая, голодная и в знойном платье. Мария Шарапова - год без тенниса
Источник: Getty Images

Лучшая теннисистка в истории России, экс-первая ракетка мира и самая богатая спортсменка на планете, Мария Шарапова, вот уже год томится без тенниса.

Нет, конечно, на корт она выходит, тренируется, работает, но в турнирах принимать участие не имеет права. Более того, ей даже на пушечный выстрел нельзя приближаться к местам, где ее конкурентки зарабатывают себе рейтинговые очки и сотни тысяч долларов.

There's no substitute for this 💁#SundayFunDay

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova)

Мельдоний и ужасный ковер

Ровно год назад Мария созвала экстренную пресс-конференцию – 7 марта 2016 года. На ней, в конференц-зале отеля с ужасным ковром, теннисистка сообщила, что допинг-тест, взятый у нее на Открытом чемпионате Австралии дал положительный результат.

- Я получила письмо от Международной теннисной федерации (ITF), в котором сообщалось, что моя допинг-проба дала положительный результат, - сказала тогда Шарапова.


В организме девушки обнаружили мельдоний. Она стала первой ласточкой. За ней в употреблении мельдония уличили едва ли не половину всех спортсменов сборной России, которые собирались отправиться в Рио-де-Жанейро на Олимпийские игры. У остальных все обошлось. Но не у Марии. На пресс-конференции россиянка откровенно призналась, что дело не в заниженном сроке выведения препарата из организма, а в том, что она просто «не прочитала письмо от ВАДА».

После этого был показательный процесс, на котором Шараповой присудили самое строгое из возможных наказаний – дисквалификацию на два года. Хотя до этого за употребление кокаина теннисистов отстраняли не больше, чем на шесть месяцев. О здесь же мельдоний – все серьезно. Процесс во многом был показательным – Марии устроили настоящую публичную порку – за всю нашу сборную.

Позже, когда страсти улеглись, Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляцию теннисистки и сократил срок дисквалификации на девять месяцев. Дата, когда Мария может провести первый официальный матч – 26 апреля 2017 года. До нее осталось чуть больше полутора месяцев. Вскоре мы вновь увидим нашу любимую теннисистку во всей красе, услышим ее знаменитые крики во время подач и сильных ударов, будем радоваться ее победам.

Платье против обнаженки

Пока она нас тоже радует, но, к сожалению, не на теннисном корте. За жизнью Марии мы следим по сводкам из светских хроник.  Не так давно Мария потрясла мир шикарным нарядом от грузинского дизайнера Давида Кома, базирующегося в Лондоне. Папарацци застали россиянку на ковровой дорожке официальной вечеринки по итогам премии «Оскар». Мария отнюдь не выглядела удрученной и подавленной. Даже на фотографиях она выгодно отличается от первой ракетки мира Серены Уильямс, которая элегантным платьям предпочитает тугие купальники.

Но и легкой жизни Маше никто не обещает. Со стороны коллег по корту поддержки ждать не стоит. Тот, кто должен быть образцовым джентльменом, британец Энди Маррей, наоборот, потребовал не предоставлять нашей Маше wild card (приглашение) на официальные турниры – только так теннисистка без рейтинговых очков может попасть на корт в компании сильнейших. Энди хочет, чтобы девушка прошла полный цикл очищения и своим потом добывала себе право играть в турнирах WTA.

С ним, к сожалению, согласны и организаторы самых престижных соревнований – турниров «Большого шлема». Во всяком случае, это касается Франции. Вполне вероятно, что для участия в Ролан-Гаррос, Открытом чемпионате Франции по теннису, Марии понадобится то самое приглашение. Но организаторы, Федерация тенниса Франции, встали предед дилеммой. С одной стороны, они, конечно, хотят, чтобы среди участников была одна из лучших теннисисток мира. С другой стороны, они каждый год перечисляют на борьбу с допингом по 1,5 миллиона евро. Как в таком случае будет выглядеть приглашение на турнир теннисистки, которая была дисквалифицирована за употребление запрещенных веществ?

Кровью и потом

Но есть у Марии и другой путь – набрать необходимые для участия хотя бы в квалификации рейтинговые очки. В отличие от французов, организаторы коммерческих турниров оказались не такими разборчивыми и прислали Марии пригласительные.

Первыми это сделали итальянцы – турнир WTA в Риме. За ним последовали хорошие новости из Мадрида и Штутгарта. В Германии, кстати, Марию просто обожают. И дело даже не в том, что она там практически неизменно выигрывает. Спонсором турнира является автомобильная компания, с которой у Марии заключен один из крупнейших контрактов. Интересы игрока, организатора и спонсора в этом случае совпадают.

Не обошлось и без доли везения. Турнир стартует 24 апреля. Дисквалификация Марии завершается 26 апреля. Как же Маше повезло, что игры первого круга будут идти три дня. В противном случае она в Германии не выступила бы.

К «Ролан Гарросу» это, конечно, отношения уже иметь не будет – Маша просто не успеет набрать очки себе в рейтинг. Но к Уимблдону необходимые 600 очков в копилке Марии вполне могут оказаться. Для этого достаточно побывать в паре финалов из числа трех перечисленных турниров. Тогда уже и организаторам деваться будет некуда и Маррей прикусит свой длинный язык.

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