Андрей Будогосский: Что значит «одинаковое для всех судейство»?
Руководитель департамента
судейства и инспектирования Андрей Будогосский прокомментировал высказывания о
судействе, которые прозвучали после сегодняшнего исполкома РФС.
Напомним,
президент ЦСКА и член исполкома Евгений Гинер заявил, что «судейство в нашей
стране должно быть одинаковым для всех», а президент РФС Виталий Мутко объявил,
что «Краснодар» и «Спартак» судят в одной манере, а ЦСКА и «Зенит» в другой».
- Как вы можете
прокомментировать эти высказывания? – вопрос Андрею Будогосскому от корреспондента «Советского
спорта».
- То, что мне надо было сказать, я сказал на исполкоме.
- А что вы там сказали?
- Ну, зачем я буду повторять?
- Потому что то, что вы сказали
на исполкоме, слышали только те, кто там находился.
- Была нормальная дискуссия, когда обсуждалось судейство. Мы обсуждали рабочие моменты.
- Хорошо. Скажите, судейство в России
– одинаковое для всех?
- Что значит – «одинаковое для всех»?
- Евгений Гинер говорит, что
судейство в нашей стране должно быть одинаковым для всех. Разве оно не одинаковое?
- Только одно могу сказать. Есть правила игры, по которым наши судьи работают.
- Еще мнение – матчи ЦСКА с «Зенитом»
и «Спартака» с «Краснодаром» арьитры судили по-разному. Объясните, как
специалист – как это?
- Все матчи судили по правилам фифа 2016-17 года.
- Вы в принципе удовлетворены,
как судьи отработали первый после перерыва тур в РФПЛ?
- Пока – да. А там – посмотрим. Я больше удовлетворен вопросами, которые удалось решить на исполкоме между департаментом судейства и инспектирования и судейским комитетом. Все итоги есть в релизе по итогам исполкома (судя по всему, речь об утвержденных списках судей и инспекторов на вторую часть сезона – Прим. ред.).
- Когда судьи, которые не смогли
сдать тест на сборе в Турции, смогут это сделать в Москве?
- Как только будут готовы. Пока они не готовы. И Федотов должен поправиться, и Николаев, и остальные судьи, которые не сдали тест.