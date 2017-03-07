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Андрей Будогосский: Что значит «одинаковое для всех судейство»?

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Судья Александр Егоров в матче ЦСКА - "Зенит"
Судья Александр Егоров в матче ЦСКА - "Зенит"Источник: «Советский спорт»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский прокомментировал высказывания о судействе, которые прозвучали после сегодняшнего исполкома РФС.

Напомним, президент ЦСКА и член исполкома Евгений Гинер заявил, что «судейство в нашей стране должно быть одинаковым для всех», а президент РФС Виталий Мутко объявил, что «Краснодар» и «Спартак» судят в одной манере, а ЦСКА и «Зенит» в другой».

- Как вы можете прокомментировать эти высказывания? – вопрос Андрею Будогосскому от корреспондента «Советского спорта».
- То, что мне надо было сказать, я сказал на исполкоме.

- А что вы там сказали?
- Ну, зачем я буду повторять?

- Потому что то, что вы сказали на исполкоме, слышали только те, кто там находился.
- Была нормальная дискуссия, когда обсуждалось судейство. Мы обсуждали рабочие моменты.

- Хорошо. Скажите, судейство в России – одинаковое для всех?
- Что значит – «одинаковое для всех»?

- Евгений Гинер говорит, что судейство в нашей стране должно быть одинаковым для всех. Разве оно не одинаковое?
- Только одно могу сказать. Есть правила игры, по которым наши судьи работают.

- Еще мнение – матчи ЦСКА с «Зенитом» и «Спартака» с «Краснодаром» арьитры судили по-разному. Объясните, как специалист – как это?
- Все матчи судили по правилам фифа 2016-17 года.

- Вы в принципе удовлетворены, как судьи отработали первый после перерыва тур в РФПЛ?
- Пока – да. А там – посмотрим. Я больше удовлетворен вопросами, которые удалось решить на исполкоме между департаментом судейства и инспектирования и судейским комитетом. Все итоги есть в релизе по итогам исполкома (судя по всему, речь об утвержденных списках судей и инспекторов на вторую часть сезона – Прим. ред.).

- Когда судьи, которые не смогли сдать тест на сборе в Турции, смогут это сделать в Москве?
- Как только будут готовы. Пока они не готовы. И Федотов должен поправиться, и Николаев, и остальные судьи, которые не сдали тест.

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