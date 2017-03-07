Билет за миллион и Руни возле касс. Как Ростов ждет матч с «МЮ»
Репортаж корреспондента «Советского
спорта» о том, что происходит в Ростове-на-Дону за двое суток до матча «Ростова»
с «Манчестер Юнайтед».
Возле касс стадиона тишина и покой. А ведь еще накануне тут бушевал Дон – болельщики «Ростова» едва не снесли кассы, когда в обед был продан последний билет на матч.
Сейчас попасть на игру можно только с помощью спекулянтов. Они, в свою очередь, бьют все рекорды. Не опасаясь, что за это побьют уже их. Сегодня утром на одном из сайтов, например, появилось объявление, где билет на матч предлагают за миллион рублей.
А вот – вопрос на миллион. Что около касс делает Уэйн Руни? Ответ – сбивает с толку. Руни – фейковый, хотя оригинального чем-то и напоминает. Настоящий, кстати, пропустит матч в четверг из-за травмы. Помимо Руни, в Ростов не полетели Люк Шоу, Бастиан Швайнштайгер и Эрик Бейи.
Зря – посмотрели бы, например, на газон местного стадиона. После игры с «Томью» поле было не самого лучшего вида. Хотя и до оно, в общем-то, тоже было таким же. Участки газона, которые пострадали сильнее всего, вновь засеяли травой. Семена уже проросли, солнце по-весеннему их прогрело, поэтому есть надежда, что газон будет выглядеть достойно и его все с удовольствием опять потопчут.
Во вторник «Ростов» подогрел интерес к матчу еще сильнее. На проспекте возле стадиона повесили огромный рекламный щит с афишей предстоящей игры. На нем изображены капитан желто-синих Александр Гацкан и главная звезда «МЮ» Златан Ибрагимович. «Мужики против Красных дьяволов», - гласит надпись. В ожидании живого Златана пока все фотографируются на фоне этого фото.
Кроме Ибрагимовича в Россию вылетели де Хеа, Ромеро, О'Хара, Валенсия, Джонс, Рохо, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Янг, Кэррик, Эррера, Феллайни, Погба, Мата, Лингард, Мхитарян, Марсьяль и Рашфорд.
В
Ростов-на-Дону «МЮ» должен прибыть около 22:00 по московскому времени. Ух, что
тут будет!