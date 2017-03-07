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Билет за миллион и Руни возле касс. Как Ростов ждет матч с «МЮ»

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Двойник Уэйна Руни у касс стадиона в Ростове-на-Дону
Двойник Уэйна Руни у касс стадиона в Ростове-на-ДонуИсточник: «Советский спорт»

Репортаж корреспондента «Советского спорта» о том, что происходит в Ростове-на-Дону за двое суток до матча «Ростова» с «Манчестер Юнайтед».

Возле касс стадиона тишина и покой. А ведь еще накануне тут бушевал Дон – болельщики «Ростова» едва не снесли кассы, когда в обед был продан последний билет на матч.

Сейчас попасть на игру можно только с помощью спекулянтов. Они, в свою очередь, бьют все рекорды. Не опасаясь, что за это побьют уже их. Сегодня утром на одном из сайтов, например, появилось объявление, где билет на матч предлагают за миллион рублей.

Есть и такие цены на билеты на матч «Ростова» с «МЮ»
Есть и такие цены на билеты на матч «Ростова» с «МЮ»

А вот – вопрос на миллион. Что около касс делает Уэйн Руни? Ответ – сбивает с толку. Руни – фейковый, хотя оригинального чем-то и напоминает. Настоящий, кстати, пропустит матч в четверг из-за травмы. Помимо Руни, в Ростов не полетели Люк Шоу, Бастиан Швайнштайгер и Эрик Бейи.

Двойник Уэйна Руни у стадиона в Ростове-на-Дону
Двойник Уэйна Руни у стадиона в Ростове-на-Дону

Зря – посмотрели бы, например, на газон местного стадиона. После игры с «Томью» поле было не самого лучшего вида. Хотя и до оно, в общем-то, тоже было таким же. Участки газона, которые пострадали сильнее всего, вновь засеяли травой. Семена уже проросли, солнце по-весеннему их прогрело, поэтому есть надежда, что газон будет выглядеть достойно и его все с удовольствием опять потопчут.

Так сейчас выглядит газон стадиона «Олмип 2»
Так сейчас выглядит газон стадиона «Олмип 2»Источник: «Советский спорт»
А в остальном подготовка к матчу – в штатном режиме. Вот разве что единственное изменение стадиона по сравнению с матчем со «Спартой» – электронные рекламные щиты. Такие же стояли по периметру поля во время Лиги чемпионов. Ну, так и матч с «МЮ» уровня лигачемпионского. Во всяком случае, для «Ростова» уж точно.

Во вторник «Ростов» подогрел интерес к матчу еще сильнее. На проспекте возле стадиона повесили огромный рекламный щит с афишей предстоящей игры. На нем изображены капитан желто-синих Александр Гацкан и главная звезда «МЮ» Златан Ибрагимович. «Мужики против Красных дьяволов», - гласит надпись. В ожидании живого Златана пока все фотографируются на фоне этого фото.

Баннер с анонсом матча «Ростов» - «МЮ»
Баннер с анонсом матча «Ростов» - «МЮ»Источник: «Советский спорт»

Кроме Ибрагимовича в Россию вылетели де Хеа, Ромеро, О'Хара, Валенсия, Джонс, Рохо, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Янг, Кэррик, Эррера, Феллайни, Погба, Мата, Лингард, Мхитарян, Марсьяль и Рашфорд.

В Ростов-на-Дону «МЮ» должен прибыть около 22:00 по московскому времени. Ух, что тут будет! 

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