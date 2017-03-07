Саша, ты гонишь – по встречке! Кокорин, как антигерой недели

Кто такой Александр Кокорин? Кто-то скажет, что это тот парень, который купил шампанское в Монако на 250 тысяч евро и пил его под звуки гимна России. Кто-то начнет перечислять его автомобили. Девочки скажут, что это парень Дарьи Валитовой, который возит ее по Мальдивам.

К нам не подкопаться ,не стоит даже париться😉✌️ Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) Дек 12 2014 в 1:15 PST

Другие вспомнят обнимашки двух футболистов, Кокорина и Мамаева, которые даже породили разговоры об их ориентации. Может кто-то даже назовет его футболистом сборной России или питерского «Зенита». Но вряд ли вы услышите в ответ: «Да этот тот футболист, который забил красивейший гол в ворота…»

Александр, к сожалению, не ассоциируется с голами, передачами, победами. Хотя должен. Он же – один из самых высокооплачиваемых российских футболистов. Он – идеальная иллюстрация для российского футбола – много денег, а толку ноль.

Ну здравствуй 🔱💀#Gronos Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) Дек 4 2014 в 5:54 PST

На протяжении всей зимы, вернувшись с Мальдивских островов, отдохнувший Александр готовился к продолжению сезона под пристальным взглядом одного из самых жестких тренеров Европы – Мирчи Луческу. Все ждали, что во второй половине чемпионата он преобразится, что мы вновь увидим того Кокорина, за которого «Анжи» платил 19 миллионов евро, которого Фабио Капелло считал главной надеждой сборной России, за которым по всему Евро-2016 бегал Арсен Венгер, пытаясь разглядеть талант.

Но мы его не увидели. Во время матча ЦСКА – «Зенит» в пору было объявление давать о пропаже мальчика – на поле он растворился. Не он один, конечно, но все же.Зато в ночном городе Александр – король. Его и слышно, и видно.

Овечка 🐑 Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) Фев 8 2017 в 10:11 PST

Видно его, кстати, даже тогда, когда он этого и не хотел бы. Одними из тех, кто заметил Александра были сотрудники ДПС города Москвы. Они остановили Кокорина, когда тот выехал гнал по встречной на своем новеньком шикарном автомобиле марки Bentley.

Александр выехал не на обычную встречку – на встречную полосу бульвара, где пересечение машин и вовсе практически исключено. Как он это сделал? Александр говорит, что его остановили в тот момент, когда он поворачивал с Большой Дмитровки (улицы, которая ведет от ЦУМа – излюбленного магазина всех футболистов столицы) на Страстной бульвар.

По словам футболиста, он мог лишь слегка задеть сплошную. Хотя игрок и с этим не согласен. Он даже адвоката вызвал на место происшествия – будет выяснять отношения с ГИБДД в суде. Однако поворот этот выглядит так, что случайно чуть-чуть наехать на сплошную на нем сложно. Смотрите сами.

Почему Александр стал антигероем недели? Об этом уже говорили – он олицетворяет весь российский футбол. А ведь так хочется писать о славных победах, а не об очередных ночных похождениях тех, кто так и не решился даже после вылета с Евро-2016 Слуцкому признаться в том, что очевидно.

