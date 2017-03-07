Не день ЦСКА. Как армейские юноши уступили «Бенфике»

ЦСКА потерпел очень обидное поражение от португальской «Бенфики» (0:2) и вылетел из Юношеской лиги УЕФА.

Юношеский футбол у нас освещают мало, хотя именно в этой возрастной категории мы добились самых значимых побед в последние годы: триумф сборной Дмитрия Хомухи на чемпионатах Европы до 17 и 19 лет, блестящие результаты команды Александра Гришина в Юношеской лиге УЕФА... Да, это для взрослого ЦСКА выступление в Лиге чемпионов каждую осень оборачивается фиаско, а юные армейцы регулярно выходят в плей-офф.

«Матч ТВ» сделал репортаж о юношеском ЦСКА, который поставил в эфир перед матчем с «Бенфикой». Хотя о работе Гришина можно и нужно фильмы снимать. На протяжении многих лет он раскрывает молодых футболистов. Дело свое знает. Но это дело совсем не ценят. Вот вырастил он Караваева, а клуб защитника продал. А сейчас на него появился спрос. Кто виноват – Гришин или клуб, предпочитающий Милановых и Страндбергов?

Может быть, сейчас все изменится. Виктор Гончаренко любит и умеет работать с молодежью. Половина парней, что вышли сегодня в стартовом составе, на зимних сборах занимались с основой и здорово проявили себя в контрольных матчах; несколько ребят уже сейчас входят в основную обойму, то есть попадают в заявку на матчи премьер-лиги: Гордюшенко, Чалов, Жамалетдинов, Кучаев. А там, может, и еще кто подтянется.

В матче с «Бенфикой» Чалов и Жамаледтнов образовали связку нападающих. Это мы видели в одном из зимних спаррингов взрослой команды. Модель ЦСКА похожа на 4–4–2. В первом тайме хватает борьбы, мало быстрых комбинаций и много брака в передачах. Ошибки-то детские. Пас на десять метров – то в аут, то в недодачу, то сопернику. Не техника это, а скорее мандраж. И скользкий газон стадиона «Октябрь».

Как это ни странно, португальцы освоились быстрее и лучше. Или им просто сопутствовала удача. На 16-й минуте у Овчинникова (вратаря) в безобидной ситуации поехала нога – мяч влетел в пустые ворота. А во втором тайме Леонов (центральный защитник) срезал мяч в сетку после португальского стандарта. Почти копия автогола Таски в недавнем матче «Краснодар» – «Спартак». Эх, не день ЦСКА.

Наши после перерыва включились. Пошли комбинации, удары. Олейников мог забить дважды, но мяч сначала угодил в перекладину, а потом прошел выше. Несколько раз «Бенфику» спас вратарь. Он тоже был более удачлив, чем Овчинников. В равной игре, даже с некоторым преимуществом российской команды, ЦСКА потерпел обидное поражение и покинул турнир. Но заслужил только самых теплых слов.

Здорово, что матч юношеской команды показали по федеральному каналу. А то у нас большинство убеждено, что юношеский футбол в стране мертв. Да вот же эти парни, в одной стадии турнира с «Реалом», «Барселоной» и «Атлетико». Осенью громили «Монако», обыгрывали «Тоттенхэм» и «Байер». Не с юношами у нас проблемы. А с их переходом во взрослый футбол. Многим даже шанса не дают.

Так что смотрим дальше. Гордюшенко, Жамалетдинов, Олейников… Кто-то из них точно должен вышибить дверь в стартовый состав первой команды. Спасибо Гришину за работу. Теперь бы еще научиться ее ценить…