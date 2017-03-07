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Аппетитные болельщицы и бело-голубой праздник. Прогноз Яременко на турнир в ФНЛ

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

8 марта – праздник!

«Сегодня праздник у девчат…»

Нет, не о том совсем речь!

8 марта стартует ФНЛ.

Видимо, организаторы нашего чемпионата – того, что мы раньше звали презрительно первой лигой – решили, что главная задача женщины на 8 Марта – чтобы мужика дома не было. Не знаю, может быть. В общем, есть, уважаемые мужики – футбольные болелы, в среду повод смотаться из дома.

Сразу 10 матчей. Как начнут Енисей – Луч-Энергия в 11 утра, так и до вечерних снегопадов в 18 часов.

Главный из матчей первого после рестарта (а на самом деле 25-го) тура – это игра «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Нальчик). Когда-то это была вывеска для высшего света, для элиты. Кабардино-балкарский клуб упал оземь уже давно, динамовский делает вид, что это случайное опускание на лестничный пролет на один этаж – лишь для того, чтобы ворваться в РФПЛ заново и весело-шумно. Пока получается. Пока «Динамо» первое. И если эта игра принесет москвичам плановые три очка. То это будет правильный рестарт, и тогда вопросы о возвращении прописки в эдлите почти отпадут.

Панченко хотел вернуться в ЦСКА, но потом поменял решение.

Газон на «Динамо» постелят уже летом. Так что будет где играть вместо Химок.

И мисс «Динамо» выбирали сегодня такую… ну… как бы это сказать, аппетитную. Большую.

В общем, мой прогноз: победа «Динамо» 2:1.

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