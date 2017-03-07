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Борис Майоров: Поверить в победу «Барыса» над «Магниткой» просто невозможно

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Борис Майоров: Поверить в победу «Барыса» над «Магниткой» просто невозможно
Источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Борис Майоров оценивает силу «Магнитки» и «Барыса» по трем показателям и делает прогноз на их четвертьфинальную серию в Кубке Гагарина.

ВОСТОК

1. Металлург Мг – 5. Барыс
Матчи в сезоне: 3:1 (д), 3:5 (г).

ВРАТАРИ

- У «Магнитки» в первом раунде успели поиграть оба вратаря – и Василий Кошечкин, и Илья Самсонов, - рассуждает лвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров. - Но это вовсе не потому, что Василий в каком-то матче лад маху. Просто, мне кажется, что Кошечкин в целом уже не так надежен, как три года тому назад. Поэтому тренеры дают практику в плей-офф и второму вратарю. Не думаю, что уральцы сильно рисковали меняя голкиперов в серии с «Куньлунем». Ну разве кто-то сомневался в ее исходе? Даже после того, как «Металлург» уступил в одном из матчей?

По вратарям магнитогорцы, пожалуй, сильнее. Хотя у «Бырыса» голкипер Хенрик Карлссон тоже весьма неплох. Первый, весьма напряженный для казахстанской команды раунд он закончил с хорошим процентом отраженных бросков – 94.

ЗАЩИТА

Я думаю, что когда эксперты произносят имя канадца Криса Ли, то у многих генменеджеров клубов КХЛ слюнки текут. Отличный защитник! Правда, когда о нем говорят, мысли почему-то сразу возникают об атаке, игре в большинстве, а не об обороне. Не зря же он постоянно мелькает в списках лучших бомбардиров КХЛ.

Но мне еще больше нравится, что «Магнитка» в защите как-то незаметно обросла своими воспитанниками. Тут и Евгений Бирюков, и Виктор Антипин, и Алексей Береглазов. Это же тоже сильные игроки!

И что еще хочется отметить – чем ответственнее матч, тем надежнее действуют уральские защитники. Это проявилось еще в прошлогоднем финале. И подтвердилось в нынешней регулярке.

А вот «Барысу» прибавлять уже некуда. Его оборона с «Трактором» играла на пределе.

АТАКА

Про ударное звено «Магнитки» в лице Сергея Мозякина, Даниса Зарипова и Яна Коваржа рассуждать смысла нет. Но ведь у них и вторая связка, где играют Александр Семин, Томаш Филиппи, Оскар Осала очень сильная. Просто она время получает поменьше, особенно при розыгрыше большинства. Потенциал у магнитогорского нападения огромный. Я бы в российском хоккее выделил всего два клуба, способных сейчас в атаке креативить. Это СКА и «Магнитка».

Но при этом как раз «Барыс» не так сильно «Металлургу» по атаке и уступает. Там же есть своя ударная канадская тройка. И капитан казахстанцев Найджел Доус уже 40 шайб в этом сезоне наколотил. Это очень приличный результат! Поэтому соперника наш действующий чемпион получит очень приличного.

И все же в победу «Барыса» над «Магниткой» я просто поверить не могу. Для меня исход в этой паре очевиден.

Наш прогноз: 4 – 1.

Напомним, что магнитогорский «Металлург» встретится с «Барысом» в четвертьфинале Кубка Гагарина. Первые два матча пройдут в Магнитогорске 9 и 11 марта.




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