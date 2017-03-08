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«Знарок не будет реагировать на фанатов «Динамо». Сергей Гимаев – о парах Запада

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Знарок не будет реагировать на фанатов «Динамо». Сергей Гимаев – о парах Запада
Источник: «Советский спорт»

Четвертьфинальные пары Кубка Гагарина обсуждаем вместе с заслуженным тренером страны, популярным экспертом «Матч ТВ» Сергеем Гимаевым.

ЗАПАД

ЦСКА (Москва) – «Локомотив» (Ярославль)
Матчи: 8, 10, 12, 14, 16*, 18*, 20* марта
(* если потребуется – серия до четырех побед)
Бомбардиры: Киселевич (2+2) – Козун (1+9)
Бомбардиры-защитники: Киселевич (2+2) – Кронвалль (3+3)
Снайперы: Киселевич (2 гола) – Накладал, Кронвалль (по 3 гола)
Вратари: Сорокин (94,2%) – Мурыгин (92,7%)

Гимаев: это будет упорная борьба. Крайне незрелищная. Эти команды и в регулярном чемпионате играли в такой хоккей, скажем честно. Но это дает результат.

ЦСКА очень тяжело забивал с «Йокеритом». Вытащил серию за счет обороны. По этой линии армейцы – одни из лучших в лиге. Защитники там приличные, вратари классные, организация налажена. Но вот в атаке не хватает креатива.

Чего жду от «Локомотива»? Многое будет зависеть от пятерки легионеров. Если они смогут играть в большинстве как против минского «Динамо» - у ЦСКА возникнут проблемы. Иностранное звено у Ярославля выглядит мощно, здорово дополняет друг друга. И это лучшая легионерская пятерка КХЛ. Нигде в российских клубах не выпускают так иностранцев на большинство. Козун хорош, Контиола, защитники в порядке… Посмотрим, как ЦСКА их сможет сдержать.

Пары на Востоке и Западе проходят в один день, в одно время. Но мы на «Матч ТВ» начнем с этой серии. Выбрали московскую игру. И очень здорово, что ЦСКА и «Динамо» играют в Москве в разные дни. Это настоящий подарок для болельщиков. Мы на протяжении двух недель будем видеть отличный хоккей.

СКА (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва)
Матчи: 8, 10, 12, 14, 16*, 18*, 20* марта
Бомбардиры: Дадонов (4+4) – Терещенко (2+3)
Бомбардиры-защитники: Херсли (2+4) – Никулин (1+2)
Снайперы: Дадонов (4 гола) – Терещенко, Карпов (по 2 гола)
Вратари: Коскинен (94,2%) – Еременко (93,3%) 

Гимаев: может, на меня будут обижаться болельщики других команд, но СКА в очень хорошем физическом состоянии, в игровом тонусе. Думаю, «Динамо» будет непросто.

Там ведь у СКА и большинство работает как надо. В этом сезоне сразу две пятерки налажены. И в этом серьезное преимущество команды из Санкт-Петербурга. Вспомните прошлый год, когда СКА победил «Динамо» именно за счет убийственной реализации большинства.

Атакующие защитники? Не думаю ли я, что Херсли и Белов переигрывают динамовцев? Я бы не стал нахваливать Херсли. Он выходит с Дацюком, получает много передач от Павла. Он не играет здорово, а бросает здорово. Это разные вещи. У него мощнейший щелчок, с которым он побеждал на конкурсе на «Матче звезд» КХЛ. И шайбы от Дацюка он получает как на блюдечке.

Вот я и говорю о второй бригаде большинства. Первая – это Шипачев с Ковальчуком. Вторая – Дацюк, Херсли, Кетов… Теперь СКА стал сильнее. Атакующая мощь у защитников «Динамо» тоже есть. Но нападение выглядит не очень хорошо. Вот в этом динамовцы уступают.

Скажется ли в этой серии «фактор Знарка», на которого обижены некоторые московские болельщики? Я знаю Олега и думаю, что он реагировать не будет. Если только фанаты не свалятся на явные оскорбления. В этом смысле серия пройдет абсолютно спокойно. Конечно, Знарку будет неприятно. Но он – опытный взрослый тренер, и у него другие задачи. Ему надо брать Кубок Гагарина. Любой другой результат для СКА – неудача.

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