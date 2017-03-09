«Потенциал этой «Магнитки» не очень понятен». Сергей Гимаев – о парах Востока

Четвертьфинальные пары Кубка Гагарина обсуждаем вместе с заслуженным тренером страны, популярным экспертом «Матч ТВ» Сергеем Гимаевым.

ВОСТОК

«Металлург» (Магнитогорск) – «Барыс» (Астана)

Матчи: 9, 11, 13, 15, 17*, 19*, 21* марта

Бомбардиры: Зарипов (4+5) – Доус (4+2)

Бомбардиры-защитники: Ли (0+9) – Даллмэн (0+5)

Снайперы: Коварж, Зарипов (по 4 гола) – Доус (4 гола)

Вратари: Самсонов (94,9%) – Карлссон (94,0%)

Гимаев: считаю, что состав у «Магнитки» стал сильнее, чем в прошлом году. Но непонятен до сих пор потенциал этого «Металлурга». Он играет неровно. Не то, что по настроению. Однако против СКА, ЦСКА, «Динамо» уральцы проводят очень хорошие матчи. Все понимают, как команда готовится и будет выглядеть в плей-офф, хочет посмотреть себя на фоне соперников.

С остальными «Магнитка» не играет на пределе. И мне до сих пор непонятно, какие резервы есть у этой команды. Они могут прибавить в любой момент, запас там колоссальный. Они давно выиграли первое место в конференции, куча матчей были проходными. У них не было такой борьбы, как между ЦСКА и СКА. Не было, как у «Динамо» с Ярославлем за более высокое место в таблице. «Металлург» прошел регулярный чемпионат спокойно.

У «Барыса» получил травму Боченски. Может, он вернется, но потенциал у «Магнитки» намного выше. Конечно, казахстанцы будут бороться. Может, зацепят один или два матча. Однако тут все зависит от того, сможет ли «Металлург» сыграть на максимуме. Если да, то тут мне все понятно.

«Авангард» (Омск) – «Ак Барс» (Казань)

Матчи: 9, 11, 13, 15, 17*, 19*, 21* марта

Бомбардиры: Соботка (3+5) – Азеведо (2+4)

Бомбардиры-защитники: Густафссон (0+5) – Токранов (0+3)

Снайперы: Анелев, Соботка (по 3 гола) – Секач, Малыхин (по 3 гола)

Вратари: Фурх (92,2%) – Гарипов (93,3%)

Гимаев: понимаю, что от «Ак Барса» стоит ждать строгой, почти безошибочной игры. Но чего ждать от «Авангарда»? Он весь сезон не выступал здорово. Да, выиграл дивизион, но там Уфа выглядела плохо. Есть серьезные проблемы у Омска. Пока Фурх не выглядит так надежно, и в обороне проблемы, хотя по ходу сезона «Авангард» сделал все, чтобы укрепить эту линию. И главное, у них в атаке нет креатива. Бурдасов играет с перепадами. Соботка – да, красавец. Но ему будет трудно против мощной обороны, как у «Ак Барса». Визуально сейчас вижу, что Казань сильнее.

Вообще я по ходу сезона говорил, что команда Билялетдинова может выйти в финал. Там любое звено может забить. Чего угодно можно ждать от той же связки Глинкин – Попов. Не говоря уже об Азеведо, Ткачеве… Очень крепкая команда. Без слабаков.

Единственное – не до конца понятно, что с вратарской линией. Да, Гарипов неплохо провел серию против Уфы. Но были матчи, когда он выглядел не идеально. Тем не менее, это не проблема, а скорее вопрос. «Ак Барсу» в любом случае очень трудно забить. Спросите у «Салавата Юлаева», как выстраивает оборону Казань.