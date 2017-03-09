Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард- : -Ак Барс
Баскетбол  ЦСКА- : -Галатасарай
Футбол  Лион- : -Рома
Хоккей  Металлург- : -Барыс
Футбол  Ростов- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Сельта- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Потенциал этой «Магнитки» не очень понятен». Сергей Гимаев – о парах Востока

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Потенциал этой «Магнитки» не очень понятен». Сергей Гимаев – о парах Востока
Источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Четвертьфинальные пары Кубка Гагарина обсуждаем вместе с заслуженным тренером страны, популярным экспертом «Матч ТВ» Сергеем Гимаевым.

ВОСТОК

«Металлург» (Магнитогорск) – «Барыс» (Астана)
Матчи: 9, 11, 13, 15, 17*, 19*, 21* марта
Бомбардиры: Зарипов (4+5) – Доус (4+2)
Бомбардиры-защитники: Ли (0+9) – Даллмэн (0+5)
Снайперы: Коварж, Зарипов (по 4 гола) – Доус (4 гола)
Вратари: Самсонов (94,9%) – Карлссон (94,0%)

Гимаев: считаю, что состав у «Магнитки» стал сильнее, чем в прошлом году. Но непонятен до сих пор потенциал этого «Металлурга». Он играет неровно. Не то, что по настроению. Однако против СКА, ЦСКА, «Динамо» уральцы проводят очень хорошие матчи. Все понимают, как команда готовится и будет выглядеть в плей-офф, хочет посмотреть себя на фоне соперников.

С остальными «Магнитка» не играет на пределе. И мне до сих пор непонятно, какие резервы есть у этой команды. Они могут прибавить в любой момент, запас там колоссальный. Они давно выиграли первое место в конференции, куча матчей были проходными. У них не было такой борьбы, как между ЦСКА и СКА. Не было, как у «Динамо» с Ярославлем за более высокое место в таблице. «Металлург» прошел регулярный чемпионат спокойно.

У «Барыса» получил травму Боченски. Может, он вернется, но потенциал у «Магнитки» намного выше. Конечно, казахстанцы будут бороться. Может, зацепят один или два матча. Однако тут все зависит от того, сможет ли «Металлург» сыграть на максимуме. Если да, то тут мне все понятно.

«Авангард» (Омск) – «Ак Барс» (Казань)
Матчи: 9, 11, 13, 15, 17*, 19*, 21* марта
Бомбардиры: Соботка (3+5) – Азеведо (2+4)
Бомбардиры-защитники: Густафссон (0+5) – Токранов (0+3)
Снайперы: Анелев, Соботка (по 3 гола) – Секач, Малыхин (по 3 гола)
Вратари: Фурх (92,2%) – Гарипов (93,3%) 

Гимаев: понимаю, что от «Ак Барса» стоит ждать строгой, почти безошибочной игры. Но чего ждать от «Авангарда»? Он весь сезон не выступал здорово. Да, выиграл дивизион, но там Уфа выглядела плохо. Есть серьезные проблемы у Омска. Пока Фурх не выглядит так надежно, и в обороне проблемы, хотя по ходу сезона «Авангард» сделал все, чтобы укрепить эту линию. И главное, у них в атаке нет креатива. Бурдасов играет с перепадами. Соботка – да, красавец. Но ему будет трудно против мощной обороны, как у «Ак Барса». Визуально сейчас вижу, что Казань сильнее.

Вообще я по ходу сезона говорил, что команда Билялетдинова может выйти в финал. Там любое звено может забить. Чего угодно можно ждать от той же связки Глинкин – Попов. Не говоря уже об Азеведо, Ткачеве… Очень крепкая команда. Без слабаков.

Единственное – не до конца понятно, что с вратарской линией. Да, Гарипов неплохо провел серию против Уфы. Но были матчи, когда он выглядел не идеально. Тем не менее, это не проблема, а скорее вопрос. «Ак Барсу» в любом случае очень трудно забить. Спросите у «Салавата Юлаева», как выстраивает оборону Казань.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
СКА хочет продлить контракт с КовальчукомПитерский СКА намерен продлить контракт с нападающим Ильей Ковальчуком, сообщает Федеральное агентство новостей.Тагир Ибрагимов назначен генеральным директором «Салавата Юлаева»Тагир Ибрагимов назначен генеральным директором уфимского «Салавата Юлаева», сообщает официальный сайт башкирского клуба.Знарку врезали бумерангом. Или почему фиаско СКА в первом матче не удивляетЗнарку врезали бумерангом. Или почему фиаско СКА в первом матче не удивляетДмитрий Пономаренко – о закономерности поражения питерских армейцев от московского «Динамо» в первом поединке четвертьфинала Кубка Гагарина.Нокдаун от Красковского и тяжелая травма Скотта. Видеообзор Кубка ГагаринаНокдаун от Красковского и тяжелая травма Скотта. Видеообзор Кубка ГагаринаСамые яркие моменты первых матчей 1/4 финала Кубка Гагарина Западной конференции.Павел Красковский: Драка с Муршаком? Может, повезло, а может, учитель был хорошийФорвард «Локомотива» Павел Красковский подвел итоги первого матча полуфинальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ с ЦСКА (2:4) и рассказал о драке с форвардом соперника Яном Муршаком.«Игра была почти честной...» Скандал после СКА – «Динамо» (видео)«Игра была почти честной...» Скандал после СКА – «Динамо» (видео)Главной темой стал не хет-трик скромного Максима Карпова, а незасчитанный в овертайме гол динамовцев.Александр Кожевников: Карпов сделал для «Динамо» много, но для приглашения в сборную должна быть стабильностьДвукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением относительно приглашения нападающего московского «Динамо» Максима Карпова в национальную команду.«Эмоции – от отношения к СКА». Оценка незасчитанного в овертайме гола «Динамо»«Эмоции – от отношения к СКА». Оценка незасчитанного в овертайме гола «Динамо»Арбитр международной категории Александр Зайцев – об отмененном голе в ворота СКА и четырех удалениях игроков «Динамо»Александр Кожевников: СКА играл слишком самоуверенноДвукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился впечатлениями от первого матча четвертьфинальной серии между СКА и московским «Динамо» (2:3 ОТ).Сергей Федоров: У ЦСКА есть основания для разговора с главным арбитром КХЛГлавный менеджер ЦСКА по селекционной работе Сергей Федоров высказался о судействе в первом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ с «Локомотивом» (4:2).Иван Скобрев: Игра между СКА и «Динамо» получилась почти честнойТренер по физподготовке «Динамо» Иван Скобрев поделился впечатлениями от первого матча серии 1/2 финала Западной конференции против СКА (3:2 ОТ).У «Барыса» нет шансов в противостоянии с «Металлургом». Прогноз АндроноваУ «Барыса» нет шансов в противостоянии с «Металлургом». Прогноз АндроноваИзвестный обозреватель Алексей Андронов делится своим прогнозом на игру «Металлург» – «Барыс».Максим Карпов: Ничего не буду говорить о судействе в матче против СКАНападающий СКА Максим Карпов поделился впечатлениями от первого матча серии 1/2 финала Западной конференции против СКА (3:2 ОТ).Яков Рылов: Так и думал, что гол в ворота СКА не засчитают, мы же в Питере играемЗащитник «Динамо» Яков Рылов поделился впечатлениями от первого матча серии 1/2 финала Западной конференции против СКА (3:2 ОТ).Алексей Кудашов: Плохо сыграли в меньшинстве и не использовали моментыПосле поражения от ЦСКА в стартовом матче серии (2:4) главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов объяснил причины неудачиАлександр Медведев: Гол «Динамо» не засчитали правильно. Игрок был в площади ворот и ворота были сдвинутыЧлен совета директоров СКА Александр Медведев поделился впечатлениями от первого матча серии 1/2 финала Западной конференции против «Динамо» (2:3 ОТ).«Крадут пять минут. Парадокс!» Страсти после матча ЦСКА – «Локомотив»«Крадут пять минут. Парадокс!» Страсти после матча ЦСКА – «Локомотив»После матча страсти продолжали кипеть. Тренеры на пресс-конференции словно провели овертайм.«Ак Барс» выиграет в Омске один из матчей. Прогноз Андронова«Ак Барс» выиграет в Омске один из матчей. Прогноз АндроноваИзвестный спортивный обозреватель Алексей Андронов делится своим прогнозом на противостояние «Авангард» – «Ак Барс».Артем Зуб: СКА в овертайме физически не подселЗащитник СКА Артем Зуб поделился впечатлениями от первого матча серии 1/2 финала Западной конференции против «Динамо» (2:3 ОТ).Егор Яковлев: Момент с незасчитанной шайбой? Я упал возле ворот, особо ничего не виделЗащитник СКА Егор Яковлев поделился впечатлениями от первого матча серии 1/2 финала Западной конференции против «Динамо» (2:3 ОТ).
Главные новости
Футбол
Невероятное спасение «Барселоны», преображение «Боруссии» и ожидание Лиги Европы. Главные новости утра
Фигурное катание
Медведева, Сотскова и Погорилая вошли в состав сборной России на чемпионат мира в Хельсинки
Теннис
Жо-Уилфрид Тсонга: Дать Шараповой wild card на Ролан Гаррос - все равно, что наградить конфетой нашкодившего ребенка
Футбол
Хавьер Маскерано: Я нарушал правила на Ди Марии, но мы прошли «ПСЖ» совершенно не из-за этого момента
Хоккей
СКА хочет продлить контракт с Ковальчуком
Футбол
Жерар Пике: После такой победы «Барсы» многие займутся любовью. Через 9 месяцев понадобится много акушерок в роддомах
Футбол
Ари хочет подписать с «Локомотивом» полноценный контракт
Хоккей
Малкин - вторая звезда игрового дня в НХЛ
Футбол
Виталий Мутко: Россия находится в высочайшей степени готовности в преддверии Кубка конфедераций и ЧМ-2018
Хоккей
«Питтсбург» разгромил «Виннипег», Малкин набрал три очка
все новости
Сергей Гимаев
Сергей Гимаеввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок Гагарина
Кубок Гагарина