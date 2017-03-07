Моуринью раздавал автографы, Ибра спрятался. Как Ростов встретил «МЮ»

Корреспондент «Советского спорта» встретил английскую команду в южной столице.

Фанаты «МЮ» начали собраться в аэропорту за час до прилета английской команды. Встречал болельщиков ОМОН. Всего – около трех автобусов с мощными ростовскими парнями.





К прилету англичан на площади возле аэропорта собралось около 450 болельщиков «Красных дьяволов». Сначала в автобус прошел обслуживающий персонал «МЮ», а следом из терминала показался Жозе Моринью. Встретили его криками и аплодисментами. Главный тренер «Манчестера» так и останется единственным из гостей, кто раздаст автографы практически всем желающим.

Остальные футболисты скромно садились автобус, и сосредотачивалась на своих мобильных телефонах.

Не вышел к фанатам даже Златан Ибрагимович, которого ростовчане ждали сильнее всего.

Примерно через 20 минут после прилета автобус с «Юнайтед» отправился в отель, который расположен в центре Ростова-на-Дону. Завтра в 14:00 англичане проведут тренировку на стадионе «Олимп-2».