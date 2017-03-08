Как Али 8 марта «Бой века» проиграл

Рефери Артур Мерканте готовится отсчитать нокдаун Мохаммеду Али в бою с Джо Фрезером

«Советский спорт» вспоминает о первом поражении в карьере Мохаммеда Али. 8 марта 1971 года его побил Джо Фрейзер.

Прежде чем рассказать о том, что происходило в тот вечер на легендарной нью-йоркской арене «Мэдисон Сквер Гарден», будет уместно привести несколько цифр, которые сами по себе дадут понять – почему именно первое противостояние Али и Фрейзера американские журналисты окрестили «Боем 20-го века».

0 красовался в послужных списках обоих соперников в графе «поражения» перед этим поединком. «Дымящийся Джо» был действующим чемпионом мира в тяжелом весе, а Мохаммед ранее лишился своих регалий не на ринге.

20 455 зрителей наблюдали за историческим боем воочию.

150 долларов стоил самый дорогой билет на поединок (в рингсайд). С учетом инфляции и роста цен, сегодня он обошелся бы любителю бокса примерно в 1000 $.

300 000 000 телезрителей посмотрели бой в прямом эфире. Он транслировался на 12 языках в 50 странах.

2 500 000 долларов составлял гарантированный гонорар каждого из соперников, согласно заключенному контракту. Столь царские условия были беспрецедентными для того времени. А после отчисления процентов с выручки телевизионщиков, доходы бойцов еще возросли.

Официальная афиша «Боя века»



Секрет успеха заключался в том, что этот мегафайт состоялся в нужном месте и в самое подходящее время, его действительно ждали все.

Оба соперника были молоды, амбициозны, имели в своих коллекциях трофеев золотые олимпийские медали. А Мохаммед Али по традиции сдобрил грядущую битву рядом провокаций и щепоткой личной неприязни. Фрейзер, с головой ушедший в тренировочный процесс, не реагировал на хамские выпады в свой адрес практически никак, но все же согласился демонстративно выйти навстречу будущему оппоненту, совершившему вояж к его дому в сопровождении многоликой свиты.

Жертва Вьетнама

Нет нужды подробно описывать обстоятельства лишения Мохаммеда Али чемпионского титула в 1967 году, они широко известны. Уже культовый к тому моменту тяжеловес, заработавший на ринге более трех миллионов долларов, сбросивший с трона самого Санни Листона, которого считали абсолютно несокрушимым, публично заявил о том, что он «ни с кем во Вьетнаме не ссорился» и проигнорировал призыв в американскую армию.

Скорее всего, боксера не собирались отправлять на фронт: его имя и репутация могли быть использованы властями в пропагандистских целях – чтобы обелить в глазах общества изначально непопулярную кампанию, придав ей героический ореол.

Но Али смело бросил вызов национальному истеблишменту, как делал уже не раз, сражаясь за права темнокожего населения страны.





Во все времена могущественные политики были беспощадны к тем, кто смеет нарушать их далеко идущие планы. Мохаммед был осужден и отлучен от большого спорта на три с половиной года. Также ему довелось провести 10 дней в колонии штата Флорида, но не за уклонизм, а за использование недействительных прав на вождение автомобиля.

«Тюрьма – жуткое место. Я был там недолго, пока нас не отпустили на Рождество, и это было ужасно. Ты заперт, ты не можешь выйти. Плохая еда и нечем заняться. Ты смотришь в окно на людей и машины, и все выглядят такими свободными. Обычные мелочи, вроде того, чтобы прогуляться по улице или вдоволь выспаться, становятся недоступными» Мохаммед Али

После того, как ему вернули боксерскую лицензию (без лишнего шума и задним числом), Али в 1970 году провел поединки с Джерри Кварри и аргентинцем Оскаром Бонавеной. Не без труда разобравшись с обоими, он бросил вызов «самозванцу» Фрейзеру.

Неуловимый Джо

Великий Smokin – один из самых недооцененных чемпионов мира в тяжелом весе. Многие современники считали, что Фрейзер не по праву занял чужое место (злые языки припоминали, что даже на Олимпиаду-1964 в Токио он поехал вместо получившего травму Бастера Матиса). Скромный по натуре филадельфиец всерьез увлекался музыкой, но не развлекал и не эпатировал публику, подобно Али, не занимался агрессивной саморекламой, отказывался смешивать спорт и политику, возле него не терлись одиозные личности с сомнительными и подчас экстремистскими идеями, коих всегда хватало в окружении Мохаммеда.





Джо Фрейзер исполняет бессмертный хит Фрэнка Синатры в оригинальной аранжировке...





...а сам Синатра на мегафайте Али - Фрейзер поработал фотографом



И, конечно, Фрейзер никак не заслуживал такого к себе отношения. Новый чемпион объективно не мог влиять на то, что происходило с его соперниками в мире бокса и за его пределами. Бои с участием Джо никогда не были скучными: на протяжении всей карьеры, сражаясь с ребятами гораздо крупнее себя, он был ярко выраженным агрессором, «слаггером».

В детстве Фрейзер не без успеха занимался спортивной гимнастикой, но при этом всегда ощущал и видел себя профессиональным боксером. С утра до вечера он колотил по мешку, проводил реальные и воображаемые спарринги, воображая, что он – Джо Луис или Рокки Марчиано.

«Бокс – единственный вид спорта, где могут сотрясти ваш мозг, забрать ваши деньги и заказать вас гробовщику» Джо Фрезер





На то, чтобы стать чемпионом мира WBA и WBC (версии IBF и WBO появились значительно позже – прим. авт.), Фрейзеру понадобилось 5 лет и 25 поединков. Он дважды победил Бонавену, вернул должок Матису, расправился с Дагом Джонсом, который в свое время дал очень близкий бой самому Али. И, наконец, нокаутировал Джимми Эллиса, хорошо знакомого Мохаммеду по тренировочному залу в Майами.

Но все это было лишь увертюрой. Фрейзеру кровь из носу был нужен бой с тем, кого он всю жизнь презрительно называл «Бабочкой» - человеком, кравшим его славу, даже не выходя ни ринг. Под руководством умнейшего тренера Эдди Фатча Джо как спартанец готовился к генеральному сражению.







Падение

Просмотр записи первого боя Али – Фрейзер может шокировать неподготовленного зрителя. Сразу же возникает вопрос: почему эти бойцы двигаются в два раза быстрее нынешних элитных тяжеловесов, и почему один раунд данного поединка вмещает в себя больше ярких и запоминающихся моментов, чем весь 2016 год в этом дивизионе?

С первым ударом гонга Джо коршуном налетел на Мохаммеда и, качая фирменный защитный «маятник», обрушил на него град ударов. Али хладнокровно переждал стартовый натиск и лишь покачал головой, обращаясь к зрителям, когда Фрейзер впервые донес до его челюсти свой коронный левый боковой.

К середине поединка его ход стабилизировался и в целом выровнялся, хотя действующий чемпион по-прежнему был значительно активнее. Каждый из бойцов вел свою игру с использованием привычных козырей, но принципиальное различие состояло в том, что Мохаммед плыл по течению, а Джо четко и дисциплинированно следовал изначальному плану.

Охоту за головой Али он мастерски сочетал с ковровой бомбардировкой корпуса: и это не могло не сказаться на скорости и выносливости противника.

- Ты что забыл, что боксируешь с Господом?, - прошипел бывший Кассиус Клей, стоя спиной к канатам и уходя от очередной атаки.

- Если ты Бог, то сегодня ты сглупил и оказался в неправильном месте, - ответил Фрейзер, продолжая методично делать свое дело.

«Мой стиль нацелен не на то, чтобы избить соперника. Я вынуждаю его уничтожить самого себя» Джо Фрезер



Авторитетный рефери Артур Мерканте, который в тот вечер был третьим человеком внутри канатов, впоследствии отмечал, что практически все раунды в этом бою были или очень близкими, или совершенно очевидно остались за Фрейзером.

В 11-м раунде Мохаммед оказался в состоянии грогги. Пропустив очередной бронебойный левый свинг, он почти минуту фланировал по рингу, стремясь только к одному – выжить. Джо не сумел в полной мере использовать этот момент, и в следующей трехминутке ему пришлось все начать заново.

Но если у кого-то из зрителей еще оставались сомнения в том, кто из чемпионов сегодня достоин победы, заключительный, 15-й раунд расставил все точки над «i». Короткий, почти невидимый хук Фрейзера – и Али в третий раз за карьеру оказался в нокдауне. Мохаммед явно был потрясен, но он быстро поднялся на ноги. И когда казалось, что легенде 60-х вот-вот придет конец, внезапно стало ясно: у неутомимого Джо тоже «закончился бензин». До предела измотанные противники были уже не в силах нанести друг другу хотя бы один акцентированный удар.

Оставалось лишь дождаться официального вердикта арбитров. Двое боковых судей отдали заслуженную победу Фрейзеру при соотношении раундов 9-6 и 11-4, а Мерканте выставил 8-6, не решившись выявить лучшего в одной из трехминуток.

«Дымящийся Джо», наконец, получил то, что давно ему причиталось – большие деньги и репутацию сильнейшего тяжеловеса своего времени. Но пройдет всего два года, и его безоблачную карьеру пустит под откос совершенно новый колоритный персонаж – техасский гигант-нокаутер Джордж Форман.

Полная запись «Боя века»:

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Фрейзер и Али никогда не были друзьями, но уважение друг к другу сохранили на всю жизнь





