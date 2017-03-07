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Двенадцатый игрок? И это вовсе не болельщики

Антон Шиянов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

РФПЛ вернулась после зимней спячки. И мы с удовольствием провели выходные, просматривая матчи. Они получились разными - по игре и счету, по антуражу и тем целям, которые ставят перед собой команды. Однако по накалу страстей несколько матчей были прямо как под копирку. Один из слушателей Школы спортивного журналиста «Советского спорта» делится своими соображениями.

Матч ЦСКА – «Зенит» был не самым зрелищным с точки зрения игры, однако эмоции бушевали просто сумасшедшие – особенно под конец матча. Разберу только два эпизода. На 64-й минуте произошла стычка между игроками «Зенита» и ЦСКА. Хави Гарсия решил спровоцировать Головина на жёсткую борьбу. В стычку вмешался агрессивный Вернблум. И получил желтую карточку за неспортивное поведение, причем не самую, на мой взгляд, очевидную. Вроде бы рядовой эпизод. Вернблум и желтая карточка – это к гадалке не ходи, чуть ли не в каждом матче происходит. Но то, что произошло пятью минутами позже, войдет в историю РФПЛ: Вернблум получает вторую желтую, сбив Маурисио, и видит перед собой красный свет. ЦСКА остается в вдесятером на поле, и это, конечно же, влияет на последующую игру.


Вернблум получает первую красную карточку в РФПЛ

Двигаемся дальше. Воскресенье, вишенка на торте футбольного вечера - матч «Краснодар» - «Спартак». Я получил сумасшедшее удовольствие от действий игроков, от антуража, от красавца-стадиона и тут снова бушевали нешуточные страсти. Справедливости ради, в отличие от первого матча, эмоции тут бушевали с первых минут. Но масла в огонь было подлито на 72-й минуте. При счете 2:1 в пользу «Спартака» был назначен не самый очевидный пенальти, повлиявший в итоге на исход игры. А на 86-й минуте в штрафной «Краснодара» Гранквист работал локтями в стиле бойцов смешанных единоборств. Мельгарехо разбили лицо, но свисток молчит. Хотя в похожей ситуации в матче Краснодар-Зенит, Хави Гарсию удалили прямой красной. Больше событий в матче особо повлиявших на матч не было.


Реакция Сергея Галицкого на нарушение в штрафной площади Спартака

Матч «Терек» - «Уфа» по уровню игры был приемлемым для рестарта чемпионата. При этом и тут был эпизод, достойный интереса. На 54-й минуте второго тайма пенальти в ворота «Уфы»! Карп завозился и потерял мяч, а затем заплёл ноги Роши в собственной штрафной. Но в собственной ли штрафной? Как показывает видеоповтор - это не совсем верное решение.

К чему я привел в пример три матча, акцентируя внимание на этих моментах? К тому, что хотелось, чтобы таких эпизодов было меньше. А судьи, которые обслуживают матчи, были участниками игры, а не главными действующими лицами. Недавно слышал такую фразу: «Если судью ругают две команды, игравшие в этом матче, значит он отработал достойно». Не согласен с этим тезисом. Я думаю, судья сделал свою работу на отлично, когда в обзорах матча его вспоминали меньше самой игры и футболистов противоборствующих команд. И я ни в коем случае не берусь оценивать судейство, да и не хочу это делать. Просто, когда судья становится двенадцатым игроком в футболе, начинает твориться не футбол, а форменное безобразие.

Двенадцатым игроком могут быть болельщики и гнать свою команду вперед, 12-й номер может быть на футболке у игрока. Но когда 12-й игрок – это человек со свистком, футбол теряет свою ценность как игровой вид спорта. Ведь футболисты мало что решают, а хочется, чтобы было наоборот. Еще хочется, чтобы наши судьи судили крупные европейские и мировые турниры, финалы Лиги чемпионов, а не варились в собственном соку, принимая странные и не всегда очевидные решения.

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