Пожалуйста, Рамос, забивай! Почему «Наполи» проиграл «Реалу»

«Наполи» вновь уступил «Реалу» - 1:3, дубль сделал Серхио Рамос. «Советский спорт» рассказывает, как неаполитанцы поплатились за свои ошибки.

«НАДЕЮСЬ, ПРЕЗИДЕНТ НЕ БУДЕТ БЕСИТЬСЯ»

После поражения «Наполи» на «Сантьяго Бернабеу» президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис в разговоре с журналистами обрушился с критикой на главного тренера команды Маурицио Сарри. У патрона клуба были вопросы как к тактике команды, так и составу.

Из тактических моментов хозяину не понравилось, что «Наполи» оборонялся высоко: «В отдельных матчах нам надо исходить из игры соперника. Нельзя думать, что мы можем победить всех с высокой линией обороны». Очевидно, тот факт, что неаполитанцы сразу семь раз ловили «Реал» в офсайдную ловушку, на их босса впечатления не произвел. Интересно было бы увидеть Де Лаурентиса, если «Наполи» с офсайдной ловушкой ошибался, как ЦСКА в Лиге чемпионов. Но «партенопейцы» вообще осечек не допускали.

Также Де Лаурентис выразил недовольство закостенелостью состава: «Я хочу больше экспериментов! Фанаты не глупы. Если ты проигрываешь, то должен делать выводы, на кого можно положиться, а на кого нельзя. Зачем я летом покупал новичков? Я мог потратить деньги на другие цели!».

Если Де Лаурентис является одним из самых эмоциональных президентов серии А, то Сарри - одним из самых ярких наставников. Поэтому боссу он ответил: «Почему такой состав? Я тренирую эту команду. Возможно, при другом составе мы проиграли бы 0:5. Мнение президента? Лучше было поделиться им лично со мной. В любом случае решения по игре буду принимать я».

Повис вопрос: а не разойдутся ли по окончании сезона пути президента и тренера? Во-первых, двум эмоциональным медведям в одной берлоге сложно ужиться. Во-вторых, Сарри востребован. Еще перед первым матчем «Наполи» и «Реала» издание Il Tempo сообщило о встрече Сарри с боссами «Ювентуса», которые ищут замену Массимилиано Аллегри. Все идет к тому, что Аллегри летом Турин покинет. Сарри назвал информацию об этой встрече лживой. Тогда журналист Алессандро Остини, ее опубликовавший, уже на телевидении сказал, что встреча была. Перепалка между Сарри и Де Лаурентисом лишь накалила ситуацию.

Накануне ответного матча президент и тренер решили поговорить. Вероятно, чтобы не повторить прежних ошибок - общения через СМИ. Беседа продолжалось в общей сложности 40 минут. Неужели спорили о планах на игру? Нет, все проще. Вот что сказал Сарри: «О футболе мы говорили 30 секунд, а все остальное время обсуждали фильмы. У меня в голове есть несколько сценариев. Надеюсь, президент не будет беситься от игры команды. Иначе у меня не будет возможности реализовать свои задумки в киноиндустрии». Замысловато? Одно из слов Сарри можно понять точно: вмешательства в свою работу он терпеть не собирается.

«ЭТОГО МАТЧА ЖДАЛИ 30 ЛЕТ»

Когда разговор зашел о самом противостоянии, то Сарри козырем своей команды Сарри назвал поддержку зрителей: «Болельщики «Наполи» - чемпионы мира в этом деле. Завтра все это узнают». Что футбол в Неаполе любят, можно было понять еще до стартового свистка. За 2,5 часа до начала игры трибуны были почти заполнены!

