Пожалуйста, Рамос, забивай! Почему «Наполи» проиграл «Реалу»

«Наполи» вновь уступил «Реалу» - 1:3, дубль сделал Серхио Рамос. «Советский спорт» рассказывает, как неаполитанцы поплатились за свои ошибки.

«НАДЕЮСЬ, ПРЕЗИДЕНТ НЕ БУДЕТ БЕСИТЬСЯ»

После поражения «Наполи» на «Сантьяго Бернабеу» президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис в разговоре с журналистами обрушился с критикой на главного тренера команды Маурицио Сарри. У патрона клуба были вопросы как к тактике команды, так и составу.

Из тактических моментов хозяину не понравилось, что «Наполи» оборонялся высоко: «В отдельных матчах нам надо исходить из игры соперника. Нельзя думать, что мы можем победить всех с высокой линией обороны». Очевидно, тот факт, что неаполитанцы сразу семь раз ловили «Реал» в офсайдную ловушку, на их босса впечатления не произвел. Интересно было бы увидеть Де Лаурентиса, если «Наполи» с офсайдной ловушкой ошибался, как ЦСКА в Лиге чемпионов. Но «партенопейцы» вообще осечек не допускали.

Также Де Лаурентис выразил недовольство закостенелостью состава: «Я хочу больше экспериментов! Фанаты не глупы. Если ты проигрываешь, то должен делать выводы, на кого можно положиться, а на кого нельзя. Зачем я летом покупал новичков? Я мог потратить деньги на другие цели!».

Если Де Лаурентис является одним из самых эмоциональных президентов серии А, то Сарри - одним из самых ярких наставников. Поэтому боссу он ответил: «Почему такой состав? Я тренирую эту команду. Возможно, при другом составе мы проиграли бы 0:5. Мнение президента? Лучше было поделиться им лично со мной. В любом случае решения по игре буду принимать я».

Повис вопрос: а не разойдутся ли по окончании сезона пути президента и тренера? Во-первых, двум эмоциональным медведям в одной берлоге сложно ужиться. Во-вторых, Сарри востребован. Еще перед первым матчем «Наполи» и «Реала» издание Il Tempo сообщило о встрече Сарри с боссами «Ювентуса», которые ищут замену Массимилиано Аллегри. Все идет к тому, что Аллегри летом Турин покинет. Сарри назвал информацию об этой встрече лживой. Тогда журналист Алессандро Остини, ее опубликовавший, уже на телевидении сказал, что встреча была. Перепалка между Сарри и Де Лаурентисом лишь накалила ситуацию.

Накануне ответного матча президент и тренер решили поговорить. Вероятно, чтобы не повторить прежних ошибок - общения через СМИ. Беседа продолжалось в общей сложности 40 минут. Неужели спорили о планах на игру? Нет, все проще. Вот что сказал Сарри: «О футболе мы говорили 30 секунд, а все остальное время обсуждали фильмы. У меня в голове есть несколько сценариев. Надеюсь, президент не будет беситься от игры команды. Иначе у меня не будет возможности реализовать свои задумки в киноиндустрии». Замысловато? Одно из слов Сарри можно понять точно: вмешательства в свою работу он терпеть не собирается.

«ЭТОГО МАТЧА ЖДАЛИ 30 ЛЕТ»

Когда разговор зашел о самом противостоянии, то Сарри козырем своей команды Сарри назвал поддержку зрителей: «Болельщики «Наполи» - чемпионы мира в этом деле. Завтра все это узнают». Что футбол в Неаполе любят, можно было понять еще до стартового свистка. За 2,5 часа до начала игры трибуны были почти заполнены!

Одно из объяснений того, что болельщики заранее заполнили стадион, очень простое: последний раз «Реал» в Неаполь приезжал еще в 1987 году! Тогда команды разошлись миром - 1:1. В Мадриде же выиграли хозяева - 2:0. Было дело в 1/16 финала Кубка Чемпионов. О затянувшихся ожиданиях болельщиков перед матчем сказал вратарь «Наполи» Пепе Рейна: «Болельщики ждали этого матча 30 лет!».

ОДИНОКИЙ РАМОС

С первых минут «Наполи» показал, как комфортно ему дома. Хозяева принялись играть в свой футбол - в короткий пас, с минимумом касаний. Впрочем, опасные моменты до поры до времени хозяевам давались с трудом. Проникать в чужую штрафную площадь птенцам Сарри не удавалось. Тогда они наносили дальние удары. По два раза попытались так отличиться Инсинье и Гамшик, однажды - Мертенс. Ни одна попытка не стала голевой.

Настаивать на дальних ударах итальянцы не стали. Вместо этого они принялись стучаться в чужую штрафную. Для этого хозяева совершали обманные движения и играли в одно касание. Так «партенопейцы» открыли счет. Инсинье отскочил в глубину поля под передачу. На освобожденную итальянцем позицию, чтобы открыться под пас в штрафной площади, отошел Мертенс. В итоге ему доставил мяч в одно касание Гамшик. В дураках остался правый защитник «Реала» Карвахаль, не поспевший нигде! Это атака - наглядный пример того, как эффективны игра в касание и движение. Любопытно, что в комбинации «Наполи» поучаствовало полкоманды! Это футбол Сарри.

За счет таких же быстрых атак «Наполи» мог забить в первом тайме второй гол. Но Мертенс попал в штангу, а Гамшик ударил мимо ворот. Аллан и Инсинье выводили их на ударные позиции передачами в касание.

«Реал» вспыхивал лишь эпизодами. «Наполи» выключал его из игры вступлением в отбор мяча сразу после его потери. Итальянцам для такой игры даже особых усилий прикладывать не приходилось. Когда команда разыгрывает мяч накоротке, перегруппироваться для отбора ей несложно - на участке, где произошла потеря, большая скученность игроков. Нужно лишь не выключиться из игры. На переполненном «Сан Паоло» забыться тебе не дадут.

Опасные эпизоды у ворот «Наполи» возникали после ошибок хозяев. В первом тайме потери на своей половине поля совершали сразу два защитника - Кулибали и Альбиоль. Это давняя болезнь неаполитанцев - заигрываться. В итоге «Реал» наказал «Наполи» за стиль. Гамшик в начале второго тайма совершил обрез на своей половине поля, в результате чего гости заработали угловой. На него пришел Рамос. И забил. А вскоре он забил вновь. Опять после углового. На сей раз он был заработан в контратаке.

На голах Рамоса стоит остановиться особо. В первом случае он перепрыгнул Альбиоля, во втором - Хюсая. При угловых «Наполи» использует зонную оборону. Сложность в том, что Рамоса выпрыгивал с разбега, а его оппоненты - с места. Поэтому шансов перевисеть Рамоса в воздухе у неаполитанцев не было. Используй они персональную оборону, могли бы если не перепрыгнуть защитника «Реала», то оттеснить. А как оттеснишь летящего на тебя Рамоса?

Игра была сделана. На счастье Альваро Мораты. Он получил свое игровое время в концовке. И сумел забить.

Скажет ли что-то Де Лаурентис? При желании к ряду моментов «Наполи» можно придраться.