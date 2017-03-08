Взорванный «Арсенал». Лондонцы снова проиграли «Баварии» 1:5

«Бавария» разгромила «Арсенал» и в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов – на этот раз в гостях.

ДАТЬ СДАЧИ НЕУДАЧАМ

Для «Арсенала» матч с «Баварией» стал, пожалуй, главным в этом году. Разгром в первой встрече в Мюнхене (1:5), неубедительная игра в премьер-лиге (три поражения в последних четырех матчах, причем осечки в играх с «Челси» и «Ливерпулем» были чрезвычайно болезненными), да еще и скандальная история с Санчесом случилась крайне не вовремя – в общем, пришло время дать сдачи неудачам. Показать, что у команды есть самоуважение. Есть характер. В противном случае весь этот проект имени Арсена Венгера можно было бы закрывать, ибо он явно зашел в тупик.

«Не имеет значения, как все закончится, но нам нужно сохранить свою честь и сделать все, что в наших силах», - говорил перед матчем французский тренер.

Понятно, что шансы на выход в четвертьфинал у «Арсенала» были минимальными. За всю историю еврокубков лишь трем командам удалось в ответной встрече отыграть дефицит в четыре гола. Последний раз такое было в Кубке УЕФА-1985/86, когда «Реал», уступив в гостях «Боруссии» из Менхенгладбаха (1:5), дома выиграл 4:0 и вышел в следующий раунд.

Но опыт по сохранению лица у «канониров» есть. В 1/8 финала Лиги чемпионов-2012\1 3 они в первом матче уступили дома «Баварии» со счетом 1:3, но в гостях победили 2:0, причем в концовке вполне могли забить и третий гол. А в групповом турнире ЛЧ-2015/16 лондонцы проиграли в Мюнхене 1:5, оказались на грани вылета из турнира, но на «Эмирейтс» добились успеха – 2:0, и благодаря этому вышли в плей-офф.

РИМЕЙК ПО-БАВАРСКИ

Что-то подобное, казалось, случится и на этот раз. Но вместо этого случилось повторение мюнхенской катастрофы. Причем детальное.

Первый тайм «Арсенал» провел образцово-показа тельно – что-то подобное было и в первом матче, если помните. Хозяева играли страстно, самоотверженно, но при этом грамотно и компактно, постоянно страхуя и помогая друг другу. «Бавария» больше владела мячом (кстати, главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти и не подумал дать отдохнуть кому-то из лидеров), как и в первом матче, но «канониров» это абсолютно не смущало. Да и гол Уолкотт забил красивый – продрался по правому флангу сквозь частокол защитников и вогнал мяч под перекладину. Но главное, чего добился «Арсенал» - трибуны проводили их на перерыв аплодисментами. Знали бы зрители, что их ждет во втором тайме…

Началось все, как и в Мюнхене, с потери Косьелни – тогда француз получил травму, сейчас же был удален с поля за фол последней надежды. Левандовски реализовал пенальти, а потом «Арсенал» попросту рассыпался. Не осталось ни компактности, ни страховки, ни самоотдачи. Одни сплошные боль, ужас и разочарование. «Канонирам» доводилось проигрывать со счетом 2:8 «Манчестер Юнайтед» несколько лет назад, но такого унижения на «Эмирейтс» они еще не знали. Ни о каком сохранении лица не шло и речи.

Главный акционер «Арсенала» Стэн Кренке очень любит и ценит Венгера, но, думается, после такого даже он поймет, что клубу нужны перемены.



