«Барселона» верит в чудо. Что смотреть сегодня в Лиге чемпионов

«Советский спорт» представляет матчи среды в Лиге чемпионов, в главном из которых «Барселона» попытается совершить невозможное и отыграть четыре гола у «ПСЖ».

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Перед «Барселоной» стоит поистине грандиозная задача. Еще ни одна команда в истории еврокубков не проходила дальше, проиграв в первом матче плей-офф со счетом 0:4. Но ведь все когда-нибудь случается в первый раз, а рекорды существуют для того, чтобы их бить, не правда ли? К тому же поражение с разницей в четыре мяча – это не приговор. Было три случая, когда эта разница ликвидировалась.

В Кубке УЕФА-1985/86 «Реал» уступил «Боруссии» из Менхенгладбаха 1:5, но потом победил 4:0. Годом ранее в том же турнире сербский «Партизан» проиграл в гостях английскому КПР – 2:6, но взял реванш – 4:0. А в Кубке Кубков-1961/62 португальский «Лейшоэш» потерпел поражение от швейцарского «Ле Шо-де-Фон» - 2:6, но потом выиграл 5:0.

Во всех трех случаях проигравшая в первом матче команда забивала один или несколько голов на выезде, и в случаях «Реала» и «Партизана» это оказывалось решающим фактором. И как же, наверное, кусают сейчас локти болельщики «Барселоны», что на последних минутах встречи с «ПСЖ» Умтити попал в штангу, а не в створ ворот. 1:4 – это была бы совершенно другая история.

Тем более что после кошмара в Париже каталонцы преобразились, выиграв четыре последующих матча с общим счетом 15:3. В фантастической форме пребывает Месси, забивший в этих четырех встречах шесть голов и сделавший три передачи. А два его мяча в ворота «Сельты» в воскресенье (5:0) заставили вспомнить старого доброго Лео, который видел цель и не замечал препятствий на пути к ней.

«Это была наша лучшая игра за последние два месяца. И она даст нам большой заряд уверенности. У нас есть шансы в матче против «ПСЖ» и мы будем биться до последнего. Наша цель – показать, что мы можем быть лучше «ПСЖ». Это будет трудно, но я твердо верю, что мы можем провести отличный матч и пройти дальше», - сказал главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после победы над «Сельтой».

Как говорится, его слова да Богу в уши. Но если у каталонцев и вправду получится пройти дальше, то совершенно точно будет одна из величайших игр в истории еврокубков.

Барселона (Испания) – ПСЖ (Франция)

Барселона. Стадион «Ноу Камп». 22.45 (мск).

Судья: Д. Айтекин (Германия).

ТВ: «Матч ТВ», 22.35 (мск); «Матч Футбол 2», 22.30 (мск).

Первый матч: 0:4.

«БОРУССИЯ» СЫГРАЕТ ЗА РОССИЮ

В другом матче дня российские зрители наверняка будут поддерживать дортмундкую «Боруссию». Причина проста – Россия ведет с Португалией борьбу за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, которое позволит заявить три команды в Лигу чемпионов в сезоне-2018/19 и пока не намного, но опережает конкурента.

В Лиге Европы «Ростов» и «Краснодар», давайте будем честными, вполне могут проиграть в обоих матчах «Манчестер Юнайтед» и «Сельте» соответственно – во всяком случае, ничего удивительного в этом не будет. Могут, конечно, и не проиграть, но вылет «Бенфики» в любом случае будет нам на руку, тем более что «Порту», уступив в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентусу» на своем поле со счетом 0:2, практически лишился шансов на продолжение борьбы и сильно помочь Португалии в этой гонке уже не сможет.

Боруссия Д (Германия) – Бенфика (Португалия)

Дортмунд. Стадион «Сигнал-Идуна-Па рк». 22.45 (мск)

Судья: М. Аткинсон (Англия).

ТВ: «Матч Футбол 1», 22.30 (мск).

Первый матч: 0:1.