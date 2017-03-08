Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тюмень- : -Спартак-2
Футбол  Динамо- : -Спартак-Нальчик
Хоккей  ЦСКА- : -Локомотив
Футбол  Нефтехимик- : -Зенит-2
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Футбол  Барселона- : -ПСЖ
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Барселона» верит в чудо. Что смотреть сегодня в Лиге чемпионов

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Барселона» верит в чудо. Что смотреть сегодня в Лиге чемпионов
Источник: Reuters

«Советский спорт» представляет матчи среды в Лиге чемпионов, в главном из которых «Барселона» попытается совершить невозможное и отыграть четыре гола у «ПСЖ».

ПОДВИГ ПО РАСПИСАНИЮ

Перед «Барселоной» стоит поистине грандиозная задача. Еще ни одна команда в истории еврокубков не проходила дальше, проиграв в первом матче плей-офф со счетом 0:4. Но ведь все когда-нибудь случается в первый раз, а рекорды существуют для того, чтобы их бить, не правда ли? К тому же поражение с разницей в четыре мяча – это не приговор. Было три случая, когда эта разница ликвидировалась.

В Кубке УЕФА-1985/86 «Реал» уступил «Боруссии» из Менхенгладбаха 1:5, но потом победил 4:0. Годом ранее в том же турнире сербский «Партизан» проиграл в гостях английскому КПР – 2:6, но взял реванш – 4:0. А в Кубке Кубков-1961/62 португальский «Лейшоэш» потерпел поражение от швейцарского «Ле Шо-де-Фон» - 2:6, но потом выиграл 5:0.

Во всех трех случаях проигравшая в первом матче команда забивала один или несколько голов на выезде, и в случаях «Реала» и «Партизана» это оказывалось решающим фактором. И как же, наверное, кусают сейчас локти болельщики «Барселоны», что на последних минутах встречи с «ПСЖ» Умтити попал в штангу, а не в створ ворот. 1:4 – это была бы совершенно другая история.

Тем более что после кошмара в Париже каталонцы преобразились, выиграв четыре последующих матча с общим счетом 15:3. В фантастической форме пребывает Месси, забивший в этих четырех встречах шесть голов и сделавший три передачи. А два его мяча в ворота «Сельты» в воскресенье (5:0) заставили вспомнить старого доброго Лео, который видел цель и не замечал препятствий на пути к ней.

«Это была наша лучшая игра за последние два месяца. И она даст нам большой заряд уверенности. У нас есть шансы в матче против «ПСЖ» и мы будем биться до последнего. Наша цель – показать, что мы можем быть лучше «ПСЖ». Это будет трудно, но я твердо верю, что мы можем провести отличный матч и пройти дальше», - сказал главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после победы над «Сельтой».

Как говорится, его слова да Богу в уши. Но если у каталонцев и вправду получится пройти дальше, то совершенно точно будет одна из величайших игр в истории еврокубков.

Барселона (Испания) – ПСЖ (Франция)
Барселона. Стадион «Ноу Камп». 22.45 (мск).
Судья: Д. Айтекин (Германия).
ТВ: «Матч ТВ», 22.35 (мск); «Матч Футбол 2», 22.30 (мск).
Первый матч: 0:4.

«БОРУССИЯ» СЫГРАЕТ ЗА РОССИЮ

В другом матче дня российские зрители наверняка будут поддерживать дортмундкую «Боруссию». Причина проста – Россия ведет с Португалией борьбу за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, которое позволит заявить три команды в Лигу чемпионов в сезоне-2018/19 и пока не намного, но опережает конкурента.

В Лиге Европы «Ростов» и «Краснодар», давайте будем честными, вполне могут проиграть в обоих матчах «Манчестер Юнайтед» и «Сельте» соответственно – во всяком случае, ничего удивительного в этом не будет. Могут, конечно, и не проиграть, но вылет «Бенфики» в любом случае будет нам на руку, тем более что «Порту», уступив в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентусу» на своем поле со счетом 0:2, практически лишился шансов на продолжение борьбы и сильно помочь Португалии в этой гонке уже не сможет.

Боруссия Д (Германия) – Бенфика (Португалия)
Дортмунд. Стадион «Сигнал-Идуна-Парк». 22.45 (мск)
Судья: М. Аткинсон (Англия).
ТВ: «Матч Футбол 1», 22.30 (мск).
Первый матч: 0:1.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Карим Бензема: Каждый раз после сложных матчей критикуют Роналду, Бэйла и меняНападающий «Реала» Карим Бензема после победы над «Наполи» (3:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов высказал мнение, что футболистов королевского клуба всегда несправедливо критикуют.Мануэль Нойер: Мы думали, что будем играть по-другомуГолкипер «Баварии» Мануэль Нойер поделился впечатлениями после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда победила со счетом 5:1.Гонсало Кастро: В первом матче было четко видно, что мы сильнее «Бенфики»Полузащитник дортмундской «Боруссии» Гонсало Кастро поделился ожиданиями от матча с «Бенфикой». Напомним, что командам предстоит сыграть ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.Андреас Самарис: Возможно, нам придется показать больше, чем в первом матче с «Боруссией»Полузащитник «Бенфики» Андреас Самарис поделился ожиданиями от матча против дортмундской «Боруссии». Напомним, что командам предстоит сыграть ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.Руй Витория: На стадионе «Боруссии» потрясающая атмосфера, мы такое любимГлавный тренер «Бенфики» Руй Витория поделился ожиданиями от матча против дортмундской «Боруссии». Напомним, что командам предстоит сыграть ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.«МЮ» в Ростове, «Реал» и «Бавария» в 1/4 финала ЛЧ, три шайбы россиян и 33 сэйва Бобровского в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.«Боруссия» (Дортмунд) – «Бенфика». Начало текстовой трансляции в 22:45 (мск)В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» сыграет с «Бенфикой».«Барселона» – «ПСЖ». Начало текстовой трансляции в 22:45 (мск)В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с «Пари Сен-Жермен».«Мини-апокалипсис с увяданием мозга». Вылет «Арсенала» глазами англичан«Мини-апокалипсис с увяданием мозга». Вылет «Арсенала» глазами англичан«Советский спорт» собрал реакцию британских СМИ.Матс Хуммельс: Итоговый счет не соответствует той игре, что была на полеЗащитник «Баварии» Матс Хуммельс «Баварии» прокомментировал победу над «Арсеналом» (5:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.Карл-Хайнц Румменигге: «Бавария» заслуженно победилаПредседатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал победу над «Арсеналом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.Карло Анчелотти: Мы были с мячом не так хороши, как обычноГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти подвел итоги встречи с «Арсеналом» (5:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.Маурицио Сарри: Мы доминировали 55 минут над лучшей командой в миреМаурицио Сарри: Мы доминировали 55 минут над лучшей командой в миреГлавный тренер «Наполи» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Реала» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.Дани Карвахаль: В перерыве Зидан сказал, что мы должны изменить настрой и прибавить в скоростиЗащитник «Реала» Дани Карвахаль прокомментировал победу над «Наполи» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.Роббен и Рамос признаны лучшими игроками вечера в Лиге чемпионовНападающий «Баварии» Арьен Роббен признан лучшим игроком матча с «Арсеналом» (5:1), а главным героем встречи «Наполи» - «Реал» (1:3) назван защитник «сливочных» Серхио Рамос, сообщает официальный сайт УЕФА.Зинедин Зидан: Временами мы испытывали проблемы, но иначе и не бываетГлавный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Наполи» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.Арсен Венгер: Трудно объяснить, что произошлоАрсен Венгер: Трудно объяснить, что произошлоГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал домашнее поражение от «Баварии» (1:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.Серхио Рамос: Это был мой сотый матч в ЛЧ, и я очень хотел помочь команде голомСерхио Рамос: Это был мой сотый матч в ЛЧ, и я очень хотел помочь команде голомЗащитник «Реала» Серхио Рамос, забивший два мяча в ворота «Наполи» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, прокомментировал проход мадридской команды в следующую стадию турнира.Взорванный «Арсенал». Лондонцы снова проиграли «Баварии» 1:5Взорванный «Арсенал». Лондонцы снова проиграли «Баварии» 1:5«Бавария» разгромила «Арсенал» и в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов – на этот раз в гостях.Пожалуйста, Рамос, забивай! Почему «Наполи» проиграл «Реалу»Пожалуйста, Рамос, забивай! Почему «Наполи» проиграл «Реалу»«Наполи» вновь уступил «Реалу» - 1:3, дубль сделал Серхио Рамос. «Советский спорт» рассказывает, как неаполитанцы поплатились за свои ошибки
Главные новости
Футбол
«МЮ» в Ростове, «Реал» и «Бавария» в 1/4 финала ЛЧ, три шайбы россиян и 33 сэйва Бобровского в НХЛ. Главные новости утра
Фигурное катание
День в истории. Алексею Мишину исполнилось 76 лет
Футбол
«Манчестер Юнайтед» нацелился на Левандовски
Хоккей
«Монреаль» в овертайме обыграл «Ванкувер», Марков отдал голевую передачу
Футбол
Слуцкий летом может возглавить «Зенит»
Хоккей
«Сент-Луис» победил в Миннесоте, благодаря шайбе Тарасенко (видео)
Хоккей
Шайба Марченко помогла «Торонто» обыграть «Детройт»
Хоккей
33 сэйва Бобровского помогли «Коламбусу» «всухую» обыграть «Нью-Джерси»
Хоккей
Марченко на второй минуте открыл счет в матче «Торонто» - «Детройт» (видео)
Футбол
Карло Анчелотти: Мы были с мячом не так хороши, как обычно
все новости
Бенфика
Бенфикакалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
ПСЖ
ПСЖкалендарьстатистика
Боруссия
Боруссиякалендарьстатистика
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости