«Мини-апокалипсис с увяданием мозга». Вылет «Арсенала» глазами англичан

В ночь на среду лондонский «Арсенал» потерпел новое поражение от «Баварии» со счетом 5:1 и завершил выступление в Лиге чемпионов. «Советский спорт» собрал реакцию британских СМИ.

The Telegraph

Автор: Сэм Уоллас

Весной стартуют самые важные матчи в европейском футболе. Обычно в это время двери на стадионе «Эмирейтс» закрывают на замок. Все расходятся и бормочут: «В следующем году обязательно будет лучше».

Но как будет в следующем году? Седьмой подряд вылет из плей-офф стал для Арсена Венгера болезненным и унизительным. Команда, оставшись вдесятером выбрала самоубийственную тактику, пропустив в сумме 10 мячей за два матча.

Это было похоже на мини-апокалипсис. Даже в прежние не самые спокойные времена наравне с критикой можно было встретить поддержку, поскольку оставалась надежда, что что-то еще может измениться в лучшую сторону. Но сейчас был ужасающе симметричный счет 5:1, а игроки «Арсенала» выглядели школьниками на пути Дугласа Косты и Артура Видаля, забивших три мяча за 12 минут.

Тем не менее, глядя на пустой взгляд Арсена Венгера, было понятно, что он уже решил, кто в этом виноват и, возможно, вас удивит, но виновный никак не связан с «Арсеналом». Решение удалить с поля Лорана Косельни Венгер назовет «необъяснимым» и «скандальным», заверив, что его подопечные были «в отличной форме».

Спорить с Венгером в таких обстоятельствах бесполезно. В соответствии со своей теоремой он все перевернул верх дном: команда, практически не имеющая шансов, сталкивается с чудовищной несправедливостью и проклинает всех, кто указывает на итоговый результат. Под занавес игры болельщики призывали главного акционера Стэна Кронке уволить тренера и размахивали заготовленными плакатами в адрес Венгера с соответствующим посланием.

Как всегда Венгер был невосприимчив к критике, завершив пресс-конференцию ударом в финансовое превосходство «Баварии»: «Они берут игроков, которых хотят, а мы на рынке одиноки».

The Telegraph

Автор: Джонатан Лью

Это не копия разгрома в Мюнхене. Это коллективное увядание мозга. Коллективная потеря интереса. Даже после третьего, четвертого и пятых голов не было никаких эмоций, вскинутых рук или сердитых взглядов. Только принятие всего, как обыденность. Будто «Арсенал» ожидал такого результата и испытывал болезненно удовлетворение.

…

Поведение Алексиса Санчеса, наверное, приводило болельщиков в бешенство. Нейтральным болельщикам было грустно наблюдать, как великолепный футболист находился в состоянии полного безразличия. Во второй половине второго тайма он сделал два ленивых действия на своей половине поля, позволив Арьену Роббену организовать гол. И спустя несколько минут Санчес был заменен. Обычно он ненавидит садиться на лавку. На этот раз он надел спортивный костюм с выражением чистого облегчения.

По словам организаторов акции «Венгер вон», в ней участвовали 500 человек. «Арсен Венгер, ты убиваешь клуб», – скандировали они. Слушал ли Венгер? Конечно, нет. Если бы была такая возможность, врожденное упрямство заставило бы его продлить контракт на два года прямо в эту минуту. Но какой в этом смысл?

Daily Mirror

Автор: Джон Кросс

В футболе не место такому настроению как благотворительность. Венгер слишком долго держится на месте, живя заслугами своих старых достижений перед бесславной работой в последние десять лет.

Эти десять лет уместили в себя устойчивый спад. Мы думали, что в течение последних трех сезонов что-то изменится, но на самом деле «Арсенал» начинает отставать только сильнее. Пропущенные десять мячей в двух матчах показывают, в насколько глубокой яме находится клуб.

Команда покинула чемпионскую гонку, даже не входит в четверку и теперь отчаянно цепляются за Кубок Англии как за последний шанс. И возможно за серебро, которое еще может спасти Венгера.

Двухлетний контракт находится на столе и ждет подписи. Но, безусловно, почти невозможно оправдать Венгера, если он его подпишет и останется на новый срок.

К сожалению, мы еще один раз увидели унизительный конец европейской компании Венгера. Этот конец должен поставить финальную точку для самого великого менеджера «Арсенала».

The Guardian

Автор: Дэниэл Тэйлор

Для Венгера развязка наступила еще до матча, когда прошел протест против его работы в клубе. Человека, который выиграл много титулов с командой, обвиняли в том, что он «убил «Арсенал». Приблизительно 200 болельщиков устроили марш к стадиону с баннерами в духе «au revoir». И их негативный настрой мог только возрасти.

Венгер решил оправдаться тем, что считает судейство «возмутительным», а Левандовски был вне игры перед моментом с нарушением правил. Это звучало немного отчаянно. Но создало фокус для дальнейших комментариев после матча.

И все-таки Венгеру нужно отдать должное. Он действительно мог жаловаться на результат, когда при счете 1:0 в пользу его команды рефери мог назначить пенальти в ворота «Баварии» за фол против Тео Уолкотта.

Sky Sports

Автор: Чарли Николас

Это домашнее поражение стало самым крупным в истории «Арсенала» со времен, когда команда покинула прежний стадион «Хайбери».

Такое ощущение, что никто не играет за тренера. Если это так, можно играть за себя, но этого нет. А ведь всего два месяца назад нам рассказывали, как внутри команды все хорошо и все отлично ладят.

Венгер выглядел тактически наивным. Он похож на человека, у которого закончились идеи. Он не знает, как остановить этот спад. Другие специалисты меняют свои принципы работы, налаживают новую систему, если старая начинает давать сбой.

Сейчас система сломана, а игроков, которые могли бы это исправить – нет. И главный тренер выглядит человеком, который остался без боеприпасов.