Кристиан Рамирес: Русские сборы – это что-то!

В преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы эквадорский защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес рассказал «Советскому спорту» об уважении к «Сельте», жареных морских свинках, венгерской жене и русском «наполеоне».

НЕЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Если бы после часовой беседы с Рамиресом на базе «Краснодара» попросили охарактеризовать его одним словом, сказал бы — вдумчивый. 22-летний защитник не по годам рассудителен и спокоен. Говорит и выглядит так, словно точно знает, чего хочет, и как этого добиться.

- Начну с грустного. Перед матчем со «Спартаком» умер близкий вам человек. Примите соболезнования.

- Тяжелый момент. В Эквадоре скончалась бабушка, которая очень многое значила для меня. Она была больше, чем бабушка, - воспитывала с малых лет, растила, заботилась, наставляла. Главный человек в моей жизни. Очень сильный удар. Сейчас благодаря поддержке близких уже немного пришел в себя.

- У вас есть братья или сестры?

- Три брата и сестра.

- Их тоже воспитывала бабушка?

- Так получилось, что только меня.

- Росли в бедности?

- Достаток был скромным, я рос неизбалованным ребенком.

- Жизнь продолжается... Знаете ли вы, что за праздник 8 Марта? Отмечают ли его в Эквадоре?

- Никогда не слышал о таком празднике. В Эквадоре 8 Марта — обычный день. Но в России, как я успел понять, это очень отмечаемое событие. Придется и мне поздравить жену. Анико венгерка и вряд ли знает про 8 Марта, но получить поздравления ей будет приятно. А мне — лишний раз доставить ей удовольствие. И дочке, конечно: у меня две любимых женщины.

«ВАША ЛИГА В ПОРЯДКЕ»

- Левым защитником играете с самого начала карьеры?

- В юности иногда ставили левым хавбеком. Но это ведь очень близко: чуть-чуть вперед, чуть-чуть назад... Когда подрос, стал выступать за дюссельдорфскую «Фортуну» и «Нюрнберг», вызываться в сборную, вопрос решился окончательно: левый защитник, поддерживающий нападение. Латераль.

- Были матчи, в которых вы не подключались к атакам, действуя строго в обороне?

- Такое бывает часто, особенно в сборной Эквадора. В Южной Америке очень тяжелый отборочный цикл, сильные команды. Думаю, посильней, чем в Европе. И тренер не раз просил меня действовать только в обороне, не ходить вперед. С удовольствием делал это. В последнее время, правда, схема сборной нацелена на атаку — 3-5-2. У меня почти всегда есть простор для подключений.

- Почему левый фланг? Эта нога у вас сильней?

- В целом, да. Играл и справа, хотя нечасто. Обе ноги рабочие, но считаюсь левшой.

- Как узнали об интересе «Краснодара»?

- В конце прошлого сезона, когда выступал за «Ференцварош», сотрудник клуба сказал: есть интерес одной русской команды. Какой — промолчал. О'кей, говорю, готов пообщаться. Оказалось - «Краснодар». Завязался диалог, все шло достаточно гладко. Потом в Будапешт приехал спортивный директор «Краснодара», узнал мои пожелания и финансовые условия, рассказал про будущий клуб. Мне все понравилось. Для верности позвонил Кристиану Нобоа. Он рассказал о российском футболе, о городе, о команде, очень сильно рекомендовал «Краснодар». Его мнение сыграло огромную роль. И вот я здесь.

- Вы уже провели один матч в РФПЛ — против «Спартака». Оправдались ожидания?

- Я и раньше знал, что русская лига в порядке. Ваши команды постоянно выходят в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Значит, здесь хороший уровень, - и это была одна из причин, по которой я принял предложение «Краснодара». Другая — хотелось познакомиться с новой страной, принять вызов, проэкзаменовать себя в лиге посерьезнее венгерской. Пока все подтверждается: к нам приехала сильный соперник - «Спартак», игра прошла в напряженной борьбе, при полных трибунах, было забито 4 мяча. Мне такое нравится.

- Чемпионат — хорошо, но что вы думаете про русские сборы? Говорят, после Эквадора и Венгрии они дались вам непросто.

- О, да! Для меня было удивительно — два сбора за предсезонку. Хотя нет, однажды поменял команду, и пришлось пройти сбор повторно, хотя у той команды он был один. А тут — два, да еще такие длинные и напряженные. В одной стране, затем в другой... Казалось, это не закончится никогда. Настроился на привыкание к России и новому клубу, но после такого радость слегка затаилась. Сильно устал. Хорошо, что все закончилось, и теперь можно просто играть в футбол.

С ВЕНГРЕСКОЙ ТЕЩЕЙ — ПО-АНГЛИЙСКИ

- Что знаете о «Сельте»? И доводилось ли раньше играть против испанских команд?

- Не слишком слежу за чемпионатом Испании, даже не знаю, на каком месте «Сельта» в турнирной таблице. Но это команда очень хорошего уровня, сомнений нет. Постоянно в еврокубках, всерьез борется с грандами в одной из лучших лиг мира. Нам придется показать свой максимум, 110-120 процентов. Тогда, уверен, «Сельту» пройдем. А против испанцев раньше играл, конечно. Но это были контрольные матчи на летних сборах. «Валенсия», помню, как-то попалась. Глубоких выводов я бы из той игры не извлекал.

- Сейчас, знаю, учите русский, используя что-то вроде разговорника. Венгерский в «Ференцвароше» тоже учили?

- Такое в голову как-то не приходило. Вот в Германии учил немецкий, там сразу сказали — надо. Преподаватели, уроки — все как положено. А в Венгрии сразу понял: надолго там не задержусь. Да и язык специфический, не разберешься.

- Как же вы общаетесь с вашей венгерской супругой?

- По-испански и по-английски.

- Откуда молодой эквадорец из семьи со скромным достатком знает английский?

- Базовый уровень заложил в школе. Подтянул в Германии. Отшлифовал в беседах с тещей — с ней могу говорить только по-английски. Теперь взялся за русский. Он прикольно звучит, на нем говорят во многих странах. Пригодится.

- Главное блюдо в вашей семье, наверное, гуляш.

- Жена действительно готовит вкуснейший гуляш, после Венгрии мне его часто хочется. Вообще у каждой кухни свои хиты. Вот в России, например, торт «наполеон».

- Что?!

- Разве нет? В Будапеште часто ходил в русский ресторан, там говорили: самый популярный русский десерт.

- Ну-ну. А какое главное блюдо в Эквадоре?

- Ха, у нас много чего есть. В каждом регионе что-то свое. Но если выделять, отметил бы куй.

- Час от часу не легче.

- Не буду говорить, что это, найдите в интернете. Популярно в горной местности, ближе к Перу. Есть такое точно не стану. Во-первых, я родом с побережья. Во-вторых, не мое это. А вот рыба с жареными зелеными бананами — вполне. Или севиче — что-то вроде супа с морепродуктами.

Пришлось искать в сети куй. Оказалось, жареная морская свинка.

А севиче — вот такая прелесть.

ВЗРЫВ ГОЛОВЫ

- В России про Эквадор знают немногое: там всегда жарко, поскольку экватор, и оттуда в Россию везут бананы. Их в вашей стране действительно много?

- Не много, а очень много. Во всех странах, где я бывал, продаются бананы из Эквадора. Национальный символ, можно сказать.

- Эквадору принадлежат Галапагосские острова, до которых от континента полтора часа лету. Были там? На знаменитых черепахах катались?

- Когда отпуск, всегда еду на Галапагосы. Красивейшие пляжи, белый песок, чисто — потрясающее место. Поскольку там заповедник, на черепах можно только смотреть. Зато какие флора и подводный мир! Дельфины, безобидные маленькие акулы, пестрые рыбы, пингвины! Ныряешь с аквалангом и восхищаешься.

- Надеюсь, островитяне не жарят пингвинов.

- В определенное время года они действительно приплывают туда. В короткий сезон. И их много! Неиспроченная экология привлекает на острова массу разных морских животных.

- Сколько лететь из Краснодара в столицу Кито?

- Краснодар — Москва — Амстердам — Кито, потом четыре часа на машине в мой город. С пересадками — больше суток.

- 19 марта вам играть в Краснодаре с «Уфой». А 24 марта - против Парагвая в гостях. Восстановиться успеете после перелета?

- Полечу так: Краснодар — Москва — Франкфурт — Сан-Пауло — Асунсьон. Тяжелый маршрут даже думать не хочется, что будет после.

- Для Бразилии нет ничего слаще, чем обыграть Аргентину. И наоборот. Кто столь же принципиальный соперник для Эквадора?

- Перу. Потом Колумбия. В Боготе мы проиграли, правда. Ничего, в Кито выиграем: 2900 метров над уровнем моря — не шутка. Правда, в боливийском Ла-Пасе туго приходится всем : там высота 3600. Давление жуткое, кажется, что голова взорвется.

- Эквадор в отборе к ЧМ-2018 идет третьим в южноамериканской группе. И в последнем туре принимает Аргентину, которая пока пятая. Если лишите Месси чемпионата мира, а Россию — Месси, испытаете сожаление?

- Ни малейшего. У Аргентины свои проблемы, у нас свои задачи. Не умеют побеждать - пусть остаются дома и смотрят на нас. Эквадор уже выиграл в Буэнос-Айресе, осталось довершить дело в Кито. Мы готовы.

- Кто лучший эквадорский футболист в истории?

- Альберто Спенсер, игравший в 50-60-е годы. А сейчас — Антонио Валенсия из «МЮ».

- В сериале «Побег» герой нанес на тело тату с зашифрованной схемой тюрьмы, из которой потом бежал. Ваши ковровые татуировки тоже со скрытым смыслом?

❤️️ #mydaughter#myman#myfamily#myeverythings Публикация от A N I K O ▫️V A G O (@vagoani) Дек 12 2016 в 6:51 PST





- Они, в основном, на религиозную тематику. Также набил имена братьев, сестры, всех близких родственников. И дочки, конечно.

- Католическую церковь в Краснодаре нашли?

- Я протестант, и такая церковь в городе есть. Но там проповедуют на русском, поэтому взял паузу.

- Многие легионеры, тем более молодые, рассматривают Россию, как карьерный трамплин. Где после нашего чемпионата хотели бы играть вы?

- Есть цель. Точно знаю, какая. Но сохраню в тайне, иначе мечта не сбудется. Одно скажу: в «Краснодаре» я получил очень хороший шанс. Если отдаваться футболу на 100 процентов, все сложится замечательно.