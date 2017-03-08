Кристиан Рамирес: Русские сборы – это что-то!
В преддверии первого
матча 1/8 финала Лиги Европы эквадорский защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес
рассказал «Советскому спорту» об уважении к «Сельте», жареных морских свинках,
венгерской жене и русском «наполеоне».
НЕЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Если бы после
часовой беседы с Рамиресом на базе «Краснодара» попросили охарактеризовать его
одним словом, сказал бы — вдумчивый. 22-летний защитник не по годам
рассудителен и спокоен. Говорит и выглядит так, словно точно знает, чего хочет,
и как этого добиться.
-
Начну с грустного. Перед матчем со «Спартаком» умер близкий вам человек.
Примите соболезнования.
- Тяжелый момент. В
Эквадоре скончалась бабушка, которая очень многое значила для меня. Она была
больше, чем бабушка, - воспитывала с малых лет, растила, заботилась,
наставляла. Главный человек в моей жизни. Очень сильный удар. Сейчас благодаря
поддержке близких уже немного пришел в себя.
-
У вас есть братья или сестры?
- Три брата и
сестра.
-
Их тоже воспитывала бабушка?
- Так получилось,
что только меня.
-
Росли в бедности?
- Достаток был
скромным, я рос неизбалованным ребенком.
-
Жизнь продолжается... Знаете ли вы, что за праздник 8 Марта? Отмечают ли его в
Эквадоре?
- Никогда не слышал
о таком празднике. В Эквадоре 8 Марта — обычный день. Но в России, как я успел
понять, это очень отмечаемое событие. Придется и мне поздравить жену. Анико
венгерка и вряд ли знает про 8 Марта, но получить поздравления ей будет приятно.
А мне — лишний раз доставить ей удовольствие. И дочке, конечно: у меня две
любимых женщины.
«ВАША ЛИГА В ПОРЯДКЕ»
-
Левым защитником играете с самого начала карьеры?
- В юности иногда
ставили левым хавбеком. Но это ведь очень близко: чуть-чуть вперед, чуть-чуть
назад... Когда подрос, стал выступать за дюссельдорфскую «Фортуну» и
«Нюрнберг», вызываться в сборную, вопрос решился окончательно: левый защитник,
поддерживающий нападение. Латераль.
-
Были матчи, в которых вы не подключались к атакам, действуя строго в обороне?
- Такое бывает
часто, особенно в сборной Эквадора. В Южной Америке очень тяжелый отборочный
цикл, сильные команды. Думаю, посильней, чем в Европе. И тренер не раз просил
меня действовать только в обороне, не ходить вперед. С удовольствием делал это.
В последнее время, правда, схема сборной нацелена на атаку — 3-5-2. У меня
почти всегда есть простор для подключений.
-
Почему левый фланг? Эта нога у вас сильней?
- В целом, да. Играл
и справа, хотя нечасто. Обе ноги рабочие, но считаюсь левшой.
-
Как узнали об интересе «Краснодара»?
- В конце прошлого
сезона, когда выступал за «Ференцварош», сотрудник клуба сказал: есть интерес
одной русской команды. Какой — промолчал. О'кей, говорю, готов пообщаться.
Оказалось - «Краснодар». Завязался диалог, все шло достаточно гладко. Потом в
Будапешт приехал спортивный директор «Краснодара», узнал мои пожелания и
финансовые условия, рассказал про будущий клуб. Мне все понравилось. Для
верности позвонил Кристиану Нобоа. Он рассказал о российском футболе, о городе,
о команде, очень сильно рекомендовал «Краснодар». Его мнение сыграло огромную
роль. И вот я здесь.
-
Вы уже провели один матч в РФПЛ — против «Спартака». Оправдались ожидания?
- Я и раньше знал,
что русская лига в порядке. Ваши команды постоянно выходят в плей-офф Лиги
чемпионов и Лиги Европы. Значит, здесь хороший уровень, - и это была одна из
причин, по которой я принял предложение «Краснодара». Другая — хотелось познакомиться
с новой страной, принять вызов, проэкзаменовать себя в лиге посерьезнее
венгерской. Пока все подтверждается: к нам приехала сильный соперник -
«Спартак», игра прошла в напряженной борьбе, при полных трибунах, было забито 4
мяча. Мне такое нравится.
-
Чемпионат — хорошо, но что вы думаете про русские сборы? Говорят, после
Эквадора и Венгрии они дались вам непросто.
- О, да! Для меня
было удивительно — два сбора за предсезонку. Хотя нет, однажды поменял команду,
и пришлось пройти сбор повторно, хотя у той команды он был один. А тут — два,
да еще такие длинные и напряженные. В одной стране, затем в другой... Казалось,
это не закончится никогда. Настроился на привыкание к России и новому клубу, но
после такого радость слегка затаилась. Сильно устал. Хорошо, что все
закончилось, и теперь можно просто играть в футбол.
С ВЕНГРЕСКОЙ ТЕЩЕЙ — ПО-АНГЛИЙСКИ
-
Что знаете о «Сельте»? И доводилось ли раньше играть против испанских команд?
- Не слишком слежу
за чемпионатом Испании, даже не знаю, на каком месте «Сельта» в турнирной
таблице. Но это команда очень хорошего уровня, сомнений нет. Постоянно в
еврокубках, всерьез борется с грандами в одной из лучших лиг мира. Нам придется
показать свой максимум, 110-120 процентов. Тогда, уверен, «Сельту» пройдем. А
против испанцев раньше играл, конечно. Но это были контрольные матчи на летних
сборах. «Валенсия», помню, как-то попалась. Глубоких выводов я бы из той игры
не извлекал.
-
Сейчас, знаю, учите русский, используя что-то вроде разговорника. Венгерский в
«Ференцвароше» тоже учили?
- Такое в голову
как-то не приходило. Вот в Германии учил немецкий, там сразу сказали — надо.
Преподаватели, уроки — все как положено. А в Венгрии сразу понял: надолго там
не задержусь. Да и язык специфический, не разберешься.
-
Как же вы общаетесь с вашей венгерской супругой?
- По-испански и
по-английски.
-
Откуда молодой эквадорец из семьи со скромным достатком знает английский?
- Базовый уровень
заложил в школе. Подтянул в Германии. Отшлифовал в беседах с тещей — с ней могу
говорить только по-английски. Теперь взялся за русский. Он прикольно звучит, на
нем говорят во многих странах. Пригодится.
-
Главное блюдо в вашей семье, наверное, гуляш.
- Жена действительно
готовит вкуснейший гуляш, после Венгрии мне его часто хочется. Вообще у каждой
кухни свои хиты. Вот в России, например, торт «наполеон».
-
Что?!
- Разве нет? В
Будапеште часто ходил в русский ресторан, там говорили: самый популярный
русский десерт.
-
Ну-ну. А какое главное блюдо в Эквадоре?
- Ха, у нас много
чего есть. В каждом регионе что-то свое. Но если выделять, отметил бы куй.
-
Час от часу не легче.
- Не буду говорить,
что это, найдите в интернете. Популярно в горной местности, ближе к Перу. Есть
такое точно не стану. Во-первых, я родом с побережья. Во-вторых, не мое это. А
вот рыба с жареными зелеными бананами — вполне. Или севиче — что-то вроде супа
с морепродуктами.
Пришлось искать в сети куй. Оказалось, жареная морская свинка.
А севиче — вот такая
прелесть.
ВЗРЫВ ГОЛОВЫ
-
В России про Эквадор знают немногое: там всегда жарко, поскольку экватор, и
оттуда в Россию везут бананы. Их в вашей стране действительно много?
- Не
много, а очень много. Во всех странах, где я бывал, продаются бананы из Эквадора.
Национальный символ, можно сказать.
-
Эквадору принадлежат Галапагосские острова, до которых от континента полтора
часа лету. Были там? На знаменитых черепахах катались?
- Когда отпуск,
всегда еду на Галапагосы. Красивейшие пляжи, белый песок, чисто — потрясающее
место. Поскольку там заповедник, на черепах можно только смотреть. Зато какие
флора и подводный мир! Дельфины, безобидные маленькие акулы, пестрые рыбы,
пингвины! Ныряешь с аквалангом и восхищаешься.
-
Надеюсь, островитяне не жарят пингвинов.
- В определенное
время года они действительно приплывают туда. В короткий сезон. И их много!
Неиспроченная экология привлекает на острова массу разных морских животных.
-
Сколько лететь из Краснодара в столицу Кито?
- Краснодар — Москва
— Амстердам — Кито, потом четыре часа на машине в мой город. С пересадками —
больше суток.
-
19 марта вам играть в Краснодаре с «Уфой». А 24 марта - против Парагвая в
гостях. Восстановиться успеете после перелета?
- Полечу так:
Краснодар — Москва — Франкфурт — Сан-Пауло — Асунсьон. Тяжелый маршрут даже
думать не хочется, что будет после.
-
Для Бразилии нет ничего слаще, чем обыграть Аргентину. И наоборот. Кто столь же
принципиальный соперник для Эквадора?
- Перу. Потом
Колумбия. В Боготе мы проиграли, правда. Ничего, в Кито выиграем: 2900 метров
над уровнем моря — не шутка. Правда, в боливийском Ла-Пасе туго приходится всем
: там высота 3600. Давление жуткое, кажется, что голова взорвется.
-
Эквадор в отборе к ЧМ-2018 идет третьим в южноамериканской группе. И в
последнем туре принимает Аргентину, которая пока пятая. Если лишите Месси
чемпионата мира, а Россию — Месси, испытаете сожаление?
- Ни малейшего. У
Аргентины свои проблемы, у нас свои задачи. Не умеют побеждать - пусть остаются
дома и смотрят на нас. Эквадор уже выиграл в Буэнос-Айресе, осталось довершить
дело в Кито. Мы готовы.
-
Кто лучший эквадорский футболист в истории?
- Альберто Спенсер,
игравший в 50-60-е годы. А сейчас — Антонио Валенсия из «МЮ».
-
В сериале «Побег» герой нанес на тело тату с зашифрованной схемой тюрьмы, из
которой потом бежал. Ваши ковровые татуировки тоже со скрытым смыслом?
- Они, в основном,
на религиозную тематику. Также набил имена братьев, сестры, всех близких
родственников. И дочки, конечно.
-
Католическую церковь в Краснодаре нашли?
- Я протестант, и
такая церковь в городе есть. Но там проповедуют на русском, поэтому взял паузу.
-
Многие легионеры, тем более молодые, рассматривают Россию, как карьерный
трамплин. Где после нашего чемпионата хотели бы играть вы?
- Есть цель. Точно
знаю, какая. Но сохраню в тайне, иначе мечта не сбудется. Одно скажу: в
«Краснодаре» я получил очень хороший шанс. Если отдаваться футболу на 100
процентов, все сложится замечательно.