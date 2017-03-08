«Говори нормально. Че? Боишься что ли?» Тренер Курбанова «наехал» на Шейна Мозли

В Москве прошла пресс-конференция, посвященная бою между россиянином Магомедом Курбановым и американцем Шейном Мозли, который пройдет 5 мая в Екатеринбурге.

В ходе пресс-конференции выступили организаторы поединка Герман и Алексей Титов, а тренер Курбанова Николай Попов рассказал о намерении победить американца.

Но первый вопрос был задан 45-летнему экс-чемпиону мира 3 весовых категориях.



– Зачем вам, состоявшейся звезде бокса, этот бой? Что вы хотите от него получить? – вопрос Мозли.

– Я приехал сюда, чтобы принять участие в бое. Я думаю, что я до сих пор способен драться на самом высоком уровне. Я хочу показать на этом уровне я до сих пор нахожусь. Я верю, что я боксер самого высокого уровня. Я очень устал, но я рад новому вызову. Я впервые в России. Это будет мой первый бой в России. Я очень рад и очень мотивирован. Спасибо, что пригласили меня сюда.

– Как вы готовились к этому визиту, почему приняли решение принять участие к бою? – вопрос менеджеру Мозли Марку Литтлу.

– Сначала хочу сказать, что очень рад оказаться в России. Это прекрасная страна и прекрасные люди. Я рад быть здесь с одним из легенд американского бокса Шейном Мозли. Он начал драться с восьми лет и до сих остается одним из лучших в США. Когда нас попросили приехать в Россию для боя, Шейн сразу ответил согласием.

– Магомед, – вопрос Курбанову. – В отличие о своего соперника, ваша карьера началась совсем недавно. Что для вас значит выйти на ринг против Шейна Мозли?

– Шейн Мозли – это легенда бокса и большой шанс для меня показать себя. Это будет самый большой бой в моей карьере. Хотелось, чтобы такие бои были еще. Чтобы стать лучшим, нужно боксировать с лучшими. Я уважаю Шейна Мозли и верю в его мастерство. Он даст мне хороший бой, и я буду готов к этому. Хочу чтобы бой прошел без травм. Я рад этому бою. Для меня это шанс показать себя всему миру. Уверен весь мир посмотрит этот бой.

– Николай Юрьевич, – вопрос Николаю Попову, тренеру Курбанова, – Что вы можете сказать о сопернике вашего боксера? Смотрели ли вы его бои? Как планируете готовиться?

– Я еще с детства смотрел и учился на боях Шейна Мозли. Подготовка у нас идет так же, как и предыдущие десять боев, когда мы начинали карьеру. Все так же. Мы понимаем, что Мозли – это звезда мирового уровня, но надеемся, что и Курбанов будет такой звездой. Мы победим Шейна Мозли. Не буду говорить, в каком раунде, но мы его победим. Это сто процентов.

– Шейн, вам есть, что ответить на это намерение?

– Желание победить соперника всегда оправдано. Но это будет очень сложно.

– Но так и будет, - встревает Попов.

– Мне кажется, что они выбрали меня как соперника в неправильное время, – начинает отвечать Мозли.

– Нет-нет, мы выбрали в самое нужное время, – опять говорит Попов. – Поверь мне.

– Нет.

– Тогда что ты заикаешься? Говори нормально. Че? Боишься что ли?– продолжает Попов. В дело вмешивается ведущий пресс-конференции, который передал слово организатору боя Герману Титову.

– Наша компания провела более 200 боев, – начал Герман Владимирович. – В том числе были и поединки за звание чемпиона мира. Но это один из самых больших боев. Магомед Курбанов – наш боксер, которого мы ведем с первого боя. Мы верили в него с первого боя и строили карьеру так, чтобы в концу года он уже боксировал за звание чемпиона мира.

У нас был очень ударный прошлый год. Мы провели поединок Сергея Ковалева в Екатеринбурге. Был там и Саша Поветкин. Это не боксеры нашей организации, но это был очень ценный опыт для нас. Сейчас это большой бой для боксера нашей компании.

Во вторник открылась продажа билетов на бой. Ажиотаж очень большой. Все хотят попасть на этот бой. Максимум через десять дней билетов уже не будет, судя по шоу которые мы проводили ранее.

– Магомед Курбанов – это один из наших молодых боксеров, который выходит на околотоповый уровень, – добавляет Алексей Титов. – Он встречается с настоящей легендой бокса. Он будет в этом вопросе первопроходцем. Я считаю, что все ребята нашей команды выходят на этот уровень и уже в этом году будут готовы к большим поединкам.

– Магомед, расскажите о происхождении вашего прозвища Black Lion.

– Я хотел иметь боксерское прозвище. Долго думал. Черных львов в природе не существует, поэтому решил стать черным львом. Спонтанно. Мне нравится это прозвище. От него я получаю мотивацию.

– Аналогичный вопрос Мозли. Ваше прозвище Sugar. «Сахарок» по-русски. Откуда оно?

– Это прозвище мне дали в десять лет. В то время бы популярен Шугар Рэй Леонард.

– Николай, ваш диалог был в шутливой форме? - вопрос тренеру Курбанова от журналистов.

– Я шутить не умею. И не люблю. Почему шутки? Мы же боксом занимаемся. Я уверен в своем боксере на все сто процентов. Даже 150. Могу спокойно заявить, что мы выиграем этот бой.

– Могли бы тогда отметить главные достоинства Шейна Мозли?

– Наверное то, что он смелый мужик. Не испугался и принял этот бой.

– Магомед Курбанов в этом поединке будет боксировать исходя из соперника?

– Нет, мы будем боксировать как всегда. Ничего менять не будем. Просто будем избивать соперника.

– Алексей, тогда вопрос к вам. Почему Шейн Мозли?

– Идея боя с ним не нова, – отвечает Алексей Титов. – Год назад мы хотели сделать бой Шейна Мозли с Дмитрием Михайленко. В то время Мозли занимал высокую позицию в рейтинге WBA. Кажется, следом за ним шел Дмитрий. Мы хотели этим продвинуть Дмитрия в рейтинге дальше. Но потом у Шейна был бой с Давидом Аванесяном за титул временного чемпиона, поэтому идея ушла. Но Шейн – это большое имя в боксе. России нужны такие бои, чтобы бокс приобретал популярность. И это большой бой для Екатеринбурга.

Для Магомеда – это большой тест и большое испытание. Парню всего 21 год. Он только два года занимается профессиональным боксом. В его активе всего 10 профессиональных поединков. И 11-й уже с Шейном Мозли. Не припоминаю, чтобы в России кто-то такое сделал.

– Магомед, перед вами легенда. Что вы почувствовали, когда вам сказали, что вы будете драться с Шейном Мозли?

– Я сказал: «Это круто». Я не шучу. Мне дали шанс и я должен им воспользоваться. Шейн – легенда. Я его уважаю. Он боксировал со всеми боксерами, на которых я смотрел с самого детства и которых беру пример. В адрес Шейна я не скажу ничего плохого.

– Вопрос организаторам. Готовы ли озвучить сумму гонораров боксерам. Хотя бы до миллиона или больше заплатили Мозли, чтобы он приехал в Россию?

– Призовой фонд я не могу озвучить без разрешения Мозли, – говорит Герман Титов. – В Америке его озвучивают, но никогда не промоутеры, а атлетические комиссии за день до боя.

– Шейн с вами долго торговались или, увидев контракт, вы сразу согласились на бой?

– Конечно, было время на переговоры. Мой гонорар – это не то, что меня мотивирует в первую очередь. Главное, возможность показать на каком месте в мире бокса я сейчас нахожусь. Я согласился на бой сразу. И рад этому.

– Будет ли допинг-контроль перед боем?

– Бой санкционирован Федерацией бокса России, а также WBO. На кону будет титул WBO-Intercontinental, – ответил Герман Титов. – Соответственно допинг-контроль должен быть и он будет.