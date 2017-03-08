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8 марта, потери «Спартака» и ажиотаж в Ростове. Пока вы спали (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
8 марта, потери «Спартака» и ажиотаж в Ростове. Пока вы спали (видео)

«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.

«Манчестер» прилетел

Английский гранд прибыл в Ростов-на-Дону. Его встретили шумно, с визгами и истерикой – в общем, как положено. Интересно, какой процент болельщиков будет поддерживать «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ростовом». Не секрет, что это один из самых популярных иностранных клубов в России.

 

Тем временем вокруг матча бушуют страсти. Ажиотаж в Ростове и окрестностях такой, что на матч попадет, наверное, только каждый двадцатый желающий. Люди понемногу сходят с ума. Причем не только покупатели, но и продавцы. На avito предлагают билет за один миллион рублей. Честно говоря, даже не знаю, в чьи глаза мне бы хотелось посмотреть больше – того, кто продает по такой цене, или того, кто купит, если этот странный человек, конечно, найдется.


Билет за миллион и Руни возле касс. Как Ростов ждет матч с «МЮ»

Исполком РФС

Вчера состоялось первой в этом году заседание исполкома РФС. Говорили о многом. Но в основном о работе судей. Виталий Мутко требует одинаковой манеры судейства. И добавляет: «Ну, это нам надо время еще». По логике, сегодня президент РФС должен заявить обратное.

Кто здесь крайний? Почему судей с первого тура начали прессовать

Если нечего делать и не о чем говорить – говори о судействе, имитируй работу. (Еще можно о детско-юношеском футболе, который надо поднимать с колен.) Тема всегда горячая, обсуждаемая – судейство не нравится никому. Только что толку? Если покопаться в архивах, то наверняка можно найти аналогичные высказывания Мутко и других видных деятелей за 2015, 2010, 2005 годы. Если что и меняется, то только в худшую сторону. Потому что за словами нет дела. И не очень понятно, что, собственно, делать-то? Лично Мутко будет обучать арбитров? Тогда кто? И где гарантия, что этот кто-то сделает все правильно?

Это как с дорогами: десятилетиями ругаем, но ничего не меняется. Собрались, пообщались, нашли главный бич российского футбола. И так от исполкома к исполкому.

Андрей Будогосский: Что значит «одинаковое для всех судейство»?

ЦСКА вылетел из еврокубков

Армейские юноши проиграли «Бенфике» (0:2) в Юношеской лиге УЕФА, хотя по игре как минимум не уступили. Так бывает: первый гол – поскользнулся вратарь, второй – мяч в свои ворота срезал защитник. Во втором тайме ЦСКА создавал моменты, но то вратарь выручал, то перекладина спасала, то не хватало точности. Обидное поражение.

– Считаю, что по игре мы не заслужили поражения. Пропустили первый ненужный гол, но вратаря не виню – такое со всеми бывает. Возможно, он чуть выбил нас из колеи. На второй тайм вышли с настроем отыграться, но не повезло, пропустили быстрый гол. Хочу сказать большое спасибо болельщикам, что пришли и поддержали, – сказал Олейников, фланговый полузащитник.

Действительно, болельщиков на стадион «Октябрь» пришло много. А сама игра транслировалась на «Матч ТВ» в прямом эфире. Вот, наверное, главная оценка выступлению юношей в еврокубках. Браво!

Не день ЦСКА. Как армейские юноши уступили «Бенфике»


Фото: официальный сайт ЦСКА

«Спартак» без Глушакова

Вчера красно-белые провели первую тренировку после матча с «Краснодаром». А сегодня проведут сразу две. Есть кадровые потери. Мельгарехо занимается по индивидуальной программе, а Глушаков залечивает повреждение приводящей мышцы бедра и точно пропустит ближайший матч с «Анжи».


Фото: официальный сайт «Спартака»

ЦСКА и «Зенит» все еще находятся под впечатлением субботнего матча. Хотя, наверное, не столько самого матча, сколько антуража. Оба клубных ТВ выпустили интересные ролики в духе «взгляд изнутри».


8 марта

С праздником женщин поздравили почти все клубы премьер-лиги. Как правило, это несколько строчек с пожеланиями. «Спартак» на поздравительную открытку почему-то поместил фото Ананидзе. А самым оригинальным, трогательным оказался «Локомотив», снявший короткий видеоролик. У железнодорожников, как известно, много болельщиц. Пришлось постараться.


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