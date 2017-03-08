Она – главная женщина мирового футбола (нет, текст точно не про Смородскую)
Генсек ФИФА Фатма Самура ссорилась с британцами, торговалась с детьми-солдатами в Либерии и вместе с мамой болела за «Баварию».
Помогала беженцам в ООН
Нынешний генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура 21 год
отработала в ООН, перед этим она была торговым агентом в сенегальской фирме
удобрений и сотрудником отдела логистики Всемирной продовольственной программы.
Сначала Фатма поработала в Камеруне, потом переехала в римский головной офис, а
потом стала частью махины ООН: например, в 2007-м ей поручили гуманитарную
миссию в Чаде. Самура жила в 80 километрах от границы с Суданом и помогала
сотням тысяч беженцев.
Но колесить по всей Африке, доставлять продукты и вести
переговоры с боевиками она устала. И очень кстати познакомилась с Джанни
Инфантино – на Мадагаскаре, во время игры местной сборной против Сенегала.
Тогда Инфантино еще не был президентом ФИФА, но когда стал им – статус
генсекретаря он предложил именно Фатме.
Нажила врагов в Великобритании
В ноябре 2016-го перед матчем Англия – Шотландия, Фатма
Самура заявила, что теперь цветок мака на форме футболистам носить нельзя. Несмотря
на то, что это символ памяти о жертвах Первой мировой войны, а игра состоялась
11 ноября, в годовщину ее окончания.
– Не только Великобритания страдала от войны. Сирия служит
примером. Мой континент тоже годами был раздираем войной. Единственный вопрос:
почему мы делаем исключения лишь для одной страны, но не для остального мира? –
такими были доводы Самуры.
Но на островах с ними никто не согласился. Премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй назвала решение возмутительным, а председатель
футбольной ассоциации Англии пообещал, что во время игры на английских
футболистах будет цветок мака. Шотландцы заклятых врагов поддержали и тем самым
объявили бойкот ФИФА и раскомандовавшейся сенегалке. Правда, потом пришлось
заплатить: англичанам – 35 тысяч фунтов, а шотландцам – 15.
Болеет за «Баварию» и какой-то испанский клуб
Вся семья Самуры любила футбол, у каждого была своя любимая
команда. Фатма объединилась с мамой и стала поддерживать «Баварию». Как она признавалась
в интервью, больше всех в команде ей нравился нынешний президент клуба
Карл-Хайнц Руммениге.
– Он был хорошим игроком, да и до сих пор неплохо выглядит.
Отец и мои шестеро братьев терпеть его не могли из-за нас с мамой.
Еще один любимый игрок Фатмы Самуры не так известен, но это
признак широкого футбольного кругозора генсека ФИФА. Это малийский нападающий
Салиф Кейта, который поиграл за «Марсель», «Сент-Этьен» и даже был обладателем
«Серебряной бутсы».
Сейчас Самура говорит, что симпатизирует испанскому клубу, но
не признается, какому именно.
Муж – неудавшийся футболист
Муж Фатмы не такой успешный, как она. Изначально он должен
был преуспеть в футболе, а не жена. В 20 лет начинающий футболист сломал ногу и
попрощался профессиональной карьерой, зато у Самуры начало получаться в
политике. У пары в начале семейной жизни был уговор: если один делает международную карьеру, другой
занимается хозяйством. Поэтому мужу досталось домашнее хозяйство, а жене –
сначала террористы, а теперь футболисты.
Футболисты окружают ее всю жизнь
Фатма училась в одном классе с будущим вратарем сборной
Сенегала Шейху Секом, в Камеруне ее соседом был бывший защитник «Ливерпуля»
Ригобер Сонг, а несколько лет назад она познакомилась другим камерунцем – Роже
Милла, и теперь они дружат.
Видимо, из-за того, что Самура так хорошо сходится с
футболистами, ей и назначили в помощники экс-игрока «Милана» и сборной Хорватии
Звонимира Бобана.
Борется за права женщин
Фатма Самура на своем посту с весны 2016-го – она первая
женщина в ФИФА. Теперь Самура хочет, чтобы их стало больше. По словам генсека,
она поможет женщинам получать доступ к руководящим постам, а президент Джанни
Инфантино полностью поддерживает назначения женщин в любые организации.
Дочь Самуры занимается футболом в Цюрихе. По словам матери,
девочки, которые играют в футбол, не попадают в руки мужчин и не беременеют
раньше времени. Сама Фатма гордится тем, что в детстве она была единственной
девочкой в школе, которая ездила на мотоцикле.
На предыдущей работе могла не выжить
Во времена работы в ООН Самура ездила с гуманитарной помощью
в Либерию. Там их конвой остановили 12-летние дети-солдаты. Пришлось
торговаться, чтобы пропустили. Правда, без выстрелов в воздух не обошлось.
Другой случай произошел в Судане: опять остановил конвой. Один неопытный работник гуманитарной организации достал телефон из кармана, а террористы решили, что там кое-что похуже, и застрелили парня. Самура видела настоящие ужасы, футбольными проблемами ее не удивишь.
Еще минута, чтобы зафиксировать все самое важное о главной властной женщине мирового футбола:
9 марта Фатма Самура приедет в Петербург на мероприятия, посвященные отметке в 100 дней до начала Кубка конфедераций-2017