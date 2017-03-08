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Она – главная женщина мирового футбола (нет, текст точно не про Смородскую)

Евгений Нарижный
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Она – главная женщина мирового футбола (нет, текст точно не про Смородскую)
Источник: ФИФА (FIFA)

Генсек ФИФА Фатма Самура ссорилась с британцами, торговалась с детьми-солдатами в Либерии и вместе с мамой болела за «Баварию».

Помогала беженцам в ООН

Нынешний генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура 21 год отработала в ООН, перед этим она была торговым агентом в сенегальской фирме удобрений и сотрудником отдела логистики Всемирной продовольственной программы. Сначала Фатма поработала в Камеруне, потом переехала в римский головной офис, а потом стала частью махины ООН: например, в 2007-м ей поручили гуманитарную миссию в Чаде. Самура жила в 80 километрах от границы с Суданом и помогала сотням тысяч беженцев.

Но колесить по всей Африке, доставлять продукты и вести переговоры с боевиками она устала. И очень кстати познакомилась с Джанни Инфантино – на Мадагаскаре, во время игры местной сборной против Сенегала. Тогда Инфантино еще не был президентом ФИФА, но когда стал им – статус генсекретаря он предложил именно Фатме.

Нажила врагов в Великобритании

В ноябре 2016-го перед матчем Англия – Шотландия, Фатма Самура заявила, что теперь цветок мака на форме футболистам носить нельзя. Несмотря на то, что это символ памяти о жертвах Первой мировой войны, а игра состоялась 11 ноября, в годовщину ее окончания.

– Не только Великобритания страдала от войны. Сирия служит примером. Мой континент тоже годами был раздираем войной. Единственный вопрос: почему мы делаем исключения лишь для одной страны, но не для остального мира? – такими были доводы Самуры.

Но на островах с ними никто не согласился. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала решение возмутительным, а председатель футбольной ассоциации Англии пообещал, что во время игры на английских футболистах будет цветок мака. Шотландцы заклятых врагов поддержали и тем самым объявили бойкот ФИФА и раскомандовавшейся сенегалке. Правда, потом пришлось заплатить: англичанам – 35 тысяч фунтов, а шотландцам – 15.

Болеет за «Баварию» и какой-то испанский клуб

Вся семья Самуры любила футбол, у каждого была своя любимая команда. Фатма объединилась с мамой и стала поддерживать «Баварию». Как она признавалась в интервью, больше всех в команде ей нравился нынешний президент клуба Карл-Хайнц Руммениге.

– Он был хорошим игроком, да и до сих пор неплохо выглядит. Отец и мои шестеро братьев терпеть его не могли из-за нас с мамой.

Еще один любимый игрок Фатмы Самуры не так известен, но это признак широкого футбольного кругозора генсека ФИФА. Это малийский нападающий Салиф Кейта, который поиграл за «Марсель», «Сент-Этьен» и даже был обладателем «Серебряной бутсы».

Сейчас Самура говорит, что симпатизирует испанскому клубу, но не признается, какому именно.

Муж – неудавшийся футболист

Муж Фатмы не такой успешный, как она. Изначально он должен был преуспеть в футболе, а не жена. В 20 лет начинающий футболист сломал ногу и попрощался профессиональной карьерой, зато у Самуры начало получаться в политике. У пары в начале семейной жизни был уговор: если  один делает международную карьеру, другой занимается хозяйством. Поэтому мужу досталось домашнее хозяйство, а жене – сначала террористы, а теперь футболисты.

Футболисты окружают ее всю жизнь

Фатма училась в одном классе с будущим вратарем сборной Сенегала Шейху Секом, в Камеруне ее соседом был бывший защитник «Ливерпуля» Ригобер Сонг, а несколько лет назад она познакомилась другим камерунцем – Роже Милла, и теперь они дружат.

Видимо, из-за того, что Самура так хорошо сходится с футболистами, ей и назначили в помощники экс-игрока «Милана» и сборной Хорватии Звонимира Бобана.

Борется за права женщин

Фатма Самура на своем посту с весны 2016-го – она первая женщина в ФИФА. Теперь Самура хочет, чтобы их стало больше. По словам генсека, она поможет женщинам получать доступ к руководящим постам, а президент Джанни Инфантино полностью поддерживает назначения женщин в любые организации.

Дочь Самуры занимается футболом в Цюрихе. По словам матери, девочки, которые играют в футбол, не попадают в руки мужчин и не беременеют раньше времени. Сама Фатма гордится тем, что в детстве она была единственной девочкой в школе, которая ездила на мотоцикле.

На предыдущей работе могла не выжить

Во времена работы в ООН Самура ездила с гуманитарной помощью в Либерию. Там их конвой остановили 12-летние дети-солдаты. Пришлось торговаться, чтобы пропустили. Правда, без выстрелов в воздух не обошлось.

Другой случай произошел в Судане: опять остановил конвой. Один неопытный работник гуманитарной организации достал телефон из кармана, а террористы решили, что там кое-что похуже, и застрелили парня. Самура видела настоящие ужасы, футбольными проблемами ее не удивишь.

Еще минута, чтобы зафиксировать все самое важное о главной властной женщине мирового футбола:

9 марта Фатма Самура приедет в Петербург на мероприятия, посвященные отметке в 100 дней до начала Кубка конфедераций-2017

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