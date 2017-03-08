Помнит ли Дацюк Еременко? Превью матчей 8 марта

Сегодня в двух столицах стартует второй раунд плей-офф. В Москве ЦСКА принимает «Локомотив», в Санкт-Петербурге СКА – «Динамо».

ЦСКА (1) – «Локомотив» (3)

Справятся ли часто нарушающие правила армейцы с лучшей бригадой большинства в плей-офф железнодорожнико в. Козун – Контиола – Тальбо затерзали минских «зубров». Контиола, к слову, забивал Брызгалову еще в Челябинске. А в этом сезоне дважды поразил ворота Сорокина. Но это были голы-фантомы, записанные на счет финна. В первом случае сам себе забил защитник Науменков, а во втором судьи ошибочно засчитали шайбу, не побывавшую в сетке. Шайбу эту вообще контролировал капитан гостей Денисов, а фолил его партнер Ожиганов.

Бригады большинства армии Квартальнова хромают. Главный менеджер ЦСКА по селекции Сергей Федоров дал этому явлению весьма оригинальное объяснение: «Ребята слишком стараются, что не всегда приводит к положительному результату».

Похоже, Квартальнову надоело ждать от записного лидера команды Ничушкина результативных действий. На открытой для прессы тренировке, состоявшейся в понедельник, форвард-гренадер занимался отдельно от команды в желтой майке… запасного.

А вдруг за два дня до матча ситуация изменилась? И Ничушкин получит шанс? Пока же в звене с Поповым и Петровым наигрывался Кугрышев, пропустивший серию с «Йокеритом».

У железнодорожнико в интересно будет понаблюдать за молодым звеном Полунин – Красковский – Коршков, а также за Ильенко, если, конечно, он оправился от травмы, полученной в конце серии с Минском.

Любопытство вызывает и дуэль вратарей Сорокин – Мурыгин. На ярославца успели наклеить ярлык «для внутреннего пользования». Он может его открепить.

Бывший железнодорожник Плэтт, в четвертом матче серии с «шутами» расчехливший клюшку, готов поделиться опытом, как побеждать «Локомотив», где он провел два сезона.

Начало – 17.00 мск. «Матч ТВ», КХЛ-ТВ HD.

Травмированные: Панин (?) – Картаев.

СКА (2) – «Динамо» Мск (4)

Если ЦСКА и «Локомотив» встречаются в розыгрыше Кубка Гагарина впервые, то питерские армейцы и бело-голубые успели друг другу изрядно надоесть. Это кубковое свидание станет для них пятым за шесть последних сезонов.

Две первые серии (в 2012 и 2013 годах) выиграли москвичи 4-0 и 4-2, оба раза в финале конференции. Тогда динамовцами руководил Олег Знарок. А в 2015-м и 2016-м сильнее был СКА, причем в обоих случаях во втором раунде.

Вот ведь как бывает. В 2013-м Знарок ни в какую не хотел лететь в Вашингтон на одном борту с питерцами на спаренные матчи «Динамо» - СКА (они из-за локаута в НХЛ так и не состоялись), а теперь чемпионский тренер на скамейке невских армейцев.

Главная проблема соперников СКА – найти управу на бригаду большинства Шипачёва. Сладу с ней нет. Год назад это на своей шкуре почувствовали динамовцы.

Но если вратарь Ерёменко выдаст гениальную игру, как в чемпионских плей-офф-2012, 2013, то все может быть.

На открытой тренировке капитана СКА Дацюка замучили вопросами о вратаре бело-голубых, с которым он играл в чемпионской команде Владимира Крикунова во время локаута в НХЛ, в сезоне-2004/05. Ерёменко тогда, правда, сидел в глухом запасе за спиной Виталия Еремеева, нынешнего тренера вратарей «Динамо».

Год назад москвичи владели преимущество своего поля, теперь серия стартует в Питере.

Начало – 17:00 мск. КХЛ-ТВ.

Травмированные: Войнов, Чудинов (?), Тихонов (?) – Робинсон, Фёдоров (?).



