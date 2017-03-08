Помнит ли Дацюк Еременко? Превью матчей 8 марта
Сегодня в двух столицах стартует второй раунд плей-офф. В Москве ЦСКА принимает «Локомотив», в Санкт-Петербурге СКА – «Динамо».
ЦСКА (1) – «Локомотив» (3)
Справятся ли часто нарушающие правила армейцы с лучшей бригадой большинства в плей-офф железнодорожнико
Бригады большинства армии Квартальнова хромают. Главный менеджер ЦСКА по селекции Сергей Федоров дал этому явлению весьма оригинальное объяснение: «Ребята слишком стараются, что не всегда приводит к положительному результату».
Похоже, Квартальнову надоело ждать от записного лидера команды Ничушкина результативных действий. На открытой для прессы тренировке, состоявшейся в понедельник, форвард-гренадер занимался отдельно от команды в желтой майке… запасного.
А вдруг за два дня до матча ситуация изменилась? И Ничушкин получит шанс? Пока же в звене с Поповым и Петровым наигрывался Кугрышев, пропустивший серию с «Йокеритом».
У железнодорожнико
Любопытство вызывает и дуэль вратарей Сорокин – Мурыгин. На ярославца успели наклеить ярлык «для внутреннего пользования». Он может его открепить.
Бывший железнодорожник Плэтт, в четвертом матче серии с «шутами» расчехливший клюшку, готов поделиться опытом, как побеждать «Локомотив», где он провел два сезона.
Начало – 17.00 мск. «Матч ТВ», КХЛ-ТВ HD.
Травмированные: Панин (?) – Картаев.
СКА (2) – «Динамо» Мск (4)
Если ЦСКА и «Локомотив» встречаются в розыгрыше Кубка Гагарина впервые, то питерские армейцы и бело-голубые успели друг другу изрядно надоесть. Это кубковое свидание станет для них пятым за шесть последних сезонов.
Две первые серии (в 2012 и 2013 годах) выиграли москвичи 4-0 и 4-2, оба раза в финале конференции. Тогда динамовцами руководил Олег Знарок. А в 2015-м и 2016-м сильнее был СКА, причем в обоих случаях во втором раунде.
Вот ведь как бывает. В 2013-м Знарок ни в какую не хотел лететь в Вашингтон на одном борту с питерцами на спаренные матчи «Динамо» - СКА (они из-за локаута в НХЛ так и не состоялись), а теперь чемпионский тренер на скамейке невских армейцев.
Главная проблема соперников СКА – найти управу на бригаду большинства Шипачёва. Сладу с ней нет. Год назад это на своей шкуре почувствовали динамовцы.
Но если вратарь Ерёменко выдаст гениальную игру, как в чемпионских плей-офф-2012, 2013, то все может быть.
На открытой тренировке капитана СКА Дацюка замучили вопросами о вратаре бело-голубых, с которым он играл в чемпионской команде Владимира Крикунова во время локаута в НХЛ, в сезоне-2004/05. Ерёменко тогда, правда, сидел в глухом запасе за спиной Виталия Еремеева, нынешнего тренера вратарей «Динамо».
Год назад москвичи владели преимущество своего поля, теперь серия стартует в Питере.
Начало – 17:00 мск. КХЛ-ТВ.
Травмированные: Войнов, Чудинов (?), Тихонов (?) – Робинсон, Фёдоров (?).