Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тюмень0 : 0Спартак-2
Футбол  Динамо- : -Спартак-Нальчик
Хоккей  ЦСКА- : -Локомотив
Футбол  Нефтехимик- : -Зенит-2
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Футбол  Барселона- : -ПСЖ
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Помнит ли Дацюк Еременко? Превью матчей 8 марта

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Помнит ли Дацюк Еременко? Превью матчей 8 марта
Источник: «Советский спорт»

Сегодня в двух столицах стартует второй раунд плей-офф. В Москве ЦСКА принимает «Локомотив», в Санкт-Петербурге СКА – «Динамо».

ЦСКА (1) – «Локомотив» (3)

Справятся ли часто нарушающие правила армейцы с лучшей бригадой большинства в плей-офф железнодорожников. Козун – Контиола – Тальбо затерзали минских «зубров». Контиола, к слову, забивал Брызгалову еще в Челябинске. А в этом сезоне дважды поразил ворота Сорокина. Но это были голы-фантомы, записанные на счет финна. В первом случае сам себе забил защитник Науменков, а во втором судьи ошибочно засчитали шайбу, не побывавшую в сетке. Шайбу эту вообще контролировал капитан гостей Денисов, а фолил его партнер Ожиганов.

Бригады большинства армии Квартальнова хромают. Главный менеджер ЦСКА по селекции Сергей Федоров дал этому явлению весьма оригинальное объяснение: «Ребята слишком стараются, что не всегда приводит к положительному результату».

Похоже, Квартальнову надоело ждать от записного лидера команды Ничушкина результативных действий. На открытой для прессы тренировке, состоявшейся в понедельник, форвард-гренадер занимался отдельно от команды в желтой майке… запасного.

А вдруг за два дня до матча ситуация изменилась? И Ничушкин получит шанс? Пока же в звене с Поповым и Петровым наигрывался Кугрышев, пропустивший серию с «Йокеритом».

У железнодорожников интересно будет понаблюдать за молодым звеном Полунин – Красковский – Коршков, а также за Ильенко, если, конечно, он оправился от травмы, полученной в конце серии с Минском.

Любопытство вызывает и дуэль вратарей Сорокин – Мурыгин. На ярославца успели наклеить ярлык «для внутреннего пользования». Он может его открепить.

Бывший железнодорожник Плэтт, в четвертом матче серии с «шутами» расчехливший клюшку, готов поделиться опытом, как побеждать «Локомотив», где он провел два сезона.

Начало – 17.00 мск. «Матч ТВ», КХЛ-ТВ HD.

Травмированные: Панин (?) – Картаев.

СКА (2) – «Динамо» Мск (4)

Если ЦСКА и «Локомотив» встречаются в розыгрыше Кубка Гагарина впервые, то питерские армейцы и бело-голубые успели друг другу изрядно надоесть. Это кубковое свидание станет для них пятым за шесть последних сезонов.

Две первые серии (в 2012 и 2013 годах) выиграли москвичи 4-0 и 4-2, оба раза в финале конференции. Тогда динамовцами руководил Олег Знарок. А в 2015-м и 2016-м сильнее был СКА, причем в обоих случаях во втором раунде.

Вот ведь как бывает. В 2013-м Знарок ни в какую не хотел лететь в Вашингтон на одном борту с питерцами на спаренные матчи «Динамо» - СКА (они из-за локаута в НХЛ так и не состоялись), а теперь чемпионский тренер на скамейке невских армейцев.

Главная проблема соперников СКА – найти управу на бригаду большинства Шипачёва. Сладу с ней нет. Год назад это на своей шкуре почувствовали динамовцы.

Но если вратарь Ерёменко выдаст гениальную игру, как в чемпионских плей-офф-2012, 2013, то все может быть.

На открытой тренировке капитана СКА Дацюка замучили вопросами о вратаре бело-голубых, с которым он играл в чемпионской команде Владимира Крикунова во время локаута в НХЛ, в сезоне-2004/05. Ерёменко тогда, правда, сидел в глухом запасе за спиной Виталия Еремеева, нынешнего тренера вратарей «Динамо».

Год назад москвичи владели преимущество своего поля, теперь серия стартует в Питере.

Начало – 17:00 мск. КХЛ-ТВ.

Травмированные: Войнов, Чудинов (?), Тихонов (?) – Робинсон, Фёдоров (?).


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Почему сейчас в Кубке Гагарина нет ничего лучше серии СКА – «Динамо»Почему сейчас в Кубке Гагарина нет ничего лучше серии СКА – «Динамо»Армейское дерби – это прекрасно, но самая многогранная в КХЛ – это все же именно дуэль СКА и «Динамо».«Знарок не будет реагировать на фанатов «Динамо». Сергей Гимаев – о парах Запада«Знарок не будет реагировать на фанатов «Динамо». Сергей Гимаев – о парах ЗападаЧетвертьфинальные пары Кубка Гагарина обсуждаем вместе с заслуженным тренером страны, популярным экспертом «Матч ТВ» Сергеем Гимаевым.«Салават Юлаев» впервые за 55-летнюю историю может возглавить иностранец«Салават Юлаев» ведет переговоры с тренерами и в скором времени официально объявит имя нового наставника, сообщает «Бизнес Online».СКА – «Динамо» (Москва). Начало текстовой трансляции в 17:00 (мск)В первом матче 1/2 финала Западной конференции Кубка Гагарина СКА сыграет с московским «Динамо».Борис Майоров: Поверить в победу «Барыса» над «Магниткой» просто невозможноБорис Майоров: Поверить в победу «Барыса» над «Магниткой» просто невозможноБорис Майоров оценивает силу «Магнитки» и «Барыса» по трем показателям и делает прогноз на их четвертьфинальную серию в Кубке Гагарина.Борис Майоров: В КХЛ сейчас всего два клуба креативят в атаке – СКА и «Магнитка»Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассуждает о силе атаки «Магнитке» в предстоящей серии с «Барысом».Вайсфельд согласовал новый контракт с «Салаватом Юлаевым»Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд согласовал условия нового контракта с уфимским клубом.Юрий Леонов: «Барыс» свою программу-максимум уже выполнилИзвестный специалист, чемпион мира Юрий Леонов поделился мнением о предстоящей серии 1/4 финала Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и «Барысом».Владимир Нагорный избран президентом «Салавата Юлаева»Сегодня состоялось заседание правления АНО «ХК «Салават Юлаев». На нем был избран новый президент клуба.Юрий Леонов: В серии между СКА и «Динамо» многое будет зависеть от игры ЕременкоИзвестный специалист, чемпион мира Юрий Леонов поделился мнением о предстоящей серии 1/4 финала Кубка Гагарина между СКА и московским «Динамо».Буцаев покинул пост главного тренера ХК «Сочи»Во вторник, 7 марта, главный тренер команды ХК «Сочи» Вячеслав Буцаев завершил работу в команде. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Геннадий Величкин: Дрожи в коленках нет!Геннадий Величкин: Дрожи в коленках нет!«Металлург» провел тренировку, на которой ее участники вспомнили серию с «Куньлунем», а также поделились ожиданиями от «Барыса».Александр Юдин: Честно скажу, шансов в серии со СКА у «Динамо» нетБывший защитник СКА Александр Юдин поделился ожиданиями о предстоящей серии ¼ финала Кубка Гагарина между питерской командой и московским «Динамо».Иржи Секач: Серия с «Салаватом Юлаевым» зарядила командуФорвард «Ак Барса» Иржи Секач поделился ожиданиями от предстоящей встрече ¼ финала Кубка Гагарина против «Авангарда».Зинэтула Билялетдинов: Не думаю, что перелеты во Владивосток повлияли на «Авангард»Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящей встрече ¼ финала Кубка Гагарина против «Авангарда».Виталий Мутко: «Краснодар» и «Спартак» судят в одной манере, ЦСКА и «Зенит» – в другой (видео)Президент РФС Виталий Мутко сделал заявление по поводу судейства матчей РФПЛ.ЦСКА победит «Локомотив» 4-2. Прогноз АндроноваЦСКА победит «Локомотив» 4-2. Прогноз АндроноваАлексей Андронов делится своим прогнозом на второй полуфинальный матч Западной конференции.Артем Лукоянов: Думаю, серия с «Авангардом» будет упорнойФорвард «Ак Барса» Артем Лукоянов поделился ожиданиями от предстоящей серии против омского «Авангарда».Федор Канарейкин: Мы знаем систему Билялетдинова – много лет работаем в одной лигеГлавный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин поделился ожиданиями перед началом серии с «Ак Барсом».Марк Гандлер: Если Капризову комфортнее в «Салавате Юлаеве», то зачем уходить?Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у известного хоккейного агента Марка Гандлера, обсудив злободневные темы.
Главные новости
Футбол
«Тюмень» – «Спартак-2» Онлайн
Футбол
«Енисей» и «Луч-Энергия» сыграли вничью
Футбол
Ди Мария восстановился после травмы и может сыграть с «Барселоной»
Бокс
Тайсон Фьюри будет проводить бои по лицензии Боксерского союза Ирландии
MMA
Янькова проведет бой в Bellator в апреле
Футбол
Александр Бубнов: Шансы на проход «Барсы» в 1/4 финала Лиги чемпионов только 10 %
Футбол
«Зенит» рассматривает Семака и Радимова в качестве замены Луческу
Бокс
Хэй не собирается завершать карьеру и хочет реванша с Белью
MMA
Альварес проведет бой с Порье на турнире UFC 211
MMA
Ротвелла подозревают в употреблении допинга, бой против Вердума на грани срыва
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Динамо
Динамокалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок Гагарина
Кубок Гагарина