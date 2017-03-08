Ургант сказал об унизительном положении Овечкина. На это Саша засмеялся! (видео)

Вот что по Первому каналу показали об Овечкине. Интересно, как сам Александр отреагировал на это, выложив видео в инстаграме.

История разворачивалась так.

Сначала об Овечкине сняли сюжет на американском телевидении, как он ходит по домам и разносит пиццу.

Сам Александр сказал: «Когда я был маленьким, то хотел стать разносчиком пиццы. Я любил пиццу. Она была всем смыслом моей жизни…»





Ролик просто обалденный – из-за того, что там говорят с русским акцентом, как в «Красной жаре».

«Я очень хотел разносить пиццу. Но был не очень хорош в этом деле, - признался Овечкин. – И вот спустя 9 лет я переехал в Америку, чтобы стать лучшим разносчиком пиццы в мире. Но для этого нужно было много работать, тренироваться».

В общем, разносчика пиццы из Овечкина не получилось. И ему пришлось идти в хоккей.

Но уже потом, когда Ови стал весьма заметным хоккеистом в НХЛ, его использовали как разносчика пиццы в дома простых людей. Ну такой рекламный ход.





Самое смешное, что одна женщина его не узнала.

«Какой еще номер восемь из «Вашингтона»? Да мне ваш спорт по барабану!»

Тогда Овечкин пригласил ее на хоккей, и тетя посетила матч «Кэпиталз».

А теперь – развязка. Александр Овечкин лежит в спальне своего роскошного особняка за много миллионов долларов. И смотрит Первый канал, по которому выступает Иван Ургант в своем телешоу.

@urgantcom смотрим, любим!спасибо за поддержку😜 Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) Мар 7 2017 в 8:52 PST

«Даже не знаю, с чего начать… Мы привыкли слышать об успехах наших спортсменов… - говорит Иван Ургант. – В основном тех, кто работает за границей. Хоккей, многомиллионные контракты, красивая жизнь. Оказалось, все не так. Правда гораздо грустнее. У нас есть кадры плачевного положения наших легионеров в Америке. Александр Овечкин разносит пиццу. Покажите, пожалуйста, видео».

- Обман! Это все обман! – восклицает Овечкин. – Ваня, как тебе не стыдно?!

«Унизительное положение, ужасное!...» - продолжает Иван Ургант.

Но это все шутка, как вы понимаете.

Сам Саша Овечкин в инстаграме написал: «@urgantcom смотрим, любим! Спасибо за поддержку».

Как говорится, спасибо вам! Ждем, что летом Александр Овечкин привезет Кубок Стэнли в редакцию «Советского спорта» и на Первый канал.