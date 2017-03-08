Их зовут Троица: Уткин о главном в сегодняшнем матче «Барселоны»

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин в своем блоге поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 плей-офф Лиги чемпионов «Барселона« – «ПСЖ«.



«Главное ожидание дня – отыграется ли «Барселона». На это глупо принимать ставки, это вопрос, совершится ли чудо.

А главный факт дня в том, что этот день, кажется (вот так в одном предложении, да – «факт» и «кажется», мы говорим о футболе), является последним настоящим днем тройки нападения Месси – Суарес – Неймар. В следующем сезоне ее не будет.

Неважно, почему, важно, чем она была. У меня есть крупица размышления на этот счет.

Я поклонник Неймара. Его эволюция восхитительна.

Он идол по праву рождения. Бразилия поздно спохватилась; возник разрыв поколений – нельзя поклоняться старичкам, Роберто Карлос, Рональдо, Дида уже шли в музей. Кака не справился со связью поколений. А тут еще страна разбогатела, футбол перестал быть единственной дорогой в люди для нормального бразильца.

А в Бразилии найти эту дорогу непросто, это страна соблазнов. Я вот оказался в этой стране примерно за полгода до Олимпиады, конечно, в Рио; и что поразило в первый день – прямо в пробках – мы везде видели парней, молодых, отлично сложенных, в общем, самцов – которые в одних трусах шли к пляжу. Мы там должны были что-то снимать, до Олимпиады оставалось полгода, а куча парней – я не знаю, каково было соотношение среди них между бандитами, бездельниками и будущими топ-менеджерами, это хрен поймешь по трусам – шли на пляж.

Сами подумайте, если человек в исподнем, да еще в компании, в полдень идет на пляж... Он, во-первых, молодец. А во-вторых... Он даже не собирается работать. Не планирует.

Вернемся в «Барселону».

Неймар идол этих парней, он на рекламе заработает сопоставимо с Криштиану – при этом он соглашается на роль второго. Переходя в «Барсу». Там – Месси.

Потом туда приходит еще и Суарес.

Посмотрите на эту «Барселону». Не вообще, сегодня! Вы увидите, что Месси по-прежнему играет в то, во что он хочет, а Суарес просто не может играть другое, не в состоянии играть что-то, кроме центрфорварда. Ну, просто не умеет.

И единственный человек, который подстраивается – это Неймар.

Он единственный, кто играет там, куда ставят. А ставят его – то левым полузащитником, то вообще латералем на бровку (как в матче с «Атлетико», где «Барса» играла в три центральных защитника).

Месси может быть только собой.

Суарес просто больше, как играть на острие, не умеет.

А Неймар пресмыкается в интересах команды. Он умеет себя подчинить этим интересам. Умеет это понять, в отличие от Месси, и может это сделать – в отличие от Суареса. Ну, кем еще Суарес может быть-то?

Неймар играет полузащитника. Играет латераля. Он не должен и вообще эти задачи, поставленные Неймару – придурь главного тренера. Свидетельство того, что он не понимает. Но из этих троих он один берется. Потому что Месси играет сам по себе, а Суарес больше ни во что играть не может.

А Неймар может подчинить себя команде. При том, что деньги он зарабатывает на рекламе. Как идол.

Забивала найдется.

Гения продать дороже, чем иметь.

А вот на такого парня надо делать ставку. Прошел проверку.

«Сити» – дураки, им Неймар нужен, а не Месси. Неймар – командообразующий, Месси – командолелеемый.

В Китай».

