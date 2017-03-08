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Жозе Моуринью: Не понимаю, как можно играть на поле ростовского стадиона

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Жозе Моуринью: Не понимаю, как можно играть на поле ростовского стадиона
Источник: «Советский спорт»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от первого матча 1/8 Лиги Европы с «Ростовом».

- У «МЮ» плотный график. Вы справитесь?
- Все нормально. Я не буду отвечать на этот вопрос подробно.

- Как себя чувствует Мхитарян?
- Я не знаю, будет ли он играть, и кто выйдет завтра на поле. Я вообще не понимаю, как можно проводить матч на таком плохом газоне. У нас была подобная ситуация в Китае, мы отменили тот матч.

- Вы боитесь, что с игроками что-то произойдет?
- Я не знаю. Мне только сказали в УЕФА, что играть можно.

- Когда вы прилетели, то подошли к ростовским болельщикам. Почему так сделали?
- Я представляю не только себя, но и бренд «Манчестер Юнайтед». Жаль, что я не смог быть с ними большое количество времени.

- Ваш клуб может хоть как-то повлиять на поле?
- Мы наблюдали за состоянием поля раньше. На играх с «Баварией» и «Атлетико» оно выглядело хорошо, но то, что мы увидели сегодня – это невероятно. Газон бежевый и мягкий.

- Опасаетесь ли вы Азмуна?
- Помимо Азмуна команда обладает 3-4 техничными игроками. Например, это Полоз и Бухаров. Весь «Ростов» тщательно обороняется и здорово бежит в атаку.

Матч

Ростов - Манчестер Юнайтед

Место и дата

09 марта 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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