Борис Майоров: «Ак Барс» сильнее «Авангарда» по всем статьям!

Борис Майоров оценивает силу соперников в четвертьфинально й паре «Авангард»» - «Ак Барс» и приходит к неутешительному для омичей выводу.

ВОСТОК

2. «Авангард» – 3. «Ак Барс»

Матчи в сезоне: 0:1 (г), 2:3 ОТ (д)

ВРАТАРИ

Мне голкипер «барсов» Гарипов нравится гораздо больше «ястреба» Фурха, - отмечает двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров. - Он надежнее! И это чувствуется в первую очередь в отношении главных тренеров к своим вратарям.

Зинэтула Билядетдинов Гарипову доверяет. Эмиль и уровень мастерства показывает высокий и удивительно хладнокровен. Никогда не дергается. Такое ощущение, что умеет отдыхать от хоккея в перерывах между матчами, не зацикливаться на своей игре и допущенных ошибках. И на каждый новый поединок выходить полностью готовым. Поэтому он весь чемпионат прошел очень ровно. И в битвах с уфимцами в первом раунде произвел хорошее впечатление.

А омскому голкиперу стоит пропустить в дебюте встречи пару шайб, его сразу меняют. Хотя бывает, что вины вратаря в этом и нет. А это бьет по психологии. По уверенности Фурха в себе, по доверию к нему всей команды.

ЗАЩИТА

По уровню мастерства оборона «Ак Барса» не лучше омской. Но при этом она вымуштрована до предела! Вот как тренер говорит действовать, так ты играть и должен. Шаг вправо или влево от плана на игру – расстрел! В следующий раз в состав уже не попадешь.

А вот у «Авангарда» с дисциплиной не так все здорово. Хотя игроки там собраны приличные – Медведев, Анелев, Густафссон, Никитин… Но даже с учетом того, что «ястребы» в двух последних поединках плей-офф ни одной шайбы не пропустили, я считаю, защита «Ак Барса» надежнее.

АТАКА

Должен сказать, что и атака у Казани выглядит более добротной. Азеведо, Ткачев, Секач, Варнаков, Малыхин, Свитов, Глухов… Все это серьезные мастера и их много.

А вот если перебирать форвардов «Авангарда» на ум сразу приходит только Соботка.Недавний лидер команды Пережогин уже едет с ярмарки. Не случайно, что Александр в первом раунде голами не отличился. Есть, конечно, Лемтюгов, Бурдасов, Пестушко… Но я бы не сказал, что это форварды, вокруг которых можно строить красивую и результативную игру. При том, что Бурдасов в Омске все же выглядит лучше, чем в Питере, где он забивал гораздо реже.

Выходит, за что не возьмись – перевес на стороне «Ак Барса».

Наш прогноз: 2 – 4.

Напомним, что «Авангард» завтра встретится с «Ак Барсом» в четвертьфинале Кубка Гагарина. Первые два матча пройдут в Омске 9 и 11 марта.



