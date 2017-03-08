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Турнир прогнозистов АПЛ. Результаты четырнадцатого тура

Андрей Тиссен
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках 27-го тура АПЛ читатели «Советского спорта» соревновались с корреспондентом отдела футбола Артемом Терентьевым в умении прогнозировать результаты матчей.

Сборную читателей представлял пользователь с ником Batya35, набравший максимальное количество очков по итогам 26-го тура.

«Манчестер Юнайтед» - «Борнмут» – 1:1
Прогноз «Советского спорта» - 2:0
Прогноз читателей – 2:0

«Уотфорд» - «Саутгемптон» – 3:4
Прогноз «Советского спорта» - 1:2
Прогноз читателей – 1:0

«Суонси» - «Бернли» – 3:2
Прогноз «Советского спорта» - 1:1
Прогноз читателей – 1:1

«Сток Сити» - «Мидлсбро» – 2:0
Прогноз «Советского спорта» - 1:0
Прогноз читателей – 2:1

«Лестер» - «Халл Сити» – 3:1
Прогноз «Советского спорта» - 0:1
Прогноз читателей – 3:1

«Вест Бромвич» - «Кристал Пэлас» – 0:2
Прогноз «Советского спорта» - 1:0
Прогноз читателей – 3:2

«Ливерпуль» - «Арсенал» – 3:1
Прогноз «Советского спорта» - 2:1
Прогноз читателей – 2:2

«Тоттенхэм» - «Эвертон» – 3:2
Прогноз «Советского спорта» - 2:1
Прогноз читателей – 3:2

«Сандерленд» - «Манчестер Сити» – 0:2
Прогноз «Советского спорта» - 1:2
Прогноз читателей – 1:3

«Вест Хэм» - «Челси» – 1:2
Прогноз «Советского спорта» - 1:2
Прогноз читателей – 1:2

Общий счет – 21:18 в пользу сборной читателей.

«Советский спорт» ведет в серии со счетом 9-5.

В 27-м туре сборную читателей будет представлять пользователь с ником 7000$.

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