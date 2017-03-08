Турнир прогнозистов АПЛ. Результаты четырнадцатого тура
В рамках 27-го тура АПЛ читатели «Советского спорта» соревновались с корреспондентом отдела футбола Артемом Терентьевым в умении прогнозировать результаты матчей.
Сборную читателей представлял пользователь с ником Batya35, набравший максимальное количество очков по итогам 26-го тура.
«Манчестер Юнайтед» - «Борнмут» – 1:1
Прогноз «Советского спорта» - 2:0
Прогноз читателей – 2:0
«Уотфорд» - «Саутгемптон» – 3:4
Прогноз «Советского спорта» - 1:2
Прогноз читателей – 1:0
«Суонси» - «Бернли» – 3:2
Прогноз «Советского спорта» - 1:1
Прогноз читателей – 1:1
«Сток Сити» - «Мидлсбро» – 2:0
Прогноз «Советского спорта» - 1:0
Прогноз читателей – 2:1
«Лестер» - «Халл Сити» – 3:1
Прогноз «Советского спорта» - 0:1
Прогноз читателей – 3:1
«Вест Бромвич» - «Кристал Пэлас» – 0:2
Прогноз «Советского спорта» - 1:0
Прогноз читателей – 3:2
«Ливерпуль» - «Арсенал» – 3:1
Прогноз «Советского спорта» - 2:1
Прогноз читателей – 2:2
«Тоттенхэм» - «Эвертон» – 3:2
Прогноз «Советского спорта» - 2:1
Прогноз читателей – 3:2
«Сандерленд» - «Манчестер Сити» – 0:2
Прогноз «Советского спорта» - 1:2
Прогноз читателей – 1:3
«Вест Хэм» - «Челси» – 1:2
Прогноз «Советского спорта» - 1:2
Прогноз читателей – 1:2
Общий счет – 21:18 в пользу сборной читателей.
«Советский спорт» ведет в серии со счетом 9-5.
В 27-м туре сборную читателей будет представлять пользователь с ником 7000$.