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Русский вратарь поставил на уши хоккейную Америку. Как ему это удается? (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Русский вратарь поставил на уши хоккейную Америку. Как ему это удается? (видео)

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский провел три матча на ноль подряд. Но мы знаем, что в плей-офф Боб может быть еще лучше!

СУХАЯ СЕРИЯ

Мы понимали, что Сергей Бобровский очень хорош. И думали, что его пик был на Кубке мира, когда Боб делал кучу сэйвов и вытащил сборную России в полуфинал.

Потом мы считали, что пик Бобровского – эта безумная 16-матчевая победная серия «Коламбуса». Вчерашний аутсайдер взлетел в фавориты лиги.


Но Сергей Бобровский не перестает нас удивлять. Теперь он сделал три «сухаря» подряд!

1:0 – «Миннесота».

3:0 – «Нью-Джерси» (в гостях).

2:0 – «Нью-Джерси».

0:1 – «Монреаль». Сюда можно приплюсовать и этот поединок, когда Боб пропустил только один гол за 67 секунд до конца овертайма. Ему забил Алекс Гальченюк.

Интересно, что между играми вклинился гостевой матч против «Оттавы» (2:3). Там ворота «Коламбуса» защищал резервный голкипер Юнас Корписало. Результат на табло.

Всего же Бобровский сделал 18-й «сухарь» за карьеру. А в этой своей серии отразил 91 бросок. Это повторение клубного рекорда «мундиров». Последний раз три матча подряд на ноль проводил Стив Мэйсон в конце декабря 2008 года. Тогда новичок «Блю Джекетс» сделал 10 «сухарей» в сезоне и получил «Колдер Трофи» как лучший дебютант НХЛ.

Что интересно, Бобровский как раз и заменил Мэйсона в «Коламбусе», когда его выменяли из «Филадельфии».

ПО ПРОЗВИЩУ «ПОЖАРНЫЙ»

Следующий матч «Коламбус» проведет дома против «Баффало», который не попадает в зону плей-офф. У Бобровского есть шанс продлить свою фантастическую серию, которая длится уже 180 минут.

Было ли такое в истории российского хоккея в НХЛ? Да, например, Илья Брызгалов – партнер Сергея Бобровского по бригаде вратарей в «Филадельфии» - провел три сухих матча подряд с 8 по 13 марта 2012 года: против «Флориды» (5:0), «Торонто» (1:0) и того же «Нью-Джерси» (3:0).

А какой рекорд в истории НХЛ? Был такой Алек Коннелл в воротах «Оттава Сенаторз» по прозвищу «Пожарный». Потому что он реально совмещал хоккей с работой в пожарной части Оттавы. Вот Алек сделал шесть «сухарей» подряд! Это было с 31 января по 18 февраля 1928 года, в сумме – 461 минута и 29 секунд на ноль. В Зал славы в Торонто его ввели в 1958-м, но до самой церемонии он не дожил и скончался в мае от тяжелой болезни.

«ПРИВЫКАЙТЕ К ПОБЕДАМ!»

Сергей Бобровский в этом сезоне очень хорош. Не просто так его назвали первой звездой НХЛ в декабре. В марте он вошел в тройку лучших звезд недели.

«Боб очень впечатляет, - признает тренер «Коламбуса» Джон Торторелла. – Надо сказать, что вся команда надежно действовала в обороне в этих матчах. Но когда мы ошибались сзади, то Сергей делал очень важные сэйвы. Нам необходимо иметь такого вратаря в плей-офф».

И мы в этом сезоне видим два вызова перед Сергеем Бобровским.

Во-первых, взять еще одну «Везина Трофи» - приз лучшему голкиперу НХЛ. Это позволит Бобу войти в число избранных. Ведь такой дубль делали за последние 30 лет только Патрик Руа, Эд Бельфор, Доминик Гашек, Мартен Бродер и Тим Томас. То есть лучшие из лучших.

Главный конкурент Бобровского – Деван Дубник из «Миннесоты», у которого тоже 35 побед в этом сезоне и получше процент отраженных бросков (93,3% против 93,1%). Вообще «дикари» тоже совершили удивительный взлет, их прорыв достоин уважения.

Во-вторых, и это главное: Бобровский хочет доказать, что Кубок мира и выдающийся регулярный чемпионат – это не просто так. Ведь «Коламбус» в первом раунде плей-офф видимо попадет на «Питтсбург», действующего обладателя Кубка Стэнли. Представьте, что «пингвины» разгромят «Блю Джекетс» в четырех матчах, накидав авоську шайб. Каким будет впечатление от сезона?

В этом году у Бобровского спросили: «Очень непривычно видеть «Коламбус» так высоко в таблице. Как вам это удается?»

«Непривычно? – засмеялся Сергей. – Привыкайте!»

Его команда должна выстрелить в плей-офф. Только это станет венцом сезона. Конечно, о Кубке Стэнли не говорим, хотя Джон Торторелла уже выигрывал его с «Тампой» и знает путь на высоту.

Но Бобровский готовит себя конкретно к апрелю. Он может быть еще лучше. И вы это увидите.

Матч

Коламбус - Нью-Джерси - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы:

Бьоркстранд (Хартнелл, Ганье), 49:39 (1:0). Эткинсон (Дубински, Джонс), 58:44 (2:0).

Место и дата

08 марта 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция

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