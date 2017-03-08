Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тюмень1 : 1Спартак-2
Футбол  Динамо0 : 0Спартак-Нальчик
Хоккей  ЦСКА2 : 1Локомотив
Футбол  Нефтехимик1 : 0Зенит-2
Хоккей  СКА0 : 1Динамо Москва
Футбол  Барселона- : -ПСЖ
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Футбольная столица России переедет на юг? Превью Цыбанева к матчам Лиги Европы

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Футбольная столица России переедет на юг? Превью Цыбанева к матчам Лиги Европы
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о предстоящих матчах Лиги Европы. 

В этот и следующий четверг «Ростов» и «Краснодар» будут сражаться за всероссийскую славу.

Чем дальше, тем сильнее нынешняя Лига Европы задевает за живое. И выкиньте из головы, что Россию представляют вчерашние премьер-лиговые провинциалы.

Жребий, выпавший «Ростову» и «Краснодару», не дал всем нам постепенно войти во вкус. Посмаковать их восхождение ко второй европейской вершине, казавшееся, по февральским впечатлениям, реальным. Жребий сразу выставил гамбургский счет. Устроил немедленную проверку по всей строгости: «МЮ» и испанцы.

Сюжет замешен необычайно густо. И для ростовчан, и для краснодарцев. А вдуматься, так для всех нас. И вот почему. Стать величинами в европейском масштабе пробуют две особенные команды. Только у «Ростова» и «Краснодара» наблюдается динамика прогресса. Только у них идет набор высоты! Возьметесь спорить? Рискнете назвать еще кого-то?

Вдумайтесь. «Ростов» Бердыева – это ведь, в сущности, та самая команда, которая меньше двух лет назад схлестнулась в «переходниках» с «Тосно» за прописку в премьер-лиге! Вот какой вертикальный подъем она совершила невероятно быстро – от «Тосно» до «Баварии» - «Атлетико» - «МЮ». И мы не услышали никакого нытья в ответ на беспощадность жребия (что приходилось слышать от иных наших титулоносных). Ростовчане, больше того, сами себе накликали «МЮ» (почитайте интервью Федора Кудряшова) С той же храбростью, с какой радовались тому, что на Дон пожалуют «Атлетико» с «Баварией». Вот и получите, до знатной кучи! А они пребывают в оптимизме: будем готовиться, будем сражаться! Нет таких крепостей, которые б не взяли большевики.

Насчет «Краснодара» с осени завис вопрос: а не промахнулся Сергей Галицкий с назначением Шалимова? И это был вопрос крайне принципиальный, даже судьбоносный. Ведь до сей поры с каждым новым командиром игры «Краснодар» приобретал и новые черты, развивался, взрослел. Так что же дальше – прогресс? Или застой? А то и, хуже того, мутация?

Только зимой у Шалимова появилось время вживить в команду свои ценности. И в премьерном показе против «Фенербахче», да и в матче со «Спартаком» мы увидели новый «Краснодар». В большей мере спортивный, чем артистичный. Умеющий взять соперника за горло, чего не замечалось за командой Кононова. Но неизменным осталось главное – чувство собственного достоинства. Да, не так пока отшлифованы детали, как у «Ростова». Но и соперник в одной восьмой финала кубанцам достался, пожалуй, чуть полегче.

Готов услышать любые возражения, яростные и гневные, но почти уверен: эти две команды на наших глазах превращаются в законодателей нашей клубной моды. По той хотя бы причине, что способны становиться все лучше и лучше. И ныне, как мне видится, их ментальный и тактический потенциал уже обещает на европейской арене больше, чем зенитовский или цеэсковский. Прессинг, объем движения, уверенность в себе - все при них, что доктор прописал.

А ставки меж тем повышаются. И на кону - всероссийская популярность! Известно, сколь чуток наш народ к громким международным успехам. Тем более в футболе, где таковые заносятся в Красную Книгу. Так вот, представьте, какие тектонические сдвиги произойдут в рейтинге клубной популярности, если «Ростову» или «Краснодару» удастся нашуметь в Европе! И кому будет тогда интересен «Зенит», чьи начальники до сей поры хвалились всероссийской любовью к своему избалованному, но малоуспешному дитятке?! «Спартаку» и тому, глядишь, придется еще постараться, чтобы удержаться наверху.

А коли пройти «МЮ» или «Сельту» - тогда уже появятся веские основания нацелиться на европейский трофей.

О, эти игры стоят свеч!

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Миха Мевля: Постараемся сделать все возможное, чтобы остановить ИбрагимовичаЗащитник «Ростова» Миха Мевля поделился ожиданиями матча Лиги Европы с «МЮ».Никита Симонян: Играть надо на любом поле, а Моуринью есть Моуринью…Вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал критику в адрес поля на стадионе «Олимп-2» со стороны главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.Игорь Гамула: Поле ростовского стадиона не идеально - это однозначно, но играть на нем можноСтарший тренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал критику в адрес поля на стадионе «Олимп-2» со стороны главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.Иван Данильянц: Завтра поле будет одинаковым для всехГлавный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился впечатлениями от поля.Иван Данильянц: К матчу с «МЮ» готовятся все без исключенияГлавный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о состоянии своих футболистов перед игрой с «МЮ».Моуринью и Ибрагимович раздали автографы после тренировки «МЮ»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Муоринью и нападающий англичан Златан Ибрагимович раздали автографы сразу после тренировки своей команды в Ростове-на-Дону.Китайские клубы интересуются КабореПолузащитник «Краснодара» Шарль Каборе интересен двум китайским клубам, сообщает Федеральное агентство новостей.«Манчестер Юнайтед» проводит тренировку на «Олимпе-2» (видео)Футболисты английского клуба приехали на ростовский стадион и начали предыгровое занятие.Дэйли Блинд: Нужно забить «Ростову» уже в первой игреЗащитник «МЮ» Дэйли Блинд поделился ожиданиями от матча с «Ростовом».Дэйли Блинд: «Ростов» в прекрасной формеЗащитник «МЮ» Дэйли Блинд поделился ожиданиями от матча с «Ростовом».Маркус Рэшфорд: Мы - это «Манчестер Юнайтед», и у нас всегда будут шансы выиграть турнирВ преддверии матчей с «Ростовом» в 1/8 финала Лиги Европы форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд выразил уверенность, что его команда может выиграть турнир.Нападающий «Сельты» Гуидетти: «Краснодар» выбил из ЛЕ «Фенербахче», это говорит о многомНападающий «Сельты» Джон Гуидетти поделился ожиданиями в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы с «Краснодаром».Жозе Моуринью: Полоз и Бухаров – техничные игрокиГлавный тренер «МЮ» Жозе Моуринью отметил игроков «Ростова», с которым завтра его команда сыграет в рамках Лиги Европы.Жозе Моуринью: Не понимаю, как можно играть на поле ростовского стадионаЖозе Моуринью: Не понимаю, как можно играть на поле ростовского стадионаГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от первого матча 1/8 Лиги Европы с «Ростовом».Илья Жигулев: «Сельта» серьезно настроится на матч с намиПолузащитник «Краснодара» Илья Жигулев в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой» поделился своими ожиданиями.Болельщики «Ростова» будут выдавать англичанам пледы на стадионеБолельщики «Ростова» на домашнем матче 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» хотят показать гостеприимное отношение к болельщикам английского клуба и провести акцию Gentlefan.8 марта, потери «Спартака» и ажиотаж в Ростове. Пока вы спали (видео)8 марта, потери «Спартака» и ажиотаж в Ростове. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.«Краснодар» просит болельщиков покупать билеты на матч с «Сельтой» только в кассах«Краснодар» на официальном сайте обратился к болельщикам команды. Клуб просит покупать билеты на матч 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты» только в кассах.Кристиан Рамирес: Русские сборы – это что-то!Кристиан Рамирес: Русские сборы – это что-то!В преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы эквадорский защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес дал интервью «Советскому спорту».«Манчестер Юнайтед» нацелился на Левандовски«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Баварии» Роберту Левандовски, сообщает The Independent.
Главные новости
Футбол
Андрей Тихонов: Мы бились головой о стену, но не смогли ее пробить
Футбол
Анатолий Бышовец: РФС справился с задачей подготовки к Кубку конфедераций
Футбол
Никита Симонян: Играть надо на любом поле, а Моуринью есть Моуринью…
Футбол
Игорь Гамула: Поле ростовского стадиона не идеально - это однозначно, но играть на нем можно
Футбол
Виталий Мутко: Матч России и Чили пройдет на «ВЭБ-Арене» или в Черкизове
Футбол
«Нефтехимик» обыграл «Зенит-2», одержав первую победу с августа
Футбол
Аллегри требует новый контракт у руководства «Ювентуса» на улучшенных условиях
Футбол
«Кайрат» обыграл «Актобе» в первом матче сезона, Аршавин отыграл тайм
Футбол
Китайские клубы интересуются Каборе
Футбол
Конте близок к продлению контракта с «Челси»
все новости
Сельта
Сельтакалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости