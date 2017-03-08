Футбольная столица России переедет на юг? Превью Цыбанева к матчам Лиги Европы

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о предстоящих матчах Лиги Европы.

В этот и следующий четверг «Ростов» и «Краснодар» будут сражаться за всероссийскую славу.

Чем дальше, тем сильнее нынешняя Лига Европы задевает за живое. И выкиньте из головы, что Россию представляют вчерашние премьер-лиговые провинциалы.

Жребий, выпавший «Ростову» и «Краснодару», не дал всем нам постепенно войти во вкус. Посмаковать их восхождение ко второй европейской вершине, казавшееся, по февральским впечатлениям, реальным. Жребий сразу выставил гамбургский счет. Устроил немедленную проверку по всей строгости: «МЮ» и испанцы.

Сюжет замешен необычайно густо. И для ростовчан, и для краснодарцев. А вдуматься, так для всех нас. И вот почему. Стать величинами в европейском масштабе пробуют две особенные команды. Только у «Ростова» и «Краснодара» наблюдается динамика прогресса. Только у них идет набор высоты! Возьметесь спорить? Рискнете назвать еще кого-то?

Вдумайтесь. «Ростов» Бердыева – это ведь, в сущности, та самая команда, которая меньше двух лет назад схлестнулась в «переходниках» с «Тосно» за прописку в премьер-лиге! Вот какой вертикальный подъем она совершила невероятно быстро – от «Тосно» до «Баварии» - «Атлетико» - «МЮ». И мы не услышали никакого нытья в ответ на беспощадность жребия (что приходилось слышать от иных наших титулоносных). Ростовчане, больше того, сами себе накликали «МЮ» (почитайте интервью Федора Кудряшова) С той же храбростью, с какой радовались тому, что на Дон пожалуют «Атлетико» с «Баварией». Вот и получите, до знатной кучи! А они пребывают в оптимизме: будем готовиться, будем сражаться! Нет таких крепостей, которые б не взяли большевики.

Насчет «Краснодара» с осени завис вопрос: а не промахнулся Сергей Галицкий с назначением Шалимова? И это был вопрос крайне принципиальный, даже судьбоносный. Ведь до сей поры с каждым новым командиром игры «Краснодар» приобретал и новые черты, развивался, взрослел. Так что же дальше – прогресс? Или застой? А то и, хуже того, мутация?

Только зимой у Шалимова появилось время вживить в команду свои ценности. И в премьерном показе против «Фенербахче», да и в матче со «Спартаком» мы увидели новый «Краснодар». В большей мере спортивный, чем артистичный. Умеющий взять соперника за горло, чего не замечалось за командой Кононова. Но неизменным осталось главное – чувство собственного достоинства. Да, не так пока отшлифованы детали, как у «Ростова». Но и соперник в одной восьмой финала кубанцам достался, пожалуй, чуть полегче.

Готов услышать любые возражения, яростные и гневные, но почти уверен: эти две команды на наших глазах превращаются в законодателей нашей клубной моды. По той хотя бы причине, что способны становиться все лучше и лучше. И ныне, как мне видится, их ментальный и тактический потенциал уже обещает на европейской арене больше, чем зенитовский или цеэсковский. Прессинг, объем движения, уверенность в себе - все при них, что доктор прописал.

А ставки меж тем повышаются. И на кону - всероссийская популярность! Известно, сколь чуток наш народ к громким международным успехам. Тем более в футболе, где таковые заносятся в Красную Книгу. Так вот, представьте, какие тектонические сдвиги произойдут в рейтинге клубной популярности, если «Ростову» или «Краснодару» удастся нашуметь в Европе! И кому будет тогда интересен «Зенит», чьи начальники до сей поры хвалились всероссийской любовью к своему избалованному, но малоуспешному дитятке?! «Спартаку» и тому, глядишь, придется еще постараться, чтобы удержаться наверху.

А коли пройти «МЮ» или «Сельту» - тогда уже появятся веские основания нацелиться на европейский трофей.

О, эти игры стоят свеч!