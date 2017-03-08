Иван Данильянц: Не помню, чтобы матчи отменяли из-за состояния поля

Пресс-конференци я главного тренера «Ростова» Иван Данильянц перед матчем с «МЮ».

- В каком состоянии находятся Джанаев и Полоз? – первый вопрос Данильянцу.

- К матчу готовятся все. Что касается состава – решение примем завтра. Сейчас ничего не могу сказать по этому поводу.

- Что можете сказать о Мхитаряне?

- Приятно, что мой соотечественник играет в такой команде. Но не надо кого-то выделять. В «МЮ» все игроки опасные. Кстати, завтра на трибунах будет много армян, которые, с одной стороны, будут поддерживать Мхитаряна, а с другой – желать, чтобы «Ростов» выиграл. Один из таких фанатов подошел ко мне в аэропорту и сказал, что будет кричать Мхитаряну на армянском «не забивай!»

- Вы выиграли у «Баварии», хорошо сыграли с «Атлетико». Как оцениваете свои шансы против «МЮ»?

- У нас все матчи в еврокубках – самые важные. Завтра все будет так же. Мастерство всех наших соперников было выше, и нам необходимо было набираться опыта на таком уровне.

- Завтра важнее забить или не пропустить?

- Хорошо бы без «или-или». Надо помнить, что эта дуэль состоит из двух игр. Конечно, будем стремиться забить и не пропустить.

- Моуриньо раскритиковал поле. Что вы думаете об этом?

- Оно действительно не того качества, на котором привыкли играть наши гости. В Англии совсем другое дело, но завтра поле будет одинаковым для всех. Это нужно иметь в виду.

- Моуринью не прочь отменить матч из-за состояния поля. Что вы думаете об этом?

- Не помню, чтобы были такие прецеденты. Мы уже сыграли матч со «Спартой» на газоне, который был еще хуже. Вообще эти вопросы не в нашей компетенции, это скорее к УЕФА. Мы тоже хотели бы играть на идеальном поле, но, к сожалению, это невозможно в данном случае.

- Португалец переживает, что его игроки могут получить травмы. Вы тоже волнуетесь по этому поводу?

- Футбол – контактный вид спорта. Качество поля повышает риск получить повреждения. Но травму можно получить при любых обстоятельствах.