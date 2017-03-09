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В чем шанс «Ростова»?

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
В чем шанс «Ростова»?
Источник: «Советский спорт»

В преддверии матча «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» «ССФ» называет три уязвимых места в игре команды Жозе Моуринью.

ОТСУТСТВИЕ БАЙИ

Защитник Эрик Байи, перешедший в «МЮ» прошлым летом из «Вильярреала» за 38 миллионов евро, успел стать ключевым игроком в новой команде.

Моуриньо не только доверяет Байи, но и не стесняется хвалить: «Он очень быстр. Это делает его одним из лучших защитников мира при игре один в один с нападающим».

Основная позиция Байи – правый центральный защитник. Он здесь важен, так как правый крайний защитник, кто бы им ни был (Валенсия или Янг), много атакует. Байи смещается в эту зону, чтобы подстраховать партнера. Африканец готов пахать за того парня на протяжении всей встречи, ведь ему всего 22 года.

С «Ростовом» Байи не сыграет. В предыдущем матче Лиги Европы, с «Сент-Этьеном» («МЮ» победил – 1:0), он заработал удаление, получив две желтые карточки на… правом фланге. Оба раза футболист срывал контратаки французов.

ОШИБКИ НАПАДАЮЩИХ

При позиционной обороне «МЮ» использует схему 4–5–1. Через центр такое построение взломать сложно – здесь у «Красных дьяволов» действуют Поль Погба, Андер Эррера и Майкл Каррик. Каждый из них умеет обороняться. Другое дело–фланги: за включающихся в атаку защитников соперника отвечают крайние нападающие манкунианцев. При обороне им может не хватить как навыков, так и концентрации.

Перед глазами ноябрьский матч «МЮ» с «Арсеналом» (1:1). «Пушкари» отыгрались на последних минутах. Ошибку допустил 19-летний Рэшфорд, заснувший на фланге. В то время как Окслейд-Чемберлен бежал по бровке, Рэшфорд стоял и смотрел. Разве что честь сопернику не отдавал!

Один из вариантов «Ростова» воспользоваться этим - быстрая игра. Более сложный способ - запутывать соперника своим движением. Так в финале Кубка английской лиги делал «Саутгемптон» («МЮ» выиграл – 3:2). Но в таком случае Калачеву и Кудряшову придется часто смещаться в центр. Как бы то ни было, «Саутгемптон» показал жизнеспособность данной модели.

БОЯЗНЬ ПРЕССИНГА

«МЮ» неуверенно чувствует себя после отбора мяча, если его накрывают прессингом. В Лиге Европы это показал «Сент-Этьен», в чемпионате Англии – «Ливерпуль». Главная проблема команды Моуриньо – отсутствие защитника с хорошим длинным пасом.

Для розыгрыша мяча у своих ворот к защитникам «МЮ» опускаются хавбеки. В их числе Поль Погба. Но это часто вредит команде, а не спасает ее. В матче с «Сент-Этьеном» Погба совершил сразу четыре потери мяча на своей половине поля! Являясь футболистом техничным, он не всегда понимает, где можно обыгрывать соперника, а где нет.

Матч

Ростов - Манчестер Юнайтед

Место и дата

09 марта 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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