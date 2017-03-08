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Федор Кудряшов: Мечтаю выйти на «Олд Траффорд»

Николай Роганов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Федор Кудряшов: Мечтаю выйти на «Олд Траффорд»
Источник: «Советский спорт»

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов в интервью «ССФ» рассказал, как много лет хотел сыграть против «Манчестер Юнайтед», чем его удивил Антуан Гризманн и почему Станислав Черчесов жестко шутит. 

«ФИНАЛ «МЮ» – «БАВАРИЯ» СМОТРЕЛ НЕСКОЛЬКО РАЗ»

Федор Кудряшов

ЗАЩИТНИК

РОДИЛСЯ 5 апреля 1987 года в Мамакане,
Иркутская область.

Карьера: воспитанник футбольной школы «Сибиряк» (Братск). Выступал за «Сибиряк» (2003 – 2004), московский «Спартак» (2005 – 2010), «Химки» (2008, аренда), «Томь» (2010, аренда), «Краснодар» (2011, аренда), «Терек» (2012 – 2015), «Ростов» (с января 2016 года). В премьер-лиге провел 165 матчей, забил один мяч.

Достижения: серебряный призер чемпионата России (2007, 2009, 2011 /12, 2015/16).

За сборную России провел 4 матча. Дебютировал 31 августа 2016 года в товарищеской игре
Турция – Россия (0:0).

Признайтесь, Федор, в детстве вы болели за «МЮ»?
– В детстве – нет. Переживал за него потом, когда командой руководил Алекс Фергюсон. Нравилась ее игра – волевая, страстная! Ярым фанатом не был, но «Манчестер» мне импонировал. А началось с финала Лиги чемпионов, в котором «МЮ» победил «Баварию» 2:1. Мне было 12 лет, жили в Братске. Папа очень увлекается футболом – собирает газеты, делает вырезки, а тогда, в 1999 году, записывал матчи на видеокассеты. Ту игру я смотрел несколько раз.

Кроме Фергюсона, переживал за Арсена Венгера. Оба тренера долго работали в Англии и каждый год их команды боролись за самые высокие места. Редкость!

Чемпионат Англии – любимый?
– Да, высокая интенсивность, много борьбы, судьи позволяют футболистам вести единоборства – игра смотрится интереснее, целостнее.

Книжку Фергюсона читали?
– Нет, и Ибрагимовича – тоже. Не по душе книги игроков и тренеров. Олег Иванов начинал читать книжку Ибрагимовича, но не закончил – сказал, в ней слишком много слова «я», ему не понравилось. Игорь Лебеденко взахлеб прочитал Фергюсона, очень рекомендовал. Пару моментов мне пересказывал, сейчас уже не помню, какие.

В «Ростове» есть болельщики «МЮ»?
– Люди, с которыми здесь общаюсь, говорят, что много.

Я имел в виду команду «Ростов», а не город.
– В команде – не знаю. Когда играют в FIFA, «Манчестер» редко берут. Я сам не увлекаюсь, смотрю со стороны. Всю жизнь предпочитал PES, футбол мне там нравился больше.

«ВЫ СПРАШИВАЕТЕ О «МАНЧЕСТЕРЕ», А МЫ ДУМАЕМ О «ТОМИ»

Тимофей Калачев рассказал, что у игроков «Ростова» есть чат в WhatsApp. Кто после жеребьевки первым написал: «Ну все, приплыли!»
– Такого не было. Я, кстати, первым написал про «МЮ», потому что вместе с супругой смотрел жеребьевку в прямом эфире.

Перед этим делали прогнозы?
– Я еще в декабре, когда мы заняли в группе третье место, сказал: «Хотелось бы «Манчестер». После ничьей 1:1 в ответной встрече со «Спартой», сидели в раздевалке. Рядом со мной – Виталий Витальевич Кафанов (один из тренеров команды. – Прим. ред.). Мы с ним пришли к такому выводу – хорошо, если сейчас нам достанется «МЮ».

А когда с женой смотрели жеребьевку и достали шар с «Ростовом», я говорю ей: «Смотри, сейчас будет «Манчестер». И тут бац – «МЮ». Супруга: «А-а-а!» Я рад. Редко удается сыграть с таким соперником. Выйти на поле против одного из лучших футболистов мира – это круто!

А вот Жозе Моуриньо жребий не понравился. Говорит, лететь далеко!
– Что поделаешь! Да, лететь шесть часов, но нам в России к таким расстояниям не привыкать. Это у них там – сел на автобус, доехал.

Многие недолюбливают Моуриньо. А вы как к нему относитесь?
– Мне португалец импонирует, у него свой стиль. «Манчестер» сейчас здорово играет, особенно после того как набрал форму Генрих Мхитарян. А что касается характера тренера – это его имидж, у каждого свои приоритеты.

Полная противоположность Курбану Бердыеву!
– Я не знаком с Моуриньо, не могу сравнивать.

У нас в редакции многие, как и Моуриньо, расстроились: видели «Ростов» в полуфинале Лиги Европы, а тут такой барьер!
– На бумаге «Манчестер» – топ-клуб, один их игрок стоит больше, чем вся наша команда. Но мы будем готовиться. Правда, сначала матч чемпионата России.

Кстати, за всем этим ажиотажем мы подзабыли, что «Ростов» играет и в РФПЛ. С кем встречаетесь в 18-м туре? (Интервью состоялось в середине прошлой недели. – Прим. ред.)
– С Томском. Вот вы спрашиваете о «Манчестере», а мы о нем и не говорим. Только после жеребьевки обменялись мнениями – и все. Сейчас главное – «Томь».

Зимой часто писали о том, что в чемпионате России у «Ростова» высоких задач нет, самое важное – Лига Европы.
– Не согласен. Хотим подняться как можно выше, чтобы в следующем сезоне опять выступать в еврокубках. Поэтому задачи максимальные – выигрывать каждый матч.

Как думаете, почему вас стали гораздо реже сравнивать с «Лестером»?
– Наверное, потому что и они, и мы идем не так высоко, как в прошлом году.

Источник: «Советский спорт»

«ОСОБЕННО УДИВИЛ ГРИЗМАНН»

Летом вы признались: «Первое время тяжело и непривычно играть в пять защитников». В чем тут специфика?
– Бердыев говорит не «защитники», а «бортовые». Мы должны быть и впереди, и сзади. Главное отличие от схемы с четырьмя игроками обороны – не всегда нужно возвращаться на свою позицию. Иногда это необходимо, а порой надо остаться в центре поля или даже впереди – сзади за тебя отработают другие. Зависит от ситуации, от расположения партнеров на поле.

Пользуетесь тем, что играете у классного наставника, конспектируете его тренировки?
– Нет, не планирую становиться тренером. Хотя какие-то моменты в голове остаются. Сравниваю, что делали другие специалисты, и понимаю, почему у Курбана Бекиевича перед ними преимущество.

Вы не спрашивали в клубе, как так получилось, что во время домашней встречи со «Спартой» на трибунах было много свободных мест?
– Спрашивал. Не клуб занимался реализацией билетов. Не очень приятно было видеть полупустой стадион. За сутки до матча знали: больше половины билетов не продано. Конечно, и нам обидно – привыкли к другой поддержке! И за болельщиков больно – в курсе, что многие хотели попасть на игру. Надеюсь, на поединок с «Манчестер Юнайтед» соберется полный стадион.

Вас просят достать билеты?
– Просят. Старые знакомые, с которыми давно не общался, причем даже из других городов – все хотят приехать.

Что прежде всего запомнилось в этой Лиге чемпионов?
– Очень понравились оба наших матча с «Атлетико». У мадридцев отличная организация игры. В клубе столько звезд, и все четко выполняют установку тренера! В Ростове, про который многие из них до жеребьевки и не знали, команда вышла основным составом, и все 11 человек бились! Особенно удивил Гризманн – до последней минуты отрабатывал в обороне. Последние 10 минут, они ведут 1:0, любая контратака – все тут же «садятся» за линию мяча. Я был поражен! В этом и есть работа Диего Симеоне.

С кем-то из соперников по Лиге чемпионов на поле общались?
– С Дугласом Костой, когда в Ростове против «Баварии» играли. Он же выступал в «Шахтере», прекрасно знает русский. Весь второй тайм с ним переговаривались. Сначала погоду обсудили, было очень холодно. Потом, когда Боатенг травму получил, Дуглас Коста объяснил: «С ним всегда так – если неудачно играет, в конце еще и травму получает». В общем, нормальный парень!

Весь сезон не могу понять – как можно в 35 лет так играть! Догадываетесь, про кого спрашиваю?
– Про Калачева. Но вы забываете, что у нас есть 37-летний Цезарь, он старше Калача. Я бы тоже хотел так долго играть, если здоровье позволит. Тимофей – профессионал до мозга костей, внимательно относится к своему здоровью. Наверное, это физиология – гены хорошие.

«ЧЕРЧЕСОВ – СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

Всю осень вас вызывали в сборную. Станиславу Черчесову приглянулась ваша игра?
– Думаю, не во всех матчах. У меня есть претензии к себе, особенно по самой первой встрече – с Турцией. Могу лучше.

Нравится в сборной?
– Конечно! Понятно, отзывы о нашей игре сейчас не самые хорошие, но я верю – Станислав Саламович вытащит команду из ямы, в которой она оказалась после чемпионата Европы. Тогда и отношение болельщиков к нам изменится.

Черчесов, получается, еще в «Спартаке» вас заприметил. Потом в «Тереке» работали, теперь в сборную приглашает. Доверяет!
– Когда собираемся, он говорит – каждому из вас я верю. Очень рад, что меня вызывали. А больше всех – папа. Когда меня первый раз пригласили, он позвонил, поздравил, пожелал удачи, сказал, что гордится мной. Папа всегда мечтал, чтобы я стал футболистом. Всю жизнь он болел за «Спартак», а теперь – за ту команду, где играю я. Папа об этом не сказал, но понятно: его мечта и всех родственников – чтобы я попал на чемпионат мира.

Осенью у меня складывалось впечатление, что сборную все, кроме Черчесова, бросили . Человек по десять не приезжали, причем не понять было – то ли в самом деле травмы, то ли «косят» от контрольных матчей!
– Черчесов – сильный человек. Если кто-то один не может играть, он вызывает другого. Всегда есть альтернатива, он заранее об этом думает.

Однажды вы спросили Черчесова: «Что это упражнение нам дает?» Он долго объяснял, добавив в конце: «Теперь понимаю, зачем в номере главного тренера стоит джакузи. Чтобы топить таких, как ты, Кудряшов!»
– Это он в шутку, конечно. Хотя сказано было серьезно. Вообще надо уметь понимать, как и где он шутит.

Вам везет на тренеров: Бердыев, Черчесов, Карпин. Кстати, нравятся эфиры с участием Карпина?
– Не смотрю. Ни одной передачи не видел с нашими экспертами, не интересно. У нас есть тренер, который все досконально разберет и покажет, вот наш эксперт! А то, что по телевизору, – для болельщиков. Я и футбол-то нечасто смотрю, не считая английский чемпионат.

В октябрьском поединке со «Спартаком» вас удалили. Нет ощущения, что стали жертвой многоходовой комбинации – красно-белых душили в Петербурге, а в следующем туре судьи вернули должок?
– Возможно, и так, не знаю. Тот матч и мое удаление много обсуждали, потому что перед этим «Спартак» проиграл «Зениту», и в Питере, наверное, имела место ошибка арбитра. Думаю, в моем случае удаления не было – я не видел Зобнина. Но зачем это лишний раз обсуждать? Дело прошлое.

«БЫЛО БЫ КРУТО ОЩУТИТЬ АТМОСФЕРУ «ОЛД ТРАФФОРД»

Папа так и живет в Братске?
– Да, он преподает в университете историю и политологию. В рабочем поселке Мамакан в Иркутской области, где я родился, мама была директором школы, а папа работал в ней историком.

Мамакан хорошо помните?
– Нет, только наш двор, Мамаканскую ГЭС и водохранилище – купались там каждое лето. Мама иногда туда ездит, а это 220 километров от ближайшего города практически по бездорожью.

Чего вам хочется, какие мечты?
– В ближайшей перспективе – победить «Томь». Сейчас все наши мысли об этом матче. Потом будем готовиться к «Манчестеру». Хочется успешно сыграть с англичанами. Моя мечта – выйти на «Олд Траффорд». Было бы круто ощутить атмосферу легендарного стадиона.

Если говорить о глобальных мечтах – хочу сыграть сначала на Кубке конфедераций, потом на домашнем чемпионате мира. Ради этого готов биться. Считаю, особого таланта у меня нет, пробился как раз за счет старания, борьбы. Когда приехал на просмотр в «Спартак», Мирослав Ромащенко данные качества во мне отметил. Помню, первый раз прошелся от стадиона имени Нетто до метро «Преображенская площадь» и подумал, что это вся Москва: «Ничего себе, какая большая!» А когда увидел карту метро, вообще за голову схватился.

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