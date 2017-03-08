Начало – огонь! СКА проиграл парню, который хотел быть похожим на Знарка
Не помог армейцам ни Пикассо, ни Евклид, ни спецназовская подготовка.
1:1 еще до матча
Составители спортивных
календарей не знают праздников: в 2017-м на 8-е марта выпало возобновление Футбольной
Национальной Лиги, матчи Лиги чемпионов и старт второго раунда плей-офф Кубка
Гагарина.
Каждый поздравляет женщин
как может: кто-то голами и победами, а кто-то словами. Армейцы
Всех наших болельщиц поздравляем с 8 марта!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 8 марта 2017 г.
Теплой весны, хорошего настроения, улыбок и счастья.
Мы играем для вас!https://t.co/eVGtcX9tsa pic.twitter.com/PNYmmlET9T
А «Динамо» для своих болельщиц подготовило душевный ролик.
Поэтому можно сказать,
что москвичи в поздравлениях своих соперников обошли – 1:0 в пользу
бело-голубых еще до начала матча.
СКА отыгрывается, как всегда прекрасным предматчевым шоу: на этот раз после традиционной уже песни «Солдат» в исполнении «Любэ» на льду появляется девочка на шаре. Пабло Пикассо и его картина здесь не причем – это гимнастка, которая в центре площадки исполняет сложные пируэты.
Красиво, спору нет – до матча счет 1:1, так что обнуляем. Как любят говорить тренеры, каждый матч начинается со счета 0:0.
Главные герои суперсерии СКА – «Динамо» за минуту:
Армейский спецназ
После победы над
подольским «Витязем» Илья Ковальчук в шутливой форме сделал выговор
вице-президенту СКА Роману Ротенбергу из-за того, что на форме армейцев не было
нашивок к плей-офф.
На серию против «Динамо»
игроки вновь выходят без них: нашивок нет, как и самого результативного защитника
СКА в этом плей-офф Патрика Херсли. Зато в составе Максим Чудинов, не
появлявшийся на льду с 15 января, и Александр Дергачев, который за четыре
матча вывел «СКА-Неву» во второй раунд плей-офф ВХЛ и заявлен на матч против «Динамо»
тринадцатым нападающим.
Накануне матча в интернет
попала фотография: армейцы приехали на базу спецназа и прошли подготовку
бойцов специального назначения. Игроки побывали на некоторых закрытых объектах,
полигоне и стрельбище. Непонятно, дали ли армейцам пострелять, но по ходу
первого периода складывается ощущение, что все свои точные выстрелы они
оставили там, хоть команда Знарка и действует молниеносно, как и свойственно спецназу.
Сначала у Егора Яковлева, а потом и у Николая Прохоркина не получается
реализовать выходы один на один.
Зато свой первый же момент реализуют москвичи: Андрей Миронов набрасывает на ворота, а Максим Карпов выигрывает борьбу у Яковлева и проталкивает шайбу под Микко Коскинена. Сама статистика говорила за этот гол – еще ни разу в истории противостояния СКА и московского «Динамо» в плей-офф КХЛ в первом матче не было безголевого первого периода.
Почему сейчас в Кубке Гагарина нет ничего лучше серии СКА – «Динамо»
Геометрия СКА
8 марта – официальный выходной
в нашей стране, а значит и такой же официальный повод не идти на уроки для
школьников – их в Ледовом очень много.
«Учителя» Евгений
Дадонов, Вадим Шипачев и Никита Гусев рисуют идеальный равнобедренный
треугольник и с помощью этой геометрии сравнивают счет. Евклид был бы доволен. Почти
сразу СКА может развить свое преимущество и даже создает с десяток шансов, но
забивает вновь «Динамо», и вновь Карпов, который пользуется ошибкой Коскинена и отправляет шайбу над его плечом.
– Знарок – справедливый человек и сильный психолог, который ко всем может найти подход. Он из таких мужиков, на которых хочется быть похожим, – признавался Карпов три года назад. А теперь форвард москвичей в одиночку заставляет очень сильно хмуриться того, на которого хотел бы быть похож.
– Карпов в огне, – отмечают в перерыве журналисты. Справедливо, особенно с учетом того, что это первый в карьере дубль Максима в плей-офф. А еще в огне скамейка «Динамо», которая весь третий период вскакивает со своих мест и искренне не может поверить в действия судей: арбитры четыре раза подряд удаляют бело-голубых, дважды оставляя их впятером против троих.
Последнее большинство СКА все-таки реализует: Павел Дацюк включает режим доставки шайбы за спину Александру Еременко и своим голом за шесть с половиной минут до конца периода переводит игру в овертайм. Первый для СКА и уже пятый для «Динамо» в этом розыгрыше Кубка Гагарина.
В дополнительное время сначала забивает Яков Рылов, но его шайбу после долгого видеопросмотра не засчитывают. Но все это лишь для того, чтобы настоящим героем сделать Максима Карпова. 97-й номер москвичей в большинстве делает хет-трик. До льда долетает даже одна кепочка в честь Карпова – кто-то из болельщиков «Динамо» вдруг объявляется не в гостевом фан-секторе, а среди тех, кто за СКА.
Благодаря суперКарпову «Динамо» почти сенсационно ведет в серии.
Матч
СКА - Динамо - 2:3 О.Т. (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
Голы:
Карпов (Терещенко, Миронов), 5:27 (0:1). Гусев (Дадонов, Шипачёв), 23:22 (1:1). Карпов (Никулин, Терещенко), 34:39 (1:2). Дацюк (Чудинов, Широков), 53:33 (2:2 - бол.). Карпов (Никулин, Хиетанен), 77:49 (2:3 - бол.).
Место и дата
08 марта 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция