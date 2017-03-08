Начало – огонь! СКА проиграл парню, который хотел быть похожим на Знарка

Не помог армейцам ни Пикассо, ни Евклид, ни спецназовская подготовка.

1:1 еще до матча

Составители спортивных календарей не знают праздников: в 2017-м на 8-е марта выпало возобновление Футбольной Национальной Лиги, матчи Лиги чемпионов и старт второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.

Каждый поздравляет женщин как может: кто-то голами и победами, а кто-то словами. Армейцы – мило, но скромно.

Всех наших болельщиц поздравляем с 8 марта!

Теплой весны, хорошего настроения, улыбок и счастья.

Мы играем для вас!https://t.co/eVGtcX9tsa pic.twitter.com/PNYmmlET9T — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 8 марта 2017 г.

А «Динамо» для своих болельщиц подготовило душевный ролик.





Поэтому можно сказать, что москвичи в поздравлениях своих соперников обошли – 1:0 в пользу бело-голубых еще до начала матча.

СКА отыгрывается, как всегда прекрасным предматчевым шоу: на этот раз после традиционной уже песни «Солдат» в исполнении «Любэ» на льду появляется девочка на шаре. Пабло Пикассо и его картина здесь не причем – это гимнастка, которая в центре площадки исполняет сложные пируэты.

Красиво, спору нет – до матча счет 1:1, так что обнуляем. Как любят говорить тренеры, каждый матч начинается со счета 0:0.

Главные герои суперсерии СКА – «Динамо» за минуту:

Армейский спецназ

После победы над подольским «Витязем» Илья Ковальчук в шутливой форме сделал выговор вице-президенту СКА Роману Ротенбергу из-за того, что на форме армейцев не было нашивок к плей-офф.

На серию против «Динамо» игроки вновь выходят без них: нашивок нет, как и самого результативного защитника СКА в этом плей-офф Патрика Херсли. Зато в составе Максим Чудинов, не появлявшийся на льду с 15 января, и Александр Дергачев, который за четыре матча вывел «СКА-Неву» во второй раунд плей-офф ВХЛ и заявлен на матч против «Динамо» тринадцатым нападающим.

Накануне матча в интернет попала фотография: армейцы приехали на базу спецназа и прошли подготовку бойцов специального назначения. Игроки побывали на некоторых закрытых объектах, полигоне и стрельбище. Непонятно, дали ли армейцам пострелять, но по ходу первого периода складывается ощущение, что все свои точные выстрелы они оставили там, хоть команда Знарка и действует молниеносно, как и свойственно спецназу. Сначала у Егора Яковлева, а потом и у Николая Прохоркина не получается реализовать выходы один на один.

Зато свой первый же момент реализуют москвичи: Андрей Миронов набрасывает на ворота, а Максим Карпов выигрывает борьбу у Яковлева и проталкивает шайбу под Микко Коскинена. Сама статистика говорила за этот гол – еще ни разу в истории противостояния СКА и московского «Динамо» в плей-офф КХЛ в первом матче не было безголевого первого периода.

Почему сейчас в Кубке Гагарина нет ничего лучше серии СКА – «Динамо»

Геометрия СКА

8 марта – официальный выходной в нашей стране, а значит и такой же официальный повод не идти на уроки для школьников – их в Ледовом очень много.

«Учителя» Евгений Дадонов, Вадим Шипачев и Никита Гусев рисуют идеальный равнобедренный треугольник и с помощью этой геометрии сравнивают счет. Евклид был бы доволен. Почти сразу СКА может развить свое преимущество и даже создает с десяток шансов, но забивает вновь «Динамо», и вновь Карпов, который пользуется ошибкой Коскинена и отправляет шайбу над его плечом.

– Знарок – справедливый человек и сильный психолог, который ко всем может найти подход. Он из таких мужиков, на которых хочется быть похожим, – признавался Карпов три года назад. А теперь форвард москвичей в одиночку заставляет очень сильно хмуриться того, на которого хотел бы быть похож.

– Карпов в огне, – отмечают в перерыве журналисты. Справедливо, особенно с учетом того, что это первый в карьере дубль Максима в плей-офф. А еще в огне скамейка «Динамо», которая весь третий период вскакивает со своих мест и искренне не может поверить в действия судей: арбитры четыре раза подряд удаляют бело-голубых, дважды оставляя их впятером против троих.

Последнее большинство СКА все-таки реализует: Павел Дацюк включает режим доставки шайбы за спину Александру Еременко и своим голом за шесть с половиной минут до конца периода переводит игру в овертайм. Первый для СКА и уже пятый для «Динамо» в этом розыгрыше Кубка Гагарина.

В дополнительное время сначала забивает Яков Рылов, но его шайбу после долгого видеопросмотра не засчитывают. Но все это лишь для того, чтобы настоящим героем сделать Максима Карпова. 97-й номер москвичей в большинстве делает хет-трик. До льда долетает даже одна кепочка в честь Карпова – кто-то из болельщиков «Динамо» вдруг объявляется не в гостевом фан-секторе, а среди тех, кто за СКА.

Благодаря суперКарпову «Динамо» почти сенсационно ведет в серии.