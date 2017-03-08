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ЦСКА победил, но избили в стартовом матче армейцев

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
ЦСКА победил, но избили в стартовом матче армейцев
Источник: «Советский спорт»

В первом матче четвертьфинала между ЦСКА и «Локомотивом» победу праздновали армейцы, которых неожиданно поддержал Александр Рагулин.

Перед началом матча болельщиков, собравшихся на арене, ждал сюрприз. Гимн России исполнил… Александр Рагулин! Сын знаменитого защитника ЦСКА, трехкратного олимпийского чемпиона Александр Палыча Рагулина.

Если кто не в курсе, то Рагулин-младший – известный певец и артист, исполнитель главной роли в мюзикле «Граф Орлов».

Забегая вперед скажу, что в этом матче Александр пел перед каждым периодом. Причем, перед третьим – выехал на лед с микрофоном на коньках, продемонстрировав уверенную технику катания.

Я думал, что Рагулин выйдет и на стартовое вбрасывание. Но нет! Как никак 8 марта на календаре, поэтому для этой роли у армейцев была другая героиня – олимпийская чемпионка-2014, фигуристка Ангелина Сотникова. Которая, конечно, тоже вырулила в центр площадки на коньках. И очень кокетливо подобрав ножку ввела шайбу в игру.

Пришло время обратить внимание на стартовые составы команд, которыми армейцы сразу заставили призадуматься.

Понятно, что ворота хозяев защищал Сорокин, признанный лучшим голкипером первого раунда. Но в заявке на поединок не оказалось ни форварда Ничушкина, ни защитника Панина

- Ничего удивительно, - рассуждал сидевший со мной рядом в первом периоде известный форвард, а ныне хоккейный эксперт Александр Бойков. – Ничушкин будет нужен попозже. А в первом матче серии ЦСКА будет доказывать, кто на площадке главный. Игра пойдет в стык. И вот для этого немного другие игроки нужны.

- Но тогда как раз напрашивается боец Панин в стартовом составе…

- У ЦСКА бьются в первую очередь форварды. Поэтому в защите идет обычная ротация. Нет большой разницы, кто за тылы отвечает. Тем более у Панина уже была дисквалификация. Вот его и не стали сразу подставлять в этом нервном противостоянии…

…Первый период, впрочем, к дракам поначалу особо не располагал. Москвичи начали матч очень активно. Петров мог открыть счет уже на исходе первой минуте. Но Мурыгин его бросок не без труда отразил. Однако уже на третьей минуте он капитулировал перед очередной атакой ЦСКА.

После этого хозяева вроде бы поделились с гостями инициативой. Однако угрозы у ворот Сорокина ярославцы поначалу не создавали. Борьба в зоне за шайбу порой шла отчаянная. Но вот до бросков не доходило.

На 12-й минуте ярославцы схлопотали первое удаление в этой встрече. И москвичам понадобилось всего 16 секунд на его реализацию. Точным броском на добивании отличился Светлаков.

Казалось, что ЦСКА уверенно ведет матч к победе, но… Стоило армейцам самим остаться вчетвером, как иностранный легион Ярославля показал свою мощь при розыгрыше лишнего. Тальбо, Контиола, Козун, Кронвалль и, наконец, отличившийся голом Накладал. Вот такая зарубежная спецбригада у «Локомотива».

Во втором периоде те же самые легионеры гостей сравняли счет! И это вызвало приступ ярости Дмитрия Квартальнова, который был очень недоволен ошибкой армейцев и потерей шайбы в своей зоне.

ЦСКА между тем уже начал нести потери. Еще в первом периоде форварду Скотту пришлось вызывать на лед врача. После удара ярославца Рафикова плечом в голову армеец оказался в глубоком нокауте.

И это опять головоломка для СДК. Потому что арбитры матча Рафикову даже двух минут за опасный удар в голову не дали. Видимо, объяснив, что травма была нанесена из-за приличной разницы в росте двух соперников.

А на последней минуте периода 10 минут за разговорчики в строю с судьями схлопотал еще и Андронов.

Казалось бы, преимущество перешло к гостям. Однако ярославские иностранцы отличились вновь. И на этот раз уже сыграли «в минус». Контиола во второй раз удалился. А Светлаков второй раз его за удаление наказал. Только на этот раз Андрею понадобилось 30 секунд для реализации лишнего.

Дальше дело дошло, наконец, и до драки. Но в ней молодые железнодорожники перед более матерыми армейцами не спасовали. После кулачного поединка Муршака с Красковским, лед в штрафной бокс пришлось приносить капитану сборной Словении.

И все концовка матча, как и его начало, осталось за хозяевами. Ярославцы пошли на штурм всей пятеркой, стремясь вновь сравнять счет. И нарвались на молниеносную и смертельную, как удар штык-ножа контратаку. Бросок ТелегинаМурыгин еще отразил. Но против добивания Андронова, который блестяще начал эту комбинацию, оказался бессилен – 4:2.

Матч

ЦСКА - Локомотив - 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Голы:

да Коста (Сергеев), 2:43 (1:0). Светлаков (Петров, Попов), 11:57 (2:0 - бол.). Накладал (Крунвалль), 14:44 (2:1 - бол.). Накладал (Козун), 26:40 (2:2). Светлаков (Петров, Киселевич), 28:31 (3:2 - бол.). Андронов (Телегин), 47:19 (4:2).

Место и дата

08 марта 17:00, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция


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