«Ак Барс» выиграет в Омске один из матчей. Прогноз Андронова

8 марта стартовал 2-й раунд плей-офф Кубка Гагарина – в борьбу вступили команды Запада. Первые две встречи завершились победами ЦСКА и «Динамо». На следующий день стартуют четыре представителя Востока. Известный спортивный обозреватель Алексей Андронов делится своим прогнозом на противостояние «Авангард» – «Ак Барс».

Они должны были встретиться - две команды, бросившие играть всерьез почти за месяц до конца регулярного чемпионата. Одна - отчаявшись догнать «Магнитку», другая - отчаявшись увидеть равного соперника в дивизионе. Судя по первому раунду плей-офф - быстрее в себя пришел «Ак Барс», методично уничтожавший в рамках «зеленого дерби» уфимский «Салават Юлаев».

То, что Омск не пропускал в двух последних играх, должно их скорее настораживать, чем успокаивать. Доминик Фурх - один из лучших вратарей Лиги, но все же его сухая серия объясняется не только этим, но и внезапным ступором игроков «Адмирала». Сейчас все будет иначе. Зинэтула Билялетдинов - самый опытный тренер из оставшихся в игре на Востоке. Он отлично понимает, что задача сейчас - вернуть себе преимущество площадки. Значит, надо выиграть хотя бы один матч в Омске. Задача, прямо скажем, посильная.

Судя по играм в регулярке (несмотря на одинаковое набранное количество очков), вопроса о соотношении сил тут не может быть вообще. Но дело еще и в том, что осторожный хоккей Билялетдинова как нельзя лучше подходит именно для ранних стадий плей-офф КХЛ. Это на Олимпиаде могут быть проблемы, и «казнить» тебя может даже 40-летний Теему Селянне. А здесь - ну чем Билла может удивить Федор Канарейкин? Как говорится, там, где вы учились - я преподавал.

Прогноз – 2-4. Учитывая умение Билялетдинова немедленно забывать все возникающие спортивные проблемы - его не смутят даже два поражения. Но, думаю, их не будет. Одну игру в Омске «Ак Барс» точно выиграет, преимущество льда перейдет к нему, и самое позднее в 6-й игре серии все будет кончено. Ну а потом нас ждет «Мозякин до ворот не доедет». К чему там «Авангард»? Его и не будет.

Игры в регулярном сезоне: 0:1 (г), 2:3 Б (д)