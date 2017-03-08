«Крадут пять минут. Парадокс!» Страсти после матча ЦСКА – «Локомотив»

После матча ЦСКА – «Локомотив» страсти продолжали кипеть. Тренеры на пресс-конференци и словно провели овертайм.

- Ну что тут обсуждать-коммен тировать? – ответил на просьбу об интервью генеральный менеджер «Локомотива» Юрий Лукин, прохаживаясь рядом с микст-зоной после финальной сирены.

Из раздевалки хозяев начали выводить игроков. Первый – Стефан Да Коста, на которого произвело впечатление потеря Грега Скотта и Яна Муршака.

- Была очень жесткая, силовая игра, много силовой борьбы, мы смогли противостоять «Локомотиву», сыграли в своем ключе – жестко, забили шайбы и победили.

- А у вас был распрекрасный шанс забить, который вы упустили…

- Да, я вышел один на один, а не на пустые ворота. У соперника есть вратарь, я бросил, он парировал шайбу.

- ЦСКА потерял двух игроков. Насколько усложнилась жизнь вашей команды?

- Это тяжело, когда два игрока так вылетают. Но мы одна команда, одна семья, сплотились, сыграли за тех двух парней и победили.

- На вас произвела впечатление тройка легионеров «Локомотива»?

- Мы не обращаем внимания, кто против нас выходит. Гнем свою линию, играем по заданию, поэтому побеждаем.

- Знаете, какой сегодня праздник в России?

- Да. Хочу поздравить всех с Международным женским днем.

Француза сменил Дмитрий Кугрышев, дебютировавший вчера в плей-офф.

- Как прошла премьера?

- Тяжело. Надо провести несколько смен, чтобы вкатиться в игру. Много стыков, борьбы, тычков, толчков, физического присутствия. В плей-офф все матчи плотные, напряженные. Дальше будет еще тяжелее.

- Как вы чувствуете себя в такой обстановке? Говорят, что это не ваш формат.

- Кто говорит? Я хорошо себя чувствую.

Тем временем из лагеря ЦСКА пришли тревожные вести. Мол, Скотт чуть ли не под капельницей. Ему крепко прилетело плечом в подбородок.

- Плохо сыграли в меньшинстве, два гола пропустили, это во многом предрешило исход матча, да и моменты свои не использовали, они были, надо быть более агрессивными, - объяснил причины поражения главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов.

- Красковский дрался впервые?

- Да нет. Он крепкий парень. Надо было драться – дрался.

- Два в большинстве забили, один в меньшинстве пропустили. Бр-р-р. Согласен с коллегой, - перехватил инициативу наставник хозяев Дмитрий Квартальнов. - Два периода играли не так, как хотели. Может, перерыв повлиял. Но третий – нам в зачет.

- Что с Муршаком, подравшимся с Красковским?

- Чистая драка. Парень из Ярославля просто здорово ему попал.

- Поэтому защитник Ожиганов переместился в третьем периоде в нападение?

- Да, это вынужденная мера.

- А как чувствует себя Скотт? Насколько серьезная у него травма?

- Со Скоттом все очень серьезно. Мы его потеряли. Это был чистый удар в голову. Два игрока борются, третий подъезжает, бьет в голову. Очень интересно, мне очень интересно. Крадут пять минут! Парадокс. Просто па-ра-докс.

- Теперь наверняка появится шанс у Ничушкина?

- Валера приболел. Валера должен был играть. В следующем матче выйдет. У нас побольше будет игроков.

Пресс-конференци я закончилась. Железнодорожники нестройными рядами потянулись к выходу с арены. Защитник Михаил Пашнин, девиз которого «Раскалывал, раскалывал, буду раскалывать» присутствия духа не потерял.

- Михаил, почему никого не раскололи?

- Соперники сильные. Сами кого хочешь расколят. Не так-то просто кого-то поймать на корпус.

- При этом шайба от вашего корпуса срикошетила в ворота, и этот гол Светлакова оказался победным.

- Наверное, вы правы. Но я ничего не почувствовал. Лег на лед, хотел перехватить передачу. Соперники забили легкие голы. Но следующий матч будет совсем другим.