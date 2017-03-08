«Крадут пять минут. Парадокс!» Страсти после матча ЦСКА – «Локомотив»
После
матча ЦСКА – «Локомотив» страсти
продолжали
кипеть. Тренеры
на пресс-конференци
- Ну
что тут обсуждать-коммен
Из раздевалки хозяев начали выводить игроков. Первый – Стефан Да Коста, на которого произвело впечатление потеря Грега Скотта и Яна Муршака.
- Была очень жесткая, силовая игра, много силовой борьбы, мы смогли противостоять «Локомотиву», сыграли в своем ключе – жестко, забили шайбы и победили.
- А у
вас был распрекрасный
шанс забить,
который вы
упустили…
- Да, я вышел один на один, а не на пустые ворота. У соперника есть вратарь, я бросил, он парировал шайбу.
- ЦСКА
потерял двух
игроков. Насколько
усложнилась
жизнь вашей
команды?
- Это тяжело, когда два игрока так вылетают. Но мы одна команда, одна семья, сплотились, сыграли за тех двух парней и победили.
- На
вас произвела
впечатление
тройка легионеров
«Локомотива»?
- Мы не обращаем внимания, кто против нас выходит. Гнем свою линию, играем по заданию, поэтому побеждаем.
- Знаете,
какой сегодня
праздник в
России?
- Да. Хочу поздравить всех с Международным женским днем.
Француза сменил Дмитрий Кугрышев, дебютировавший вчера в плей-офф.
- Как
прошла премьера?
- Тяжело. Надо провести несколько смен, чтобы вкатиться в игру. Много стыков, борьбы, тычков, толчков, физического присутствия. В плей-офф все матчи плотные, напряженные. Дальше будет еще тяжелее.
- Как
вы чувствуете
себя в такой
обстановке?
Говорят, что
это не ваш формат.
- Кто говорит? Я хорошо себя чувствую.
Тем временем из лагеря ЦСКА пришли тревожные вести. Мол, Скотт чуть ли не под капельницей. Ему крепко прилетело плечом в подбородок.
- Плохо сыграли в меньшинстве, два гола пропустили, это во многом предрешило исход матча, да и моменты свои не использовали, они были, надо быть более агрессивными, - объяснил причины поражения главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов.
- Красковский
дрался впервые?
- Да нет. Он крепкий парень. Надо было драться – дрался.
- Два в большинстве забили, один в меньшинстве пропустили. Бр-р-р. Согласен с коллегой, - перехватил инициативу наставник хозяев Дмитрий Квартальнов. - Два периода играли не так, как хотели. Может, перерыв повлиял. Но третий – нам в зачет.
- Что
с Муршаком,
подравшимся
с Красковским?
- Чистая драка. Парень из Ярославля просто здорово ему попал.
- Поэтому
защитник Ожиганов
переместился
в третьем периоде
в нападение?
- Да, это вынужденная мера.
- А как
чувствует себя
Скотт? Насколько
серьезная у
него травма?
- Со Скоттом все очень серьезно. Мы его потеряли. Это был чистый удар в голову. Два игрока борются, третий подъезжает, бьет в голову. Очень интересно, мне очень интересно. Крадут пять минут! Парадокс. Просто па-ра-докс.
- Теперь
наверняка
появится шанс
у Ничушкина?
- Валера приболел. Валера должен был играть. В следующем матче выйдет. У нас побольше будет игроков.
Пресс-конференци
- Михаил,
почему никого
не раскололи?
- Соперники сильные. Сами кого хочешь расколят. Не так-то просто кого-то поймать на корпус.
- При этом шайба
от вашего корпуса
срикошетила
в ворота, и этот
гол Светлакова
оказался победным.
- Наверное, вы правы. Но я ничего не почувствовал. Лег на лед, хотел перехватить передачу. Соперники забили легкие голы. Но следующий матч будет совсем другим.
Матч
ЦСКА - Локомотив - 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
Голы:
да Коста (Сергеев), 2:43 (1:0). Светлаков (Петров, Попов), 11:57 (2:0 - бол.). Накладал (Крунвалль), 14:44 (2:1 - бол.). Накладал (Козун), 26:40 (2:2). Светлаков (Петров, Киселевич), 28:31 (3:2 - бол.). Андронов (Телегин), 47:19 (4:2).
Место и дата
08 марта 17:00, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция