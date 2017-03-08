Игорь Шалимов: Смолова могут заменить двое
- Надеемся на положительный результат, - все, что могу сказать, предваряя матч, - начал Шалимов. - Давайте ваши вопросы.
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Играли на этой арене, будучи игроком
«Спартака»?
- Нет.
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В каком состоянии находится Газинский?
- Он прилетел. Думаю, завтра будет играть.
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Что скажете о шансах Смолова?
- Пока не все ясно. Завтра Смолов пройдет МРТ, тогда состояние прояснится. Есть два футболиста, которые могут заменить Федора. Он очень важная фигура для «Краснодара», ключевой игрок, лучший бомбардир, его травма — потеря. В день матча поймем, кем заменить Смолова. Но нужно говорить не только о личности, но и о позиции.
Важно угадать, кто сможет заменить Смолова полезно и правильно.
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В аэропорту пограничницы спрашивали
Мамаева, сможет ли он сыграть. Мамаев
отшутился: прямо сейчас и начну. А вы
что скажете?
- Павел восстановился, его надо выпускать. Посмотрим по игре, но на замену, полагаю, выйдет.
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В России репутация Краснодара выше, чем
в Европе. У нас клуб имеет высокий статус,
но вот «Сельта», например, считается
фаворитом, хотя в паре с «Шахтером»
фаворитом был украинский клуб. Вам
удобнее, когда от вас не ждут подвигов?
- Будет удобно, если они переоценят нас и не так, как надо подготовятся. Нам это не мешает.
Мы знаем, как играет соперник, и готовы к матчу.
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Частые игры в начале весны с точки зрения
«физики» - проблема?
- Это будет наш пятый официальный матч в сезоне. Пока играть через три дня на четвертый не очень сложно. Проблемы, если и будут, то позже.
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Опыта «Краснодару» хватает для
еврокубков?
- Опыт нужен, но его отсутствие вряд ли сильно помешает. Команда готова физически и психологически. Опыт на результат повлиять не должен.
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Ваше мнение о «Сельте»?
- Хорошая, сильная команда. После крупного поражения от «Барселоны» должна испытвать злость и настрой. Квалифицированные игроки, в обороне действуют агрессивно, в разрушении работают по сопернику. Действуют на контратаках и стандартах, это опасно.
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Вы проиграли «Уралу», ведя 3:0. В чем
причина?
- Вот если завтра сыграем снова 3:3, может, отвечу вам.
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По каким матчам разбирали «Сельту»? И
с кем в России ее можно сравнить?
- По двум последним матчам. А сравнивать ни с кем не буду.
После пресс-конференции Шалимов крепко обнялся с Валерием Карпиным, который завтра будет комментировать матч «Сельта» - «Краснодар» на «Матч ТВ» в паре с Константином Геничем.