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Игорь Шалимов: Смолова могут заменить двое

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Игорь Шалимов: Смолова могут заменить двое
Источник: «Советский спорт»
На стадиона «Балаидос» в Виго состоялась официальная предматчевая пресс-конференция главного тренера «Краснодара» Игоря Шалимова.

- Надеемся на положительный результат, - все, что могу сказать, предваряя матч, - начал Шалимов. - Давайте ваши вопросы.

- Играли на этой арене, будучи игроком «Спартака»?
- Нет.

- В каком состоянии находится Газинский?
- Он прилетел. Думаю, завтра будет играть.

- Что скажете о шансах Смолова?
- Пока не все ясно. Завтра Смолов пройдет МРТ, тогда состояние прояснится. Есть два футболиста, которые могут заменить Федора. Он очень важная фигура для «Краснодара», ключевой игрок, лучший бомбардир, его травма — потеря. В день матча поймем, кем заменить Смолова. Но нужно говорить не только о личности, но и о позиции.

Важно угадать, кто сможет заменить Смолова полезно и правильно.

- В аэропорту пограничницы спрашивали Мамаева, сможет ли он сыграть. Мамаев отшутился: прямо сейчас и начну. А вы что скажете?
- Павел восстановился, его надо выпускать. Посмотрим по игре, но на замену, полагаю, выйдет.

- В России репутация Краснодара выше, чем в Европе. У нас клуб имеет высокий статус, но вот «Сельта», например, считается фаворитом, хотя в паре с «Шахтером» фаворитом был украинский клуб. Вам удобнее, когда от вас не ждут подвигов?
- Будет удобно, если они переоценят нас и не так, как надо подготовятся. Нам это не мешает.

Мы знаем, как играет соперник, и готовы к матчу.

- Частые игры в начале весны с точки зрения «физики» - проблема?
- Это будет наш пятый официальный матч в сезоне. Пока играть через три дня на четвертый не очень сложно. Проблемы, если и будут, то позже.

- Опыта «Краснодару» хватает для еврокубков?
- Опыт нужен, но его отсутствие вряд ли сильно помешает. Команда готова физически и психологически. Опыт на результат повлиять не должен.

- Ваше мнение о «Сельте»?
- Хорошая, сильная команда. После крупного поражения от «Барселоны» должна испытвать злость и настрой. Квалифицированные игроки, в обороне действуют агрессивно, в разрушении работают по сопернику. Действуют на контратаках и стандартах, это опасно.

- Вы проиграли «Уралу», ведя 3:0. В чем причина?
- Вот если завтра сыграем снова 3:3, может, отвечу вам.

- По каким матчам разбирали «Сельту»? И с кем в России ее можно сравнить?
- По двум последним матчам. А сравнивать ни с кем не буду.

После пресс-конференции Шалимов крепко обнялся с Валерием Карпиным, который завтра будет комментировать матч «Сельта» - «Краснодар» на «Матч ТВ» в паре с Константином Геничем.

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Евгений Дзичковский
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