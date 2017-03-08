«Шутим: овертайм выиграли 4:2!» Скандал после СКА – «Динамо» (видео)

После старта серии СКА – «Динамо» главной темой стал не хет-трик скромного Максима Карпова, а незасчитанный в овертайме гол, который динамовцы якобы забили за восемь минут до победного.

Олег Знарок: Ничего страшного не произошло

– Игра тяжелая, напряженная. Старались все выполнять, проявили характер – вроде бы все, – Сергей Орешкин говорит без эмоций, тезисами. Все переживания остались, видимо, в эпизоде с незасчитанной шайбой – там был гнев. А потом Максим Карпов подработал на пятачке коньком, закинул свою третью клюшкой в пустые – и гнев сменился у тренера «Динамо» на крайнюю степень милости.

– Вы очень эмоционально отреагировали на незасчитанную шайбу, – напоминают Орешкину с намеком.

– Без комментариев, – перед прессой главный в «Динамо» точно не хочет истерить, как на скамейке под впечатлением о несправедливости. – Про судей вообще не разговариваем.

– Хотел бы поздравить всех женщин с праздником! – проигравший Знарок на позитиве, он и про 8 марта не забывает. – У нас не получилась игра. Наверное, долгий перерыв помешал. Ничего страшного не произошло.

– Все решил эпизод, когда защитник Зуб заработал удаление за нарушение численного состава в овертайме. Чем это объяснить?

– Волнение, спишем на неопытность, – для неожиданного поражения в первом матче серии Олег Валерьевич крайне мил и добр.

Начало - огонь! СКА проиграл парню, который хотел быть похожим на Знарка

Яков Рылов: По правилам КХЛ это чистый гол!

Главная тема – это как раз гол «Динамо», который мог закончить матч на восемь минут раньше.

– По правилам, которые сейчас есть в КХЛ – это чистый гол! – возмущается защитник «Динамо» Яков Рылов, который и забросил эту шайбу. – Игроки СКА сдвигали ворота, а не мы. Это я судьям и сказал. Чистый гол, это даже не обсуждается.

Посмотреть видео

– Разговаривали с Алексеем Цветковым, который в борьбе с Чудиновым сдвинул ворота?

– Мне кажется, что ворота были сдвинуты с другого края. Не буду называть фамилию, но я видел кто это сделал. Повторюсь, это чистый гол.

– Эмоции не поубавились после того, как вы уже стали праздновать этот гол?

– Честно говоря, я так и думал, что гол не засчитают. Мы же в Питере играем, – тонкий намек Рылова на прощание.

Автор хет-трика Карпов не так многословный. Из него хоть какие-то оценки лучшему матчу в карьере приходится вытягивать.

По каким видео команда готовилась к СКА – секрет, об отмененном голе и вообще судьях говорить главный герой не хочет. Вот краткий пересказ речи Карпова.

– Вся команда забивает эти голы, – добавляет он про хет-трик в ворота СКА в сумме с двумя победными в овертаймах с «Торпедо».

– Я упал возле ворот, засунул шайбу под вратаря, а дальше ничего не видел, – армеец Егор Яковлев технично отмазывается от оценки спорного эпизода.

«Эмоции - от отношения к СКА». Оценка незасчитанного в овертайме гола «Динамо»

Иван Скобрев: Давайте в серии будет 4:2!

– В этом эпизоде сразу два момента: игрок в площади ворот и сдвинутые ворота. Поэтому гол не засчитали правильно, – со стороны СКА яснее всех высказывается член совета директоров клуба Александр Медведев. Одна объективная причина ему верить больше: он смотрел матч из ложи и видел повторы эпизода. В отличие от игроков и тренеров.

– По первым двум периодам казалось, что у «Динамо» не должно быть шансов, хотя они и выходили вперед. По движению СКА был лучше. Но потом пружина стала распрямляться, в овертайме уже «Динамо» выглядело сильнее, – справедливость поражения СКА Медведев все же признает.

– Хотелось честной игры. На мой взгляд, она почти такой и получилась, – тренер «Динамо» по физподготовке, а в недавнем прошлом олимпийский призер-конькобежец Иван Скобрев завуалировано, но напал на судей. – Мы между собой шутим, что в овертайме выиграли со счетом 4:2, давайте так будет и в серии.

– Почти честная игра – это вы о незасчитанном голе?

– Это мы между собой так шутим. Сами додумайтесь, над чем.

Иван, у нас получилось. Теперь следим за реакцией.

Хотя она вряд ли будет такой уж устрой, потому что матч все равно ушел к «Динамо».