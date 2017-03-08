«Шутим: овертайм выиграли 4:2!» Скандал после СКА – «Динамо» (видео)
После старта серии СКА –
«Динамо» главной темой стал не хет-трик скромного Максима Карпова, а
незасчитанный в овертайме гол, который динамовцы якобы забили за восемь минут
до победного.
Олег Знарок: Ничего страшного не произошло
– Игра тяжелая, напряженная. Старались все выполнять, проявили характер –
вроде бы все, – Сергей Орешкин говорит без эмоций, тезисами. Все переживания
остались, видимо, в эпизоде с незасчитанной шайбой – там был гнев. А потом
Максим Карпов подработал на пятачке коньком, закинул свою третью клюшкой в
пустые – и гнев сменился у тренера «Динамо» на крайнюю степень милости.
– Вы очень эмоционально отреагировали на незасчитанную шайбу, – напоминают
Орешкину с намеком.
– Без комментариев, – перед прессой главный в «Динамо» точно не хочет истерить, как на скамейке под впечатлением о несправедливости. – Про судей вообще не разговариваем.
– Хотел бы поздравить всех женщин с праздником! – проигравший Знарок на
позитиве, он и про 8 марта не забывает. – У нас не получилась игра. Наверное,
долгий перерыв помешал. Ничего страшного не произошло.
– Все решил эпизод,
когда защитник Зуб заработал удаление за нарушение численного состава в
овертайме. Чем это объяснить?
– Волнение, спишем на неопытность, – для неожиданного поражения в первом матче серии Олег Валерьевич крайне мил и добр.
Начало - огонь! СКА проиграл парню, который хотел быть похожим на Знарка
Яков Рылов: По правилам КХЛ это чистый гол!
Главная тема – это как раз гол «Динамо», который мог закончить матч на восемь минут раньше.
– По правилам, которые сейчас есть в КХЛ – это чистый гол! – возмущается защитник «Динамо» Яков Рылов, который и забросил эту шайбу. – Игроки СКА сдвигали ворота, а не мы. Это я судьям и сказал. Чистый гол, это даже не обсуждается.
–
Разговаривали с Алексеем Цветковым, который в борьбе с Чудиновым сдвинул
ворота?
– Мне кажется, что ворота были сдвинуты с другого края. Не буду называть фамилию, но я видел кто это сделал. Повторюсь, это чистый гол.
–
Эмоции не поубавились после того, как вы уже стали праздновать этот гол?
– Честно говоря, я так и думал, что гол не засчитают. Мы же в Питере играем, – тонкий намек Рылова на прощание.
Автор хет-трика Карпов не так многословный. Из него
хоть какие-то оценки лучшему матчу в карьере приходится вытягивать.
По каким видео команда готовилась к СКА – секрет, об
отмененном голе и вообще судьях говорить главный герой не хочет. Вот краткий
пересказ речи Карпова.
– Вся команда забивает эти голы, – добавляет он про
хет-трик в ворота СКА в сумме с двумя победными в овертаймах с «Торпедо».
– Я упал возле ворот, засунул шайбу под вратаря, а дальше ничего не видел, – армеец Егор Яковлев технично отмазывается от оценки спорного эпизода.
«Эмоции - от отношения к СКА». Оценка незасчитанного в овертайме гола «Динамо»
Иван Скобрев: Давайте в серии будет 4:2!
– В этом эпизоде сразу два момента: игрок в площади
ворот и сдвинутые ворота. Поэтому гол не засчитали правильно, – со стороны СКА
яснее всех высказывается член совета директоров клуба Александр Медведев. Одна
объективная причина ему верить больше: он смотрел матч из ложи и видел повторы
эпизода. В отличие от игроков и тренеров.
– По первым двум периодам казалось, что у «Динамо» не
должно быть шансов, хотя они и выходили вперед. По движению СКА был лучше. Но
потом пружина стала распрямляться, в овертайме уже «Динамо» выглядело сильнее,
– справедливость поражения СКА Медведев все же признает.
– Хотелось честной игры. На мой взгляд, она почти
такой и получилась, – тренер «Динамо» по физподготовке, а в недавнем прошлом
олимпийский призер-конькобежец Иван Скобрев завуалировано, но напал на судей. –
Мы между собой шутим, что в овертайме выиграли со счетом 4:2, давайте так будет
и в серии.
–
Почти честная игра – это вы о незасчитанном голе?
– Это мы между собой так шутим. Сами додумайтесь, над чем.
Иван, у нас получилось. Теперь следим за реакцией.
Хотя она вряд ли будет такой уж устрой, потому что матч
все равно ушел к «Динамо».